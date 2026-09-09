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Conflicto en Medio Oriente

Irán escala la guerra: ataca una base de EE.UU. en Jordania y golpea barcos en Ormuz

En VIVO - Actualizado hace 9 minutos

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber lanzado misiles contra una base utilizada por fuerzas estadounidenses en Jordania. Atacó diez embarcaciones en el estrecho de Ormuz, en respuesta a la destrucción de cinco petroleros iraníes por parte de EEUU. 

Irán escala la guerra: ataca una base de EE.UU. en Jordania y golpea barcos en Ormuz

La guerra entre Estados Unidos e Irán entró en una nueva fase de escalada. Washington aseguró haber destruido cinco petroleros iraníes en represalia por ataques con misiles contra uno de sus buques de guerra, mientras Teherán respondió con una ofensiva contra una base utilizada por tropas estadounidenses en Jordania y afirmó haber alcanzado diez embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Jordania informó que interceptó 18 de los 20 misiles lanzados contra su territorio y que no hubo víctimas. En paralelo, los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita dejaron 73 heridos y provocaron incendios en instalaciones petroleras. La creciente amenaza sobre el transporte de crudo llevó al Brent a superar los 100 dólares por barril. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape

Hace 13 minutos

Doce países sancionarán el comercio con asentamientos israelíes en Cisjordania

La acción coordinada busca frenar la expansión de colonias ilegales. El Reino Unido vetará el ingreso de productos y acusó a Israel de ignorar la violencia contra palestinos.

Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ed Miliband.

En un giro diplomático de alto impacto, un bloque de doce naciones occidentales anunció una acción coordinada para aumentar la presión sobre Israel. La iniciativa conjunta entre naciones como Reino Unido, España, Francia, Canadá, Suecia e Irlanda prevé restringir o prohibir el comercio de bienes producidos en los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, considerados ilegales por el derecho internacional.

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Hace 14 minutos

El diésel en Estados Unidos alcanzó un aumento récord por la guerra en Irán

El diésel llegó a un precio récord en Estados Unidos. La guerra en Irán dispara los costos de la energía.

El precio del diésel en Estados Unidos alcanzó este viernes un precio récord de 5,85 dólares por galón en medio de la escalada en la guerra en Irán y la creciente tensión en Medio Oriente. El valor del combustible utilizado principalmente por camiones y tractores superó así el máximo registrado hasta ahora, que fue en 2022, provocado por la intervención militar rusa de Ucrania en febrero de dicho año.

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Hace 14 minutos

Irán sostiene que capturó un submarino de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

 

La Guardia Revolucionaria Islámica aclaró que el submarino es no tripulado, mientras se profundiza la tensión por el control de la ruta marítima. Hasta el momento, Estados Unidos no hizo comentarios. 

El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se redujo a comienzos de esta semana después de que Irán amenazara con tomar represalias contra nuevas acciones militares de Estados Unidos. Siete buques de mercancías atravesaron el lunes el estratégico paso, frente a ocho el día anterior, mientras Washington asegura haber redirigido 94 embarcaciones, inmovilizado tres y abordado otras dos como parte de su bloqueo a los puertos iraníes. En paralelo, el tránsito por Bab el-Mandeb aumentó y Goldman Sachs elevó sus previsiones para el precio del crudo ante la expectativa de que las interrupciones marítimas en Medio Oriente se prolonguen hasta 2027.Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.

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07:00 | 07/09/2026

Tras los ataques de EE.UU., Irán advirtió que apuntará contra instalaciones petroleras

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, señaló  que Teherán responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas y gasísticas en la región de Oriente Próximo.

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20:17 | 06/09/2026

Irán impondrá una zona restringida afuera del estrecho de Ormuz

Irán prepara nuevas restricciones en la región exterior del estrecho de Ormuz: los barcos que ingresen sin autorización serán incluidos en una lista de sanciones. Además, Teherán anunció un corredor acordado con Omán. El comercio internacional, cada vez más complicado en Medio Oriente.

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09:58 | 06/09/2026

Recrudece la guerra en el estrecho de Ormuz con fuertes ataques de EE.UU. e Irán

En Gaza continúan enterrando a los cadáveres que encuentran bajo los escombros, mientras Israel avanza con los bombardeos en Líbano.

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11:44 | 05/09/2026

EE.UU. anunció un ataque a tres buques iraníes mientras Hezbolá le responde a Israel

El Comando Central estadounidense anunció que atacó a tres buques petroleros iraníes en las cercanías de la isla de Kharg, frente a la costa de Irán. En paralelo, Hezbolá reaccionó a la liberación de prisioneros libaneses de parte de Israel.

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07:31 | 04/09/2026

Israel confirmó nuevos ataques en Líbano mientras EE.UU. busca denunciar a Irán en la OIEA

El Ejército israelí anunció que lanzará nuevos ataques en el sur del Líbano durante la noche de este viernes, mientras que en paralelo Estados Unidos y sus aliados avanzarán con una denuncia internacional contra Irán ante el organismo nuclear de las Naciones Unidas.

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10:31 | 03/09/2026

El petróleo se acelera y se acerca a los US$100 ante nueva escalada en Medio Oriente

A pesar de algunos lapsos de calma en las últimas semanas, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán.

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07:34 | 03/09/2026

Se multiplican los ataques cruzados en Medio Oriente y se teme una mayor guerra regional

Irán informó que atacó bases en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait "en respuesta a los crímenes de Estados Unidos contra el pueblo iraní". 

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07:52 | 02/09/2026

EE.UU. lanzó un sangriento ataque en Irán y hay dos barcos incendiados en Ormuz

Estados Unidos no cesa en sus ataques e Irán respondió con misiles y drones contra posiciones e intereses de Washington en Jordania, Irak y Bahrein, mientras Kuwait también reportó ataques. Fuerzas iraníes dijeron que dos naves tocaron minas subacuáticas en el estrecho de Ormuz y están en llamas. Preocupación por el precio del petróleo.

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13:00 | 01/09/2026

Qatar advirtió que la crisis en Ormuz amenaza con desatar una nueva escalada

El gobierno qatarí pidió reabrir el paso estratégico, mientras Irán negocia con Omán un plan de gestión y exige a EE.UU. cumplir el acuerdo previo.

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07:52 | 01/09/2026

Recrudece la guerra en Ormuz: nuevos ataques cruzados entre EE.UU e Irán

24 horas después, los dos países siguieron con el cruce de ataques, todos confirmados por ambos ejércitos. En este contexto, el precio del barril de petróleo volvió a aumentar y ya supera los US$ 90.

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08:37 | 31/08/2026

El petróleo superó los 90 dólares tras los ataques cruzados y Trump promete represalias

Después de que Irán disparara contra fuerzas estadounidenses en Jordania, el presidente del país norteamericano amenazó: "Habrá una respuesta".

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