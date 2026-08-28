La Reserva Federal de Estados Unidos habló de inflación y con eso bastó para sumar un factor de incertidumbre para los mercados financieros internacionales y, en particular, para economías con necesidades de financiamiento externo como la Argentina. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, advirtió este viernes que la evolución de la inflación estadounidense resulta preocupante y señaló que, si la presión sobre los precios no cede, el organismo podría tener que avanzar con una política monetaria más restrictiva.

Kevin Warsh y la Reserva Federal advierten sobre una posible suba de tasas de interés

El mensaje fue pronunciado durante el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, donde los principales funcionarios de política monetaria suelen delinear sus perspectivas sobre la economía estadounidense. Esta vez, Warsh evitó anticipar una decisión concreta sobre las tasas, pero dejó planteado que el escenario podría derivar en un aumento del costo del dinero en Estados Unidos.

"En lo que respecta al objetivo de estabilidad de precios de nuestro mandato, los datos son más preocupantes", sostuvo el titular de la Fed. Y agregó: "Aunque las lecturas (de inflación) de este verano fueron mejores de lo esperado, no me indican que las tendencias subyacentes hayan mejorado de forma significativa".

La advertencia adquiere relevancia porque el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), el indicador que la Reserva Federal utiliza como una de sus principales referencias para evaluar la inflación, se ubicó en 3,7%, todavía considerablemente por encima de la meta oficial del 2%. La persistencia de los precios modifica el margen que tiene la autoridad monetaria para reducir las tasas y abre, incluso, el debate sobre la posibilidad de volver a subirlas.

"Debemos estar seguros de que la inflación subyacente se mueve hacia nuestro objetivo, clara y a suficiente velocidad. De lo contrario, tenemos trabajo que hacer. Ese es nuestro trabajo; nuestro mandato y nuestra carga para cumplir", afirmó Warsh. El titular de la Fed evitó comprometerse con una decisión y buscó diferenciarse de la práctica de ofrecer señales anticipadas demasiado precisas sobre el rumbo de la política monetaria. "Hoy estoy aquí comprometido con una disciplina, no con una decisión", señaló.

"La Fed desempeña un papel esencial en la economía y en los mercados. Y nuestras herramientas son poderosas. Determinamos la trayectoria de los tipos de interés a corto plazo. Y los participantes del mercado siempre intentarán anticipar qué haremos a continuación", sostuvo. "No deberíamos ceder a un régimen en el que los participantes del mercado miren principalmente a la Fed para su próxima operación", agregó.

Cómo afecta la política monetaria de EE.UU. a la economía de Milei y la deuda argentina

Para Argentina, el problema no está solamente en la tasa estadounidense en sí misma, sino en lo que una política monetaria más restrictiva puede provocar sobre los flujos de capitales, el dólar, los rendimientos de los bonos y el costo de refinanciar deuda. Cuando la tasa de referencia de Estados Unidos aumenta, los activos denominados en dólares tienden a ofrecer un rendimiento mayor y eso modifica las decisiones de los inversores internacionales. Los países considerados de mayor riesgo necesitan entonces ofrecer un premio adicional para captar fondos.

El efecto podría ser adverso para la estrategia económica del gobierno libertario, que busca recuperar el acceso regular de la Argentina a los mercados internacionales de deuda. El programa oficial depende en buena medida de la posibilidad de refinanciar vencimientos y reducir progresivamente el costo de financiamiento. Una modificación en las condiciones financieras globales puede complicar ese objetivo, incluso aunque los indicadores domésticos muestren una mejora.

Persisten los riesgos": la radiografía del FMI que mete presión a la acumulación de reservas

El propio Fondo Monetario Internacional señaló en su última evaluación del programa argentino que las reservas líquidas siguen constituyendo un factor de riesgo, especialmente frente a los elevados compromisos de deuda de corto plazo y la volatilidad que podría aparecer en el período previo a las elecciones presidenciales de 2027. El organismo proyectó además que las obligaciones con el Fondo permanecerán elevadas durante varios años.

En la revisión del programa, el FMI estableció como objetivo una acumulación de reservas internacionales netas de al menos 8.000 millones de dólares durante 2026. El organismo también advirtió sobre la necesidad de recomponer el colchón de reservas para reducir la vulnerabilidad frente a shocks externos. De acuerdo con el informe del FMI publicado en mayo, las reservas internacionales netas argentinas continuaban en terreno negativo, aunque habían mejorado respecto del cierre de 2025. En paralelo, los spreads soberanos se ubicaban alrededor de los 500-525 puntos básicos, una referencia del costo adicional que debe afrontar el país respecto de los títulos del Tesoro estadounidense.

Es justamente ese diferencial el que podría volver a ampliarse si la Reserva Federal decide endurecer su política monetaria. No se trata de una relación automática por la cual una subida de tasas en Washington provoque una devaluación o una salida inmediata de capitales en Buenos Aires, pero sí de un cambio en las condiciones financieras que obliga a los países emergentes a pagar más para atraer financiamiento.

Presión sobre el dólar y el crédito: el escenario de riesgo para las empresas argentinas

El Banco Central informó que la deuda externa privada alcanzó los 112.716 millones de dólares al 31 de marzo de 2026, con un incremento trimestral de 313 millones. Dentro de ese stock, los préstamos financieros sumaban 30.823 millones de dólares y los títulos de deuda en manos de no residentes, otros 20.705 millones.

Una subida de las tasas estadounidenses puede impactar sobre ese universo a través del costo de refinanciación y de las condiciones para conseguir nuevo crédito. Para las empresas argentinas con obligaciones externas, el encarecimiento del dinero internacional puede trasladarse a las decisiones de inversión, a la renovación de préstamos y a la disponibilidad de financiamiento.

El otro canal de transmisión es el mercado cambiario. Un escenario internacional con tasas más altas puede fortalecer al dólar frente a otras monedas y aumentar la demanda de activos estadounidenses. En una economía que todavía necesita recomponer reservas, sostener el mercado cambiario y afrontar fuertes vencimientos en moneda extranjera, cualquier modificación en los flujos financieros internacionales adquiere mayor peso.