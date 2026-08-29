Dólar oficial: a cuánto cerró la semana este sábado, 29 de agosto

El dólar blue cotiza este sábado 29 de agosto con el mercado cambiario inactivo por el fin de semana. La referencia para la compra se sostiene en $1535, mientras que para la venta el valor es de $1555, lo que arroja una variación de 0,00%. De esta manera, la divisa paralela no mostró cambios en una jornada sin operaciones y cerró la semana sin alteraciones en sus valores habituales.