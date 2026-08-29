Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Dólar oficial: a cuánto cerró la semana este sábado, 29 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 14 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 29 de agosto
Con el mercado cerrado por el fin de semana, el dólar contado con liquidación (CCL) despidió la semana con una cotización de $1598.5244 para la compra y $1611.2116 para la venta, lo que implicó una variación del 0,98%.
Hace 29 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 29 de agosto
El dólar MEP se mantiene estable este sábado, 29 de agosto, en una city en la que hoy no hay operaciones por el fin de semana. Se ubica en $1535.85 para la compra y en $1536.59 para la venta, con una variación del 0,13%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 29 de agosto
El dólar oficial cerró la semana el viernes en $1485 para la compra y $1535 para la venta, con una variación de 0,00%, mientras que este sábado el mercado permanece cerrado y la cotización queda sin movimientos.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 29 de agosto
El dólar blue cerró el viernes en $1535 para la compra y $1555 para la venta, lo que implicó una variación del 0,00%. Con el mercado ya cerrado por el fin de semana, la divisa paralela terminó la semana sin cambios en sus valores, dejando así un cierre estable para los últimos días hábiles.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 29 de agosto
Este sábado, 29 de agosto, con el mercado financiero cerrado, la cotización del dólar CCL se mantiene estática durante el fin de semana. La referencia quedó en $1598.5244 para la compra y $1611.2116 para la venta, con una variación de 0,98%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 29 de agosto
Este sábado, 29 de agosto, la cotización del dólar MEP se mantiene estática durante el fin de semana, ya que el mercado está cerrado. De este modo, el precio de compra quedó en $1535,85 y el de venta en $1536,59, con una variación de 0,13%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 29 de agosto
Este sábado 29 de agosto, el mercado cambiario está inactivo y el dólar oficial se mantiene como valor de referencia de compra en $1485 y de venta en $1535, con una variación de 0,00%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 29 de agosto
El dólar blue cotiza este sábado 29 de agosto con el mercado cambiario inactivo por el fin de semana. La referencia para la compra se sostiene en $1535, mientras que para la venta el valor es de $1555, lo que arroja una variación de 0,00%. De esta manera, la divisa paralela no mostró cambios en una jornada sin operaciones y cerró la semana sin alteraciones en sus valores habituales.
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12:49 | 26/08/2026
Valor del dólar: el precio máximo que puede alcanzar
El dólar mayorista quebró la barrera de los $1.500 y ya opera por encima de los $1.510. En este escenario, el mercado mira el límite superior de la banda cambiaria.
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06:58 | 26/08/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.535
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20:33 | 25/08/2026
Cuál es el precio máximo que puede alcanzar el dólar
El relevamiento global de FocusEconomics entre 47 bancos y consultoras ubica la proyección más alta para el dólar mayorista a fin de año.
A cuánto va a estar el dólar según los bancos
18:03 | 25/08/2026
La balanza turística continuó con déficit en julio y no afloja la salida de argentinos
Ingresaron 830.200 visitantes y salieron 1.228.200 argentinos durante julio. Si bien hubo un aumento del turismo receptivo, no alcanzó para revertir el déficit turístico de julio.
06:54 | 25/08/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530
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13:42 | 24/08/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial arranca la última semana de agosto como la alternativa más económica para los ahorristas, a $1.515.
A cuánto se vende el dólar el lunes
12:46 | 24/08/2026
Entrá y debatí: ¿A cuánto se va el dólar en las elecciones de 2027?
Registrate y opiná sobre el precio al que llegará el dólar cuando sean las próximas elecciones presidenciales.
11:07 | 24/08/2026
El dólar cayó a mínimos de varios meses por dudas financieras en EE.UU. y la escalada aran
El anuncio del Tesoro de duplicar la recompra de bonos asustó a los operadores y debilitó al billete verde. Crecen el oro y el bitcoin como refugios, mientras se agrava el cruce de aranceles con Canadá.
Ilustración fotográfica con billetes de dólar.
09:14 | 24/08/2026
Los dólares oficial y paralelos cerraron al alza en la primera rueda de la semana
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