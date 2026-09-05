Desde el Parlasur advierten a Milei por Malvinas: "Tierra del Fuego no puede ser moneda de cambio"

La cadena nacional que realizó Javier Milei el pasado jueves con las Islas Malvinas como eje fundamental generó fuertes reacciones en todo el arco político. Quien habló en las últimas horas al respecto fue Alejandro Deanes, parlamentario del Mercosur, al cuestionar con dureza los anuncios del Presidente argentino.

“Malvinas no es un discurso ni una herramienta política; es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestra provincia”, aseguró Deanes, según reveló Noticias Argentinas.

Respecto a la base naval que se construirá en Tierra del Fuego, Deanes reclamó por la construcción de una “grande, moderna y 100% argentina”, en contraposición al acuerdo con Estados Unidos que ya anunció el gobierno. “Nadie invierte recursos, instala tecnología y despliega capacidades en una zona tan estratégica para después decir ‘gracias’ e irse. En geopolítica, las decisiones estratégicas nunca son gratis", analizó el parlamentario del Mercosur.