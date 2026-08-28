La fuga no para: la compra neta de dólares acumula en el año una salida de 20.977 millones

La administración Milei está haciendo de todo (contra sus propios manuales doctrinarios) para contener la fuga hacia el dólar. Esta semana tuvo que imprimir cerca de 600.000 millones de pesos para evitar una mayor suba de la tasa de interés durante la licitación que renovó vencimientos. El tipo de cambio cotiza en su máximo histórico, en torno a los 1535 millones. Las personas humanas, según el último informe del Banco Central sobre la evolución del mercado cambiario, no frenó su sed por la dolarización.

Durante julio, aproximadamente 1,7 millones de personas compraron billetes por 2916 millones de dólares. La compra neta de moneda extranjera llegó a los 4124 millones. En el acumulado del año, se llegó a los 20.977 millones de dólares, aproximadamente 1000 millones más que en la comparación interanual.

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Deme dos

En junio, la cantidad de personas que se volcó a comprar billetes de moneda extranjera fue calculada en 1,5 millones, según el informe con la evolución del mercado de cambios del BCRA. En julio, ese guarismo se ubicó en 1,7 millones. Se huele la sed dolarizadora, signo de desconfianza hacia la política económica de la administración Milei.

Las “Personas Humanas” realizaron compras netas de moneda extranjera durante julio por 4124 millones, explicadas principalmente por compras de billetes (2.916 millones), egresos por servicios y otros gastos corrientes (786 millones) y giros de divisas sin fines específicos (546 millones).

“Cabe señalar que, de las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos, se estima que unos USD 1.000 millones quedaron depositados en bancos locales y USD 1.000 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos USD 900 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de Servicios y otros corrientes realizados con tarjetas”, puede leerse en el informe de la autoridad monetaria. La fuga de divisas del mes fue de 1000 millones.

En el acumulado de enero a julio, la compra neta de moneda extranjera llegó a los 20.977 millones de dólares, aproximadamente 1000 millones más que en la comparación interanual.

Los dólares del comercio exterior y otras yerbas

Durante julio, las exportaciones de soja aportaron 3505 millones de dólares, que se fueron en su totalidad para cubrir la demanda de moneda extranjera por parte de las personas humanas. Los otros sectores que aportaron divisas fueron la Minería con 957 millones de dólares, seguido por Alimentos, Bebidas y Tabaco (847 millones), Energía (423 millones) y Agricultura, Ganadería y otras actividades primarias (357 millones)

Los más deficitarios fueron Industria Química, Caucho y Plástico con un saldo negativo de 387 millones de dólares seguido por Comercio (368 millones), Maquinaria y Equipos (362 millones) e Industria Automotriz (311 millones).

En este escenario, la cuenta corriente arrojó nuevamente un saldo favorable. “Las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario registraron un superávit de 413 millones en julio, explicado por los ingresos netos de las cuentas Bienes (USD 4.077 millones) e Ingreso secundario (USD 8 millones), parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas Ingreso primario (USD 2.772 millones) y Servicios (USD 900 millones)”, puede leerse en el documento del Banco Central.

En cuanto al resultado de Bienes, el ingreso de 4077 millones de dólares se explicó por cobros de exportaciones por 10.074 millones, alcanzando un nuevo máximo histórico por tercer mes consecutivo (sin considerar los meses con programas específicos de incentivo exportador). Los mismos fueron parcialmente compensados por pagos de importaciones por 5.997 millones de dólares.

Por otro lado, la cuenta servicios registró un déficit de 900 millones en julio . Esto representó un déficit 3% menor en términos interanuales, vinculado a un aumento en los cobros de exportaciones de servicios del 24% interanual, mientras que los pagos de importaciones de servicios aumentaron en torno al 11% interanual.

La estimación de la cuenta Viajes y Pasajes a través del mercado de cambios resultó en egresos netos por 710 millones de dólares, explicados por egresos brutos de unos 1.048 millones e ingresos brutos por 338 millones.

“Cabe señalar que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos”, concluyó el informe del BCRA.

Por el pago de utilidades y dividendos, se fueron 451 millones de dólares, principalmente realizados mediante compras en el mercado de cambios. Del total de los egresos brutos por este concepto, se destacaron los sectores Energía (149 millones), Entidades Financieras (119 millones) e Industria Química, Caucho y Plástico (USD 91 millones).