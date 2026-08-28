Triste cumpleaños: el uso de la tarjeta SUBE volvió a caer julio y acumuló 12 meses en rojo

El uso de la tarjeta SUBE se desplomó casi 12 por ciento en julio y encadenó 12 meses seguidos en rojo, de acuerdo a los últimos datos del Banco Central (BCRA). El desplome se explica por los constantes tarifazos que sufren los usuarios del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde que Javier Milei es presidente, con una suba acumulada que supera el 1.000 por ciento.

Los reiterados incrementos en los boletos del transporte público impulsados por la gestión libertaria provocaron un auge de las promociones ofrecidas por bancos y billeteras virtuales. Muchos usuarios comenzaron a usar esta clase de beneficios para disminuir el impacto del costo de los viajes, corriendo cada vez más el uso de la tarjeta SUBE. Sin embargo, en julio también hubo una reducción en la cantidad de viajes registrados bajo esta modalidad.

De acuerdo al último Informe Mensual de Pagos Minoristas publicado por el BCRA, se registraron cerca de 317,9 millones de viajes, significando una caída de 11,6 por ciento frente al mismo mes del año pasado. El número se enmarca en una tendencia negativa que se desató en los últimos tres años.

Entre las mayores bajas aparecen:

Enero de 2026, con 240,4 millones de viajes y una retracción del 18,4 por ciento.

Marzo de 2024, con 327,6 millones (-18,1 por ciento).

Junio de 2026, con 292,3 millones de viajes (-17,3 por ciento).

Diciembre de 2025, cuando se contabilizaron 311 millones de viajes, un 16,4 por ciento menos que un año antes.

Mayo de 2026, con un derrumbe del 15,9 por ciento.

Enero de 2025, con unos 305 millones de viajes (-14,4 por ciento).

Febrero de 2025, con 294,5 millones (-13,9 por ciento).

Julio de 2024, con 339,1 millones (-13,5 por ciento).

Diciembre de 2024, con 372 millones (-12,5 por ciento).

Al mismo tiempo, los pagos mediante QR cayeron frente a junio. El reporte oficial puntualizó que se realizaron 24,4 millones de viajes con esta modalidad, por un monto total de $ 32,5 mil millones. La mayoría de esas operaciones correspondieron a colectivos, con 21,8 millones de viajes (89,4% del total), mientras que el resto se registró en las líneas de subte, con 2,6 millones de transacciones.

El transporte público aumenta otra vez

Desde el martes, viajar en transporte público será más costoso en el AMBA. Los nuevos cuadros tarifarios contemplan incrementos diferentes para colectivos, subtes y trenes, según el servicio y la jurisdicción.

En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas de colectivo tendrán una actualización del 4,1 por ciento, mientras que los servicios bajo jurisdicción bonaerense aplicarán una suba del 4,3 por ciento.

El subte porteño también aumentará y el pasaje general llegará a $ 1.753,04. En los trenes metropolitanos se aplicará el incremento porcentual más elevado: el boleto mínimo pasará de $ 420 a $ 480 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

Colectivos: cuánto costará viajar en CABA

Los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad tendrán un aumento del 4,1 por ciento. De esta manera, el boleto mínimo, correspondiente a recorridos de hasta 3 kilómetros, pasará de $ 852,90 a $ 887,87.

Con la SUBE registrada, las nuevas tarifas serán:

Hasta 3 kilómetros: $ 887,87.

De 3 a 6 kilómetros: $ 986,57.

De 6 a 12 kilómetros: $ 1.062,56.

De 12 a 27 kilómetros: $ 1.138,61.

El ajuste alcanza a las 28 líneas que realizan sus recorridos íntegramente dentro del territorio porteño. Con esta actualización, los colectivos de CABA acumularán una suba del 43,7 por ciento durante 2026.

Colectivos en Provincia: los nuevos valores

En las líneas de colectivos bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, el incremento será del 4,3 por ciento desde septiembre. El pasaje mínimo avanzará de $ 1.111,19 a $ 1.158,97, mientras que los trayectos más extensos superarán los $ 2.000.

El nuevo cuadro tarifario quedará establecido de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: $ 1.158,97.

De 3 a 6 kilómetros: $ 1.303,83.

De 6 a 12 kilómetros: $ 1.448,71.

De 12 a 27 kilómetros: $ 1.738,45.

Más de 27 kilómetros: $ 2.043,84.

Con el aumento de septiembre, los colectivos bonaerenses acumularán una actualización del 68,76 por ciento en lo que va del año.

Subte: cuánto costará desde septiembre

El subterráneo porteño también tendrá una nueva actualización. Desde el 1 de septiembre, el boleto para pasajeros con SUBE registrada pasará de $ 1.684 a $ 1.753,04.

El sistema de descuentos por cantidad de viajes realizados durante el mes continuará vigente. Las tarifas serán:

De 1 a 20 viajes: $ 1.753,04.

De 21 a 30 viajes: $ 1.402,40.

De 31 a 40 viajes: $ 1.227,10.

Desde 41 viajes: $ 1.051,80.

También continuarán los pases gratuitos destinados a los grupos contemplados por la normativa y el boleto estudiantil.

Trenes: el aumento más fuerte

Los trenes del AMBA tendrán el mayor incremento porcentual entre los principales medios de transporte. El pasaje mínimo subirá 14,29 por ciento, de $ 420 a $ 480 para los usuarios que cuenten con una tarjeta SUBE registrada

La actualización alcanzará a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur. Se trata del último tramo de un esquema de actualización tarifaria autorizado previamente por el gobierno nacional.