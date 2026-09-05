EE.UU. anunció un ataque a tres buques iraníes mientras Hezbolá le responde a Israel

El presidente estadounidense Donald Trump finalmente cumplió con sus anuncios previos y lanzó un ataque contra tres buques iraníes cerca del estrecho de Ormuz, frente a la isla de Kharg, como respuesta a un supuesto primer ataque iraní a su flota en la zona. Uno de los altos mandos militares afirmó en un comunicado que espera que esto "sirva de advertencia" a la Guardia Revolucionaria de Irán. Por su parte desde Teherán todavía no emitieron respuesta, aunque prometieron crueles represalias durante la última semana frente a cualquier agresión de Estados Unidos o sus aliados.

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Por otro lado el frente libanés y palestino sigue en tensión. Tras la liberación de cuatro rehenes libaneses, el grupo Hezbolá respondió en un comunicado propio que esto "no es suficiente" y pidió al gobierno de Beirut que termine con las "impías negociaciones" con Israel, al señalar que el Estado israelí violó "en sus repetidas agresiones el acuerdo marco" de paz firmado en junio. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.