El inesperado reclamo de Luis Majul a Javier Milei: "Que sea más empático"

El periodista y conductor ultra oficialista Luis Majul analizó el contexto económico actual durante su programa en El Observador 107.9 y reconoció las dificultades que atraviesan distintos sectores de la población. En su intervención radial, el comunicador admitió que la coyuntura afecta directamente a la sociedad, incluso a quienes respaldaron en las urnas al presidente Javier Milei.

A pesar de manifestar su comprensión sobre el malestar generalizado, el conductor apuntó con dureza hacia los analistas y dirigentes opositores, a quienes cuestionó por criticar la gestión sin presentar propuestas viables para salir del escenario actual.

Majul describió la realidad cotidiana que atraviesan los ciudadanos: "Sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal, sabemos que no están en su mejor momento económico, incluso mucha gente que votó a Milei".

Sin embargo, el periodista buscó marcar un límite respecto a los cuestionamientos dirigidos a la administración nacional. En ese sentido, sostuvo: "Pero eso no le da la autoridad para que los francotiradores digan cualquier cosa, porque no tienen plan alternativo".

La recomendación directa para Javier Milei

Más allá de su rechazo a los discursos opositores, Majul aprovechó el espacio en El Observador 107.9 para dejar una sugerencia de cara al comportamiento público del jefe de Estado. La intención de su mensaje se centró en advertir sobre las reacciones del mandatario frente a los cuestionamientos.

"Y yo no soy quién para sugerirle ni a Milei ni al gobierno que hagan lo que tienen que hacer, pero insistiría con la idea de que sea más empático, que no se enoje tanto, que no le dé de comer a los francotiradores", concluyó Luis Majul al cerrar su análisis.