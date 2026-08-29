Irán promete "firmeza" ante sanciones de EE.UU. mientras Líbano sigue bajo ataque israelí

El fuego cruzado entre los distintos países de Medio Oriente sigue sin cesar, mientras Irán apela a distintos medios para dejar en claro su posición. El viernes, el líder supremo Mojtaba Jameneí afirmó en un mensaje directo al país que todos deben "trabajar por un Irán más fuerte" y pidió "reducir la dependencia del dólar", además de ratificar el cierre del estrecho de Ormuz, el cual está "bajo control" de Teherán. Minutos después el presidente Donald Trump volvió a apuntar contra la región al sancionar a un banco egipcio, acusándolo de presuntos negociados financieros con Teherán, algo con lo que amenazó meterse hace algunos días atrás si detectase este tipo de asociaciones con el país persa.

Los jefes de Teherán aseguraron este sábado que van a responder "con firmeza" a cualquier intervención norteamericana en la región, además de apelar a la diplomacia en defensa de sus intereses. Por otro lado, el frente de combate en Líbano sigue abierto pese a los reclamos iraníes contra Israel. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Medio Oriente en El Destape.