Los endeudados de la AUH: el negocio sin riesgos de Galperín

Una parte de los fondos que el Estado nacional pone todos los meses para asistencia alimentaria de la población más pobre termina en los bolsillos del hombre más rico de la Argentina, Marcos Galperín. Es un negocio millonario y sin riesgos para el dueño de Mercado Libre, habilitado por decisiones que tomó el gobierno de Javier Milei.

¿Cuánto se lleva? No se sabe. La opacidad es otro elemento clave de la ecuación. Así lo advierten diputados de la oposición, encabezados por Victoria Tolosa Paz, que denunciaron el caso y que presentaron un proyecto de ley para proteger a casi 2 millones de personas sometidas a las prácticas usurarias de la empresa.

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La cosa es así. En abril de 2024, Anses puso en práctica una resolución tomada durante el gobierno de Mauricio Macri que habilita el pago de programas de asistencia social por medio de billeteras virtuales. Dos meses más tarde, Mercado Pago se convirtió en la primera fintech en ofrecer el servicio, que a partir de este año también brindan otras dos billeteras, Naranja X y Plus Pagos.

En la actualidad, según datos de la propia empresa, 1.832.000 personas cobran en su cuenta de Mercado Pago programas sociales como Asistencia Universal por Hijo (AUH), Asistencia Universal por Embarazo (AUE), Tarjeta Alimentar, Becas Progresar y Mil Días, entre otros. Esto convierte a Mercado Pago en el principal pagador de este tipo de planes, por encima de cualquier banco público o privado.

De hecho, maneja el 14% de todos los pagos de Anses. Para conseguir clientes, Mercado Pago ofrece algunos beneficios: paga un día antes que la fecha estipulada por Anses y otorga rendimientos por el dinero depositado en cuenta. Pero paga migajas en comparación con lo que gana.

Las entidades bancarias conservan la exclusividad del pago de jubilaciones y pensiones, un mercado en el que Galperín intenta entrar para replicar las prácticas que aplica con los beneficiarios de programas sociales.

Como a todos sus clientes, Mercado Pago ofrece a ese universo de casi 2 millones de personas créditos a un par de clics con intereses de hasta el 700% anual. La clave del negocio es que mes a mes la empresa cobra automáticamente la cuota del préstamo cuando el titular del programa social percibe su beneficio de parte del Estado. Fondos destinados a garantizar la alimentación de los más pobres terminan solventando un negocio financiero con márgenes de ganancia abusivos.

La cantidad de beneficiarios de programas sociales endeudados con la billetera en la que cobran la asistencia estatal es un misterio. Las tres billeteras virtuales habilitadas por Anses no publican esa información. El dato disponible es que hoy las billeteras virtuales concentran al 30% de los casi 7 millones de personas que están en mora. Mercado Pago y Naranja X son las dos fintech con menor porcentaje de morosidad, 17,8% y 24,5% respectivamente.

La explicación a este último dato, del que Galperín se jactó en redes, tal vez radique en que, dado el universo de beneficiarios de Anses que manejan, estas dos billeteras tienen garantizado el cobro de las cuotas de buena parte de sus préstamos.

De acuerdo con los cálculos de Tolosa Paz, ex ministra de Desarrollo Social, Anses habría incorporado al ecosistema de Mercado Pago $281.000 millones por la AUH, $108.000 millones por la Tarjeta Alimentar y $15.000 millones por el Programa Mil Días. O sea, el Estado nacional deposita todos los meses en cuentas de esta billetera alrededor de $404.000 millones, equivalentes a unos US$270 millones. Es decir, unos US$3200 millones por año.

“¿Qué hace la empresa con esos fondos que permanecen en su ecosistema, como si fueran depósitos bancarios? Los presta. ¿A quiénes? En muchísimos casos a los propios titulares de esas prestaciones, que muchas veces deben endeudarse para cubrir el incremento de los costos fijos del hogar y el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos sociales”, dice Tolosa Paz. “¿Y en qué condiciones? En las peores: con tasas que pueden alcanzar el 700% de Costo Financiero Total Anual. Es decir, recibe fondos por los que paga una tasa cercana al 20% anual y luego otorga créditos a tasas siderales a quienes le proveen ese fondeo”, agrega.

La diputada denuncia además que en el análisis algorítmico que usa Mercado Pago para otorgar esos préstamos considera a los titulares de programas asistenciales como deudores de riesgo, por lo que los hace pagar intereses muy por encima del promedio, pese a que tienen ingresos estables y que las billeteras cobran la cuota vía débito automático. En el proyecto de ley que presentó junto a otros diputados de Unión por la Patria, propuso que se impida que las prestaciones destinadas a alimentación sean afectadas por débito automático o mecanismos similares.