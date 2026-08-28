El Gobierno aumentó las Becas Manuel Belgrano: cuál es el nuevo monto

El Gobierno nacional dispuso un nuevo aumento para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes universitarios y de tecnicaturas de bajos ingresos que cursan carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo. El monto mensual pasará de $122.527 a $187.495, lo que implica una suba del 53%, y tendrá efecto retroactivo a junio.

La medida fue oficializada este viernes por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 544/2026, publicada en el Boletín Oficial. El incremento alcanza a los beneficiarios de la convocatoria 2026 del programa, para la cual el Gobierno había fijado un cupo máximo de 36.000 becas.

Se trata de la segunda actualización del beneficio en pocos meses. Cuando se abrió la convocatoria, en marzo, el valor mensual había sido establecido en $81.685. Posteriormente, una resolución de fines de junio elevó el pago a $122.527 desde la cuota correspondiente a ese mismo mes.

Ahora, el Gobierno volvió a modificar ese valor y lo llevó a $187.495, también con vigencia desde junio. En consecuencia, el nuevo monto representa una suba acumulada de aproximadamente 129,5% respecto de los $81.685 fijados originalmente para la convocatoria 2026.

La retroactividad implica, además, que quienes ya hayan percibido las cuotas desde junio por $122.527 deberán recibir la diferencia correspondiente hasta alcanzar el nuevo valor de $187.495. Esa brecha asciende a $64.968 por cada cuota mensual alcanzada por la actualización.

¿Cuáles son las carreras consideradas "estratégicas?

Los evaluadores consideran estratégicas las disciplinas pertenecientes a las siguientes áreas:

Energía e Hidrocarburos

Minería y Geociencias

Logística e Infraestructura

Agroindustria y Biotecnología

Tecnologías de la Información y Control de Sistemas

Profesorados en áreas estratégicas

Ciencias Exactas y Naturales

¿Quiénes pueden aplicar y cuáles son los requisitos?

Los estudiantes que se inscriban deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo o naturalizado con DNI.

Tener entre 17 y 25 años de edad, si se postula como estudiante ingresante o hasta 30 años de edad en caso de los estudiantes avanzados. Quedan exceptuados de este requisito los postulantes certificados como grupos priorizados

Cómo se evalúan y asignan las becas

En lo que respecta a los requisitos académicos, los estudiantes que se postulen como nuevos inscriptos:

Deben cursar o ingresar a cursar estudios en una carrera de grado o pregrado, habilitada en programa.

Los estudiantes avanzados deberán haber aprobado, como mínimo, DOS (2) materias cuatrimestrales o UNA (1) materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria.

Los becarios que apliquen como renovantes serán evaluados según los requisitos de avance en su carrera: