Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el lunes 31 de agosto 2026

El dólar continúa bajo la mirada del mercado luego de haber superado la barrera de los $1.500. En este escenario, uno de los valores que vuelve a ganar relevancia es el techo de la banda cambiaria, que determina hasta dónde puede avanzar el tipo de cambio dentro del esquema vigente.

Según los valores establecidos para las últimas jornadas del mes, el límite superior de la banda llegará a $1.879,92 el lunes 31 de agosto de 2026, frente a los $1.876,50 correspondientes al viernes 28.

En paralelo, el dólar oficial en el Banco Nación cotiza este jueves 27 de agosto a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta, sin variaciones en la última actualización.

La dinámica cambiaria se mantiene así en el centro de la atención, con los inversores siguiendo tanto la cotización del oficial como el comportamiento de los dólares financieros y la evolución de la brecha.

El valor máximo del dólar

Dólar: cuál es el precio máximo para el lunes 31 de agosto

El techo de la banda cambiaria se actualiza diariamente y funciona como el límite superior del esquema dentro del cual puede fluctuar el dólar.

Para las últimas ruedas de agosto, los valores son:

Viernes 28 de agosto: $1.876,50.

$1.876,50. Lunes 31 de agosto: $1.879,92.

De esta manera, el dólar tendrá el lunes un techo de $1.879,92, unos $3,42 por encima del límite correspondiente al viernes. Sin embargo, que ese sea el valor máximo de la banda no significa que el dólar vaya a cotizar a ese precio. Se trata del límite superior establecido por el régimen cambiario para esa jornada.

Qué puede pasar con el dólar el lunes

El dólar superó los $1.500 y el mercado sigue la cotización

La atención sobre el techo de la banda aumentó luego de que el dólar quebrara la barrera de los $1.500, que había funcionado como una referencia relevante para el mercado durante las últimas semanas.

En el segmento minorista, el dólar oficial del Banco Nación se ubica este jueves en $1.535 para la venta, mientras que los operadores también siguen el comportamiento del mercado mayorista, las tasas de interés en pesos y la liquidez. Pese a la reciente suba, la cotización todavía se encuentra ampliamente por debajo del techo formal del esquema cambiario.

Qué significa el techo de la banda cambiaria

El esquema vigente establece una banda dentro de la cual el tipo de cambio puede moverse de acuerdo con la oferta y la demanda. El límite superior se actualiza de manera periódica y funciona como una referencia central para el mercado.

Por eso, los $1.879,92 previstos para el lunes 31 de agosto no constituyen una proyección sobre el precio que efectivamente alcanzará el dólar, sino el valor que tendrá el techo de la banda cambiaria para esa jornada.

Así, agosto terminará con el dólar nuevamente en el centro de la escena: tras superar los $1.500, el mercado seguirá de cerca cuánto margen tiene para continuar avanzando y cómo evoluciona la distancia respecto del límite superior del esquema.