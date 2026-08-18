El riesgo país vuelve a rozar los 500 puntos y caen las acciones argentinas en Wall Street

Una combinación de desconfianza en el gobierno de Javier Milei y del contexto internacional llevó al riesgo país a aproximarse nuevamente a los 500 puntos básicos este martes. El índice elaborado por JP Morgan alcanza los 497 puntos y acumula un incremento superior al 15% durante agosto.

Esto se debe a que los títulos de deuda pública registran durante el mes retrocesos de hasta 4,3%. A ello se le agrega que los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años superaron un rendimiento del 5%, un movimiento que también presiona al riesgo país al alza debido a que esos papeles funcionan como referencia.

En este contexto, las acciones argentinas operaban este martes con fuertes bajas tanto en Wall Street como en el mercado local. Entre los ADR, las mayores caídas correspondían a Corporación América, con un retroceso de 7,3%, BBVA, que cedía 4%, Banco Macro, con una baja de 3,5%, e YPF, que perdía 3,2%. También registraban descensos Edenor (-2,8%), Supervielle (-2,6%), Telecom Argentina (-2,6%) y Grupo Financiero Galicia (-2,3%).

Las únicas acciones que se salvaban de la caída, hacia el mediodía argentino, eran las de empresas fintech, ya que la de Mercado Libre crecía un 1% y la de Globant subía un 1,7%. En tanto, en Buenos Aires el índice Merval acompañaba la tendencia general y caía 1,2%, hasta los 2.912.350,90 puntos.

Más desconfianza de los inversores en el gobierno de Javier Milei

El recorrido descendente que había dejado al riesgo país cerca de ubicarse por debajo de los 400 puntos cambió de dirección en las últimas semanas, ante un escenario financiero internacional más adverso, marcado por la incertidumbre derivada de la continuidad de la guerra en Medio Oriente.

A nivel doméstico, los recientes datos sociales que muestran un deterioro del empleo y de los salarios alimentan interrogantes sobre la continuidad del proyecto político libertario en las elecciones del año próximo, frente a lo cual los inversores optan por evitar una mayor exposición al riesgo.

Hasta el año pasado, el Gobierno había depositado expectativas en que una baja persistente del riesgo país permitiera acercar al país a la posibilidad de realizar una emisión de deuda en con ley estadounidense. Sin embargo, este año Luis Caputo y el equipo económico anticiparon que, en principio, no tienen en sus planes emitir bonos soberanos bajo legislación extranjera hasta fines de 2027.

De este modo, ante los vaivenes en los mercados como los de este martes, el Gobierno se vio obligado a priorizar el financiamiento mediante bonos denominados y pagaderos en dólares pero bajo legislación local.