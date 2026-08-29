La política argentina destacó la tercera estrella de Las Leonas

El seleccionado femenino de hockey sobre césped de Argentina, conocido como Las Leonas, se impusieron por penales en la final del mundial contra el local Países Bajos. Tras la consagración, la política nacional se hizo eco en sus redes sociales del tercer título del equipo que se mantiene hace más de veinte años en la elite.

Sin esmerarse y con el vocabulario soez que lo caracteriza, el presidente Javier Milei se limitó a publicar una variación de su eslogan. "VAMOS LEONAS CARAJO...!!!", publicó en mayúsculas.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó sus "felicitaciones a nuestra Selección Argentina de Hockey Femenino por esta enorme conquista" en su cuenta oficial. Y expresó: "Un equipo que volvió a demostrar que con talento, esfuerzo, compromiso y pasión, la celeste y blanca llega a lo más alto. ¡Gracias por esta alegría y por llevar una vez más el orgullo argentino al mundo!".

"¡¡¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO!!! Felicitaciones a este equipazo por dejar todo en la cancha y coronarse primeras en el Mundial de Hockey 2026", expresó el secretario de Deportes, Daniel Scioli.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, publicó en la previa al partido definitorio: "Vamos Leonas!!!! Con todo en la final. Vamos Argentina". A este mensaje le adjuntó una foto suya de niña vestida de jugadora de hockey.

Del lado de la oposición, otra dirigenta recordó su pasado el hockey. La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz destacó: "Hay emociones que son difíciles de explicar cuando una vez, hace muchos años, también fui una nena y una joven que soñaba con jugar al hockey. Por eso, este título de Las Leonas me emociona de una manera especial. Porque sé todo lo que hay detrás de esa camiseta: las horas de entrenamiento, los viajes, el esfuerzo, las derrotas que enseñan y, sobre todo, ese orgullo inmenso de representar a la Argentina".

Tolosa Paz destacó a las dos platenses del equipo, Majo y Vicky Granatto. Lo propio hizo el intendente de La Plata, Julio Alak. A su turno, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, celebró la presencia de dos coterráneas, Julieta Jankunas y Victoria Miranda.

"16 años después LA SELECCIÓN ARGENTINA DE HOCKEY ES CAMPEONA DEL MUNDO NUEVAMENTE!!! Felicidades Leonas por un nuevo título mundial!!!!", destacó el senador por Santiago del Estero Gerardo Zamora.

"Orgullo enorme por las Leonas! Felicitaciones!!!!", afirmó en sus redes el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón. Su par de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro publicó: "¡Felicitaciones a Las Leonas, tricampeonas del mundo!".