La justicia social de Caputo, el rumbo de Kicillof y la fuerte compra de dólares a más de un año de las elecciones

Mauricio Macri, luego de fracasar como presidente, dijo que si volvía al gobierno iba a hacer lo mismo pero más rápido; ahora el círculo rojo, preocupado por la caída de la imagen del presidente Javier Milei, dice que hay que hacer lo mismo, pero más lento. Claramente, el problema es hacer lo mismo.

El modelo destruye empresas, destruye empleos, destruye ingresos, destruye la recaudación, destruye el entramado productivo y el entramado social. Sin embargo, una buena parte de la dirigencia empresarial, política y mediática busca mantener el rumbo.

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Esta semana el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, afirmó que “vale la pena el sacrificio” del ajuste a pesar del cierre de empresas y la pérdida de empleo. No está solo: el partido del rumbismo es grande. Mantener el rumbo parece la prioridad de la dirigencia nacional.

Ahora bien, más allá de ideologías, ¿es consistente el rumbo?

El retraso cambiario que Milei prioriza como ancla inflacionaria empieza a jugar más en contra que a favor. Con un dólar a 1500 pesos hay muchas actividades trabajando a pérdida o con muy baja rentabilidad. El corazón del proyecto mileísta es un error.

El ICOPESA, un indicador económico desarrollado por la Consultora Economía & Ética que mide la rentabilidad del sector agroexportador, estimó que recién se volvería a la rentabilidad de noviembre de 2023 con un dólar a 2.000 pesos y que con el dólar actual, aún si bajan las retenciones al 0%, la ganancia quedaría 10 % por debajo de noviembre de 2023. Lo que está diciendo es que el campo está mucho peor que antes y que no se arregla bajando retenciones. La situación de la industria es mucho peor: la mayoría pierde. Igual en el comercio y la construcción. Afirman en el sector minero que de mantenerse este precio la situación se va a complicar.

La señal del gobierno de que no dejará que el precio de la moneda norteamericana supere los 1500 pesos disparó el riesgo país. A ese precio compran y se van. Un consultor de primera línea contó a El Destape: “El negocio es comprar brecha. Hoy el Contado con Liquidación para llevársela afuera ya vale 6% más que el oficial; el año que viene va a estar 20 o 25% arriba. Yo les aconsejo que salgan de a poco, pero que empiecen ahora”.

Julio fue récord de compra de dólares en el año: se llevaron 3.319 millones. Es el dato más alto desde octubre de 2025 cuando fueron las elecciones legislativas y muestra la firmeza de la dolarización de carteras. La corrida electoral se adelantó.

Hay quienes valoran la baja de la inflación por sobre todos los problemas. Pero las grandes fábricas de alimentos y los supermercados aseguran que pisan los precios porque no venden y que esperan recuperar márgenes cuando recuperen ventas.

Es decir, la baja de la inflación se basa en un dólar pisado que daña el sistema productivo y en depresión de consumo.

Veamos algunos datos del rumbo de Milei:

* Según datos de la consultora Scentia, de los primeros 32 meses de gestión del Gobierno, el consumo cayó en 24 oportunidades. En lo que va de 2026 cayó 7 meses seguidos. En julio pasado el consumo fue un 14% menos que en enero del 2024 y 25% menos que en diciembre del 2023. Vivimos una depresión del consumo.

* En 2023 las familias destinaban el 19 % de sus ingresos a pagar los servicios y sus deudas; hoy, el 38%. Queda muy poco para consumir. Ocho de cada diez empleos que se generan son informales. Uno de cada cuatro que consiguen un trabajo formal lo pierde antes del año.

* La creación de puestos de trabajo es mucho menor que la de gobiernos anteriores. Se crearon 510 mil empleos en 3 años, lo que da 170 mil por año. En el gobierno de Mauricio Macri se crearon 280 mil por año. En el de Alberto Fernández, 442 mil por año. El 85% de los nuevos empleos creados por Milei son en el sector informal. Y la creación neta, que cuenta los creados y los destruidos, da más de 400 mil negativo.

* El uso de la tarjeta SUBE se desplomó casi 12 por ciento en julio y encadenó 12 meses seguidos en rojo, de acuerdo a los últimos datos del Banco Central. El desplome se explica por los constantes tarifazos que sufren los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires desde que Javier Milei es presidente, con una suba acumulada que supera el 1.000 por ciento.

* En julio de 2026 se rechazaron 161.831 cheques, 14.166 más que en el mismo mes del año pasado. Desde noviembre de 2023 a la fecha, la cantidad total de cheques rebotados casi se duplicó (+98%).

* Según la consultora 1816, que procesa la base de datos CENDEU del BCRA y anticipa muy bien los datos de morosidad del informe de bancos, la mora de las familias volvió a subir en julio y estaría entre 12,9%/13%.

-La irregularidad total de los préstamos bancarios al sector privado pasó del 7,63% al 7,73%.

-Unos 5,9 millones de deudores registran atrasos superiores a 90 días: equivalen al 28% de quienes tienen algún crédito.

-La mora de las familias aumentó del 12,77% al 12,94%, mientras que la de las empresas avanzó del 3,50% al 3,61%.

-En las entidades no financieras —como billeteras virtuales, emisoras de tarjetas y otras compañías de crédito—, la irregularidad de los hogares alcanzó la friolera del 33,69%.

* Según datos del Instituto Argentina Grande, la mora en créditos personales llegó a 16,4% con 19 meses consecutivos de alza y en casas de electrodomésticos a 60,1%. Sí, 6 de cada 10 no pagan.

* Un trabajo de la Consultora Equipo Mide reveló que el 39 % de los endeudados pidió dinero para alimentarse, el 18% para pagar servicios, el 16 % para pagar otras deudas, el 7% para alquiler, el 4% para reparaciones de emergencia. La gente se endeuda para gastos corrientes. El mes que viene tendrán los mismos gastos y tendrán que seguir endeudados hasta que un día ya nadie les presta y ya no pueden consumir.

* Según Fundar, el 78 % de los argentinos es clase baja o media baja. El modelo fracasó y las encuestas lo reflejan.

Desregular es cambiar de regulador: lo que no regula el Estado lo regula el jugador más grande: la prepaga, el banco, Mercado Pago, la energética, la petrolera. Lo que se paga de más por sus bienes y servicios falta en los bolsillos para otros consumos.

Las consecuencias son el cierre de más de 30 mil empresas y la pérdida neta de 411 empleos registrados.

Todo va bien, pero vamos a cambiar

Aunque el ministro de Economía Luis Caputo había asegurado en junio que se venían los mejores 18 meses de la Historia, el jueves anunció medidas en pos de “la justicia social”, dejando en evidencia que hoy rige la injusticia social y que el modelo no funciona.

A su vez desde la Secretaría de Trabajo dejan trascender que trabajan para elevar los mínimos de convenio por sobre el millón de pesos.

La idea parte del ala política, que se sumó a la preocupación del ministro de Economía. Karina Milei, Diego Santilli y los Menem están atrás del intento de reanimar una economía que está generando un drama social creciente.

Fuentes de la Rosada señalan que Karina busca darle una señal al PRO de que las cosas van a mejorar para negociar temas electorales y que Caputo busca la señal de gobernabilidad que sería una alianza electoral con el partido de Macri para calmar las aguas de un mercado que está cada día más seguro de la derrota de Milei y actúa en consecuencia.

El plan se queda corto. Tal vez porque no se animan aún a plantearle al presidente medidas más agresivas.

Respecto al tema hipotecario, el fondeo del ANSES a los bancos no es mejor que el que consiguen con una obligación negociable, el monto total es bajo, no apunta a la construcción y es para clase media alta.

El intento de influir en las negociaciones paritarias que pisaron hasta ahora también es reducido, no hay muchos que ganen menos de un millón bruto en blanco, choca contra los gremios que se resisten a aplanar los salarios e intenta forzar un mayor gasto salarial en muchas empresas exhaustas. El reciente fracaso en la negociación del salario mínimo da cuenta del estado de la negociación colectiva en el país. Un plan salarial a la suba debería ser integral. El deterioro de la situación social no se va a detener con esto.

Otro costado del anuncio ministerial es la diferenciación clara con el discurso presidencial. Habrá que seguir de cerca el derrotero discursivo del ministro. Ante el cuestionamiento de sus colegas del Gabinete sobre por qué había hablado de justicia social, Caputo se justificó: “lo que quise decir es que en un país normal un trabajador en blanco pueda comprar una casa. Eso es justicia. Con el peronismo no podía”.

Milei parece creer que una vez tomado un camino hay que mantenerlo. Caputo piensa que hay que cambiar. Pero el dato es que mostraron que pueden cambiar. Si se animan a más y lo saben hacer el presidente podría recuperarse.

La malaria económica que ya impacta claramente en la imagen presidencial se da en un momento clave: en octubre hay elecciones en Brasil, en noviembre, en Estados Unidos y el mismo mes llegará el Papa León XIV con su discurso sobre justicia social. Si los resultados son como dicen las encuestas, un triunfo de Lula frente a Flavio Bolsonaro, una caída importante de Donald Trump necesariamente tendrán impacto local.

La última encuesta de Reuters/Ipsos reveló que la imagen positiva de Trump cayó al 33 % y que el 65% lo rechaza.

El gran miedo de Milei es que una caída adicional en las encuestas y una suba de Axel Kicillof deriven en una fuerte corrida cambiaria que impulse una suba de precios: perder la estabilidad en un año electoral. La disparada del riesgo país se relaciona con que muchos piensan que la campana de largada de la corrida puede ser una derrota importante de Trump. Otros aseguran que ya empezó.

Carta orgánica

Con las encuestas a la baja, el ministro aceptando implícitamente la malaria y el presidente entre ausente y enojado, el gobierno metió dos goles en Diputados: carta orgánica del Central e Inocencia Fiscal. Ambos buscan dólares para afrontar el año electoral. Los del colchón y los que pueda conseguir el Central dando como garantía las reservas. Muchos se preguntan si incluirán los depósitos de los argentinos que forman parte de las reservas.

El otro aspecto álgido es que el actual presidente del Central, el socio de Caputo Santiago Bausilli, no podrá ser removido. El próximo gobierno se vería así impedido de hacer política monetaria. Buena parte del plan del nuevo gobierno seguirá en manos del presidente del Central elegido por Milei. Bausilli aseguró en una nota en un streaming que su modelo es Perú, un país en el que seguramente no viviría. Así el gobierno busca consolidar lo hecho, congelar la actual situación de 78% de clase baja y media baja.

¿Por qué logra aprobar semejantes proyectos un presidente al que muchos dan por derrotado en 2027? ¿Por qué los que lo votaron piensan como él? ¿Porque saben que son los deseos del Gobierno de Estados Unidos y del establishment local? ¿Por recibir unas monedas? Tal vez sea un poco de todo eso.

Violencia

Esta semana el presidente elevó el nivel de su violencia verbal, primero contra Marcelo Bonelli, luego con el resto de los periodistas y al final frente a un público de jóvenes estudiantes alentándolos a insultar ellos también al periodismo. Algunos se vieron tentados a llamar loco al presidente, los mismos que lo entrevistaban gentilmente cuando hablaba de niños envaselinados y el derecho a morirse de hambre durante la campaña. Pero gritar no lo convierte en loco, insultar no lo convierte en loco, mentir tampoco. Lo que dice es horrible y peligroso, pero eso no lo convierte en loco. Tal vez habría que hacer ver por un psiquiatra a los que lo impulsaron a la primera magistratura y a los que aún hoy lo aplauden. También vale preguntarse qué nivel de violencia es capaz de soportar la sociedad.

Reforma electoral

Causó sorpresa que Patricia Bullrich anunciara que en dos semanas van por la reforma electoral que incluye la eliminación o suspensión de las PASO. En Rosada señalan que el adelanto se debe a que algunos gobernadores peronistas les pidieron hacerlo ya porque luego tienen que tener un discurso opositor antes de las elecciones que en varias provincias serán el primer semestre de 2027. “Las negociaciones con los gobernadores están muy avanzadas”, dicen en Jefatura de Gabinete. Patricia Bullrich, sin embargo, afirma que “el número para suspender no está”.

¿Milei ya perdió?

A pesar de que el Gobierno tuvo varios traspiés, nunca hubo como en las últimas semanas una sensación tan extendida de que el gobierno no va a reelegir. El único dato que Milei leyó como alentador fue el Índice de Confianza de la Universidad Di Tella. Pero la misma entidad aclaró en el informe que sospechaba de la muestra porque aparecía una suba del 63% entre jóvenes, un registro sin sentido. Lo raro es que lo haya publicado igual. Los encuestadores lo dan estable o cayendo en un rango del 31 al 37%. El gobierno tiene una peor. Aunque tiene tiempo y herramientas para mejorar e incluso dio muestras de que es capaz de dar un giro hacia la heterodoxia, muchos actores políticos y financieros comenzaron a actuar como si ya hubiera perdido.

De qué hablamos cuando hablamos del rumbo

A pesar del fracaso de Mauricio Macri y de Javier Milei, la mayoría de los empresarios, medios de comunicación y políticos insisten en mantener el rumbo. Incluso muchos dirigentes peronistas. Raro, porque el electorado peronista parece bastante lejos del rumbo. También habría que definir qué significa el rumbo y qué prejuicios hay sobre los candidatos. Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Axel Kicillof, se preguntó esta semana en El Destape: “¿hubo alguna expropiación en la provincia de Buenos Aires? No”, se contestó. “¿Hubo un déficit fiscal galopante? No. ¿Emitimos cuasimonedas? No, porque tenemos las cuentas en orden. ¿Pagamos la deuda externa? La estamos pagando”.

¿De qué hablamos cuando hablamos del rumbo? Sería bueno aclararlo antes de las próximas elecciones.