Irán escala la guerra: ataca una base de EE.UU. en Jordania y golpea barcos en Ormuz

La guerra entre Estados Unidos e Irán entró en una nueva fase de escalada. Washington aseguró haber destruido cinco petroleros iraníes en represalia por ataques con misiles contra uno de sus buques de guerra, mientras Teherán respondió con una ofensiva contra una base utilizada por tropas estadounidenses en Jordania y afirmó haber alcanzado diez embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Jordania informó que interceptó 18 de los 20 misiles lanzados contra su territorio y que no hubo víctimas. En paralelo, los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita dejaron 73 heridos y provocaron incendios en instalaciones petroleras. La creciente amenaza sobre el transporte de crudo llevó al Brent a superar los 100 dólares por barril. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape

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