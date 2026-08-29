El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, apuntó contra la explicación brindada por el gobierno libertario para justificar el endeudamiento de los hogares. Ante la teoría sostenida por el presidente Javier Milei de que la deuda familiar aumentó debido a la compra de televisores durante el pasado Mundial, Pichetto fue tajante: "Me parece un argumento estúpido".

En declaraciones a Radio Mitre, el exsenador remarcó que el verdadero problema radica en que los sectores populares se están financiando para poder subsistir y adquirir alimentos indispensables en un marco de crisis muy profunda.

Al respecto, enfatizó que "el dato, cuando uno analiza cuál es el nivel de endeudamiento y qué impactos tiene sobre las familias, es que fundamentalmente es deuda por alimentos", lo que refleja una penosa realidad donde comer se volvió un consumo a plazos por la devaluación salarial.

El aislamiento presidencial y las luces rojas de la economía

El diputado advirtió que la crisis económica se profundiza drásticamente en los sectores populares debido a la pérdida de empleo, el cierre de industrias y comercios y, fundamentalmente, por la pérdida acelerada del poder adquisitivo. Según el legislador, los puestos laborales formales en la Argentina se derrumbaron y los movimientos paritarios que analiza el Gobierno no serán suficientes para paliar el deterioro.

En este preocupante contexto, Pichetto alertó sobre el futuro electoral del mandatario de cara a los próximos comicios: "Nadie vota a un Presidente que te condena a la derrota, al salario bajo, a la pérdida de poder adquisitivo, a la pérdida eventual del empleo". Incluso mencionó que en el propio entorno presidencial surgen dudas, como el reclamo público del referente ideológico libertario Agustín Laje respecto a que, si la economía popular no mejora, van a tener graves problemas en las urnas.

Más allá de la economía de bolsillo, Pichetto expresó una "gran preocupación" con relación a las ausencias reiteradas y "el aislamiento del Presidente en Olivos". Frente a ese cuadro, se preguntó abiertamente "quién gobierna la Argentina", mientras observa un corrimiento del asesor presidencial Santiago Caputo y una acumulación de poder en manos de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, a quien le atribuye una "gravitación muy fuerte".

Asimismo, Pichetto repudió los agravios del mandatario hacia opositores, periodistas y economistas independientes, solidarizándose con los trabajadores de prensa humillados y ofendidos por un gobierno al que definió como "incomprensible, oscuro" y cargado de "una agresividad insoportable".