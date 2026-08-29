Sabado 29 de Agosto del 2026 Sab 29 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1535
Dólar Tarjeta $1995.5
Dólar Blue $1555
Dólar CCL $1603.8
Euro $1688.03
Riesgo País 512
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Conflicto en Medio Oriente

Irán promete "firmeza" ante sanciones de EE.UU. mientras Líbano sigue bajo ataque israelí

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El gobierno iraní anunció a través de medios locales que preservarán "la firmeza y templanza" contra las sanciones estadounidenses y que apelarán a la diplomacia para defender sus intereses. En paralelo, el Ejército israelí desplegó ataques aéreos en distintas aldeas del sur de Líbano.

Irán promete "firmeza" ante sanciones de EE.UU. mientras Líbano sigue bajo ataque israelí

El fuego cruzado entre los distintos países de Medio Oriente sigue sin cesar, mientras Irán apela a distintos medios para dejar en claro su posición. El viernes, el líder supremo Mojtaba Jameneí afirmó en un mensaje directo al país que todos deben "trabajar por un Irán más fuerte" y pidió "reducir la dependencia del dólar", además de ratificar el cierre del estrecho de Ormuz, el cual está "bajo control" de Teherán. Minutos después el presidente Donald Trump volvió a apuntar contra la región al sancionar a un banco egipcio, acusándolo de presuntos negociados financieros con Teherán, algo con lo que amenazó meterse hace algunos días atrás si detectase este tipo de asociaciones con el país persa.

Los jefes de Teherán aseguraron este sábado que van a responder "con firmeza" a cualquier intervención norteamericana en la región, además de apelar a la diplomacia en defensa de sus intereses. Por otro lado, el frente de combate en Líbano sigue abierto pese a los reclamos iraníes contra Israel. Seguí el minuto a minuto de la guerra en Medio Oriente en El Destape.

Hace 1 hora

La Guardia Revolucionaria iraní mantiene "bajo control" el estrecho de Ormuz y retruca a los comentarios estadounidenses

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó este sábado que mantiene "un control firme" sobre el estrecho de Ormuz, y acusó a los líderes estadounidenses de "difundir declaraciones falsas" sobre el paso para "influir en los precios de la energía".

Hace 2 horas

Líbano sufre distintos ataques aéreos de parte del Ejército israelí

De acuerdo a distintos partes de prensa de la Agencia Nacional de Noticias del Líbano, el Ejército israelí llevó adelante esta mañana una seguidilla de ataques contra distintas aldeas del sur del país.

 

Pudieron identificar ataques en las aldeas de Aita al-Jabal y Haddatha, en el distrito de Bint Jbeil, al sur del Líbano, además de la ciudad de Al-Mansouri.

Hace 3 horas

Irán prometió mantenerse "firme" ante las amenazas y sanciones estadounidenses

El gobierno iraní afirmó, mediante un mensaje difundido a medios locales, que se mantendrá "firme" frente a las sanciones estadounidenses y, en tanto, que recurrirán "por igual" a la diplomacia y la defensa militar "para proteger sus intereses soberanos".

Hace 13 horas

Desesperado, Trump lanzó una guerra económica contra Irán: efectos y el antecedente ruso

Con arsenales al límite y un costo político en aumento, la Casa Blanca lanzó un feroz paquete financiero contra Teherán. El análisis de especialistas internacionales sobre el impacto en la población iraní, el límite militar de Washington y la respuesta de China para eludir el bloqueo.

El objetivo declarado es forzar a Teherán a negociar el fin de la guerra

Leer la nota completa

07:47 | 28/08/2026

Tras las sanciones de EE.UU., el ayatolá pidió menor dependencia del dólar

El líder supremo de Irán reapareció públicamente tras las nuevas sanciones de Estados Unidos y llamó a fortalecer la economía nacional. Además, pidió reducir la dependencia del dólar y apostar por la producción interna.

Leer la nota completa

07:27 | 27/08/2026

Israel ataca Siria, Líbano y los territorios palestinos en una nueva escalada

En paralelo, el gobierno israelí niega estar ocupando Cisjordania, territorio en el que colonos realizan ataques diarios. "No es tierra ocupada, esta es nuestra tierra", dijo un funcionario más temprano esta semana. 

Leer la nota completa

06:58 | 26/08/2026

Hay guerra para rato: Trump dice que no tiene "apuro" para negociar con Irán

El presidente estadounidense le aseguró a Al Jazeera que no tiene "ningún plazo" para sentarse a negociar y poner fin al conflicto que se profundizó hace meses.

Leer la nota completa

17:10 | 25/08/2026

Israel dice que la Cisjordania palestina es de ellos y aumentan los ataques

El embajador de Israel ante la ONU afirmó que los colonos no se van a ir de Cisjordania ocupada y al mismo tiempo un informe reveló que los ataques crecieron más del 60%. 

Activistas palestinos, israelíes y extranjeros intentan acercarse a una casa palestina que fue asediada por colonos israelíes, en Qusra.

Leer la nota completa

16:23 | 25/08/2026

Israel echó a representantes de Países Bajos en represalia al boicot contra la ocupación

El ministro de Relaciones Exteriores publicó en X que echó además al país europeo del Centro de Coordinación Civil-Militar, órgano multinacional que supervisa el alto al fuego en Gaza y coordina ayuda interncional para el enclave. 

Tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Israel Gideon Sa'ar

Leer la nota completa

06:53 | 25/08/2026

EE.UU. sanciona a Irán y ofrece recompensas por sus altos cargos militares

Washington amplía las sanciones contra Irán y ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre altos cargos de la Guardia Revolucionaria, mientras Teherán amenaza con responder y destaca los avances de la mediación de Pakistán.

Leer la nota completa

12:24 | 24/08/2026

Crecen los cruces entre EE.UU. e Irán en medio de las sanciones: "Pasen hambre de nuevo"

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, lunes 24 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.

Leer la nota completa

12:17 | 24/08/2026

Donald Trump afirmó que "Irán está colapsando" antes de lanzar su ofensiva financiera

El presidente estadounidense anticipó el inicio de una nueva fase de su guerra económica contra Teherán, en medio del estancamiento de las negociaciones y tras la ofensiva militar conjunta con Israel.

Leer la nota completa

10:31 | 23/08/2026

Crece la tensión entre EE.UU. e Irán ante las nuevas sanciones

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, domingo 23 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.

Leer la nota completa

19:23 | 22/08/2026

Corea del Sur apuesta por la ruta ártica para evitar la crisis en Medio Oriente

En medio de la guerra en Medio Oriente, Corea del Sur envió su primer portacontenedores por el Ártico, una ruta que podría revolucionar el comercio, pero preocupa a ecologistas.

La maniobra llega en un contexto de incertidumbre global por la guerra en Medio Oriente, que trastocó las rutas comerciales tradicionales y obligó a buscar alternativas para el transporte marítimo.

Leer la nota completa

11:23 | 22/08/2026

Irán califica a las sanciones de EE.UU. como "una declaración de guerra" al país

Varios funcionarios iraníes describieron las últimas amenazas de Estados Unidos y de Donald Trump como una "declaración de guerra abierta" contra el país persa y "contra todas las naciones".

Leer la nota completa

00:05 | 22/08/2026

Elecciones en Israel: Netanyahu pone en juego su futuro, pero no su legado político

Tras tres décadas de gravitación de Benjamín Netanyahu, Israel se encamina a unas elecciones marcadas por el avance de la extrema derecha, la falta de alternativas políticas frente a la ocupación y una guerra que sigue condicionando la vida en Gaza y Cisjordania.

Leer la nota completa

21:35 | 21/08/2026

Mahmud Abbas pidió a las potencias europeas medidas concretas contra Israel

El presidente palestino valoró el rechazo de siete países al polémico proyecto E1 en Jerusalén Este, pero exigió acciones prácticas para frenar el plan expansionista de Benjamin Netanyahu en Cisjordania.

Leer la nota completa
Tendencias
Las más vistas