Alejandro Deanes, parlamentario del Mercosur, cuestionó a Javier Milei por su discurso y el uso del reclamo por Malvinas para justificar acuerdos militares con potencias extranjeras. Según reveló Noticias Argentinas, Deanes aseguró que Tierra del Fuego “no puede ser moneda de cambio” y que “Malvinas no es un discurso ni una herramienta política". Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei de este jueves 4 de septiembre.
Desde el Parlasur advierten a Milei por Malvinas: "Tierra del Fuego no puede ser moneda de cambio"
Un integrante del Parlasur apuntó directamente contra Javier Milei tras su cadena nacional en la que reivindicó la soberanía en las Malvinas y anunció la construcción de una base naval con ayuda de Estados Unidos.
Hace 14 minutos
Un parlamentario del Mercosur reclamó que Malvinas "no es un discurso ni una herramienta política"
La cadena nacional que realizó Javier Milei el pasado jueves con las Islas Malvinas como eje fundamental generó fuertes reacciones en todo el arco político. Quien habló en las últimas horas al respecto fue Alejandro Deanes, parlamentario del Mercosur, al cuestionar con dureza los anuncios del Presidente argentino.
“Malvinas no es un discurso ni una herramienta política; es parte de nuestra historia, de nuestra identidad y de nuestra provincia”, aseguró Deanes, según reveló Noticias Argentinas.
Respecto a la base naval que se construirá en Tierra del Fuego, Deanes reclamó por la construcción de una “grande, moderna y 100% argentina”, en contraposición al acuerdo con Estados Unidos que ya anunció el gobierno. “Nadie invierte recursos, instala tecnología y despliega capacidades en una zona tan estratégica para después decir ‘gracias’ e irse. En geopolítica, las decisiones estratégicas nunca son gratis", analizó el parlamentario del Mercosur.
Hace 1 hora
Boris Johnson dijo que Milei admira a Thatcher y pidió enviar refuerzos a Malvinas
El ex primer ministro Boris Johnson y el ultraderechista británico Nigel Farage se expidieron sobre la cadena nacional de Javier Milei sobre el reclamo argentino por la soberanía de Malvinas.
El ex primer ministro británico Boris Johnson y el líder de la ultraderecha de ese país, Nigel Farage, salieron a hablar tras la cadena nacional del presidente argentino Javier Milei. Ambos cruzaron al gobierno británico desde distintos ángulos: el primero le pidió a Londres que envíe un refuerzo de tropas a las islas, a la par que el segundo cruzó directamente al actual premier Andy Burnham, a quien señaló por tener una política liviana frente a la soberanía británica en el mundo.
Hace 1 hora
Kicillof cruzó a Milei por sus anuncios sobre Malvinas: "Salió de un libreto"
"La patria no necesita un eslogan nuevo, necesita un presidente que la defienda", afirmó el gobernador bonaerense tras los anuncios del Jefe de Estado sobre sanciones contra las operaciones petroleras en las islas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que anunció sanciones contra las operaciones petroleras en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego. "Ese patriotismo no le salió del corazón, le salió de un libreto", lanzó.
Hace 1 hora
Milei usa a Malvinas para tapar la crisis y empeora la relación con China
El Gobierno estaba empantanado en la agenda económica con la crisis de los morosos como protagonista y aprovechó el empujón de Trump para inventar un anuncio veloz de un tema que Santiago Caputo venía trabajando hace meses.
El Gobierno estaba empantanado en la agenda económica con la crisis de los morosos como protagonista y aprovechó el empujón de Donald Trump para inventar un anuncio veloz de un tema que Santiago Caputo venía trabajando hace meses. Así, Javier Milei usará la causa Malvinas para copar una nueva agenda y tapar la del bolsillo.
Hace 14 horas
Milei prometió más reformas, si repite la elección de 2025: "Abróchense los cinturones"
En su disertación ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Misiones, el Presidente afirmó que no cambiará su política económica, sino que redoblará "al mango" su ortodoxia, por lo que "va a seguir con equilibrio fiscal" y "a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la maldita inflación".
"El año que viene le vamos a ganar, porque dudo de que los argentinos sean tan tontos de querer ir al pasado", desafió.
Hace 14 horas
Super RIGI: LLA busca el aval de Luis Caputo para terminar de convencer a los aliados
Los bloques opositores de la Cámara alta con los que la Casa Rosada tiene diálogo pidieron mayor preferencia a proveedores locales en el proyecto de ley para nuevas tecnologías. Patricia Bullrich pidió paciencia. El ministro de Economía tiene la llave de los cambios.
Hace 17 horas
¿Donación o negocio? El acuerdo entre Milei y Musk
Milei agradeció una donación para internet satelital del magnate al que admira, pero lo cierto es que es una contratación directa disfrazada. El Estado paga más de lo que recibe y continúa el deterioro de la soberanía satelital.
El compromiso de Musk es “donar” 6.000 kits y 24 meses de servicio. Pero el truco es que el Estado le tiene que pagarle a Musk un costo de instalación que es más caro que lo que “dona”.
Hace 18 horas
Milei, el malvinero de Trump
Lo que Milei dijo ayer en cadena nacional y lo que viene haciendo desde que asumió.
Hace 18 horas
La inversión se desplomó 8,1% y el mercado interno sigue ahorcado con el modelo de Milei
La inversión real retrocedió 8,1% interanual en julio y acumuló una baja de 7,8% en los primeros siete meses del año. El repunte de las importaciones de bienes de capital en agosto aparece concentrado en proyectos del RIGI, mientras la construcción y el equipamiento productivo siguen mostrando retrocesos.
De acuerdo con el informe del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia, la Argentina "tuvo los peores números de la región"
Hace 18 horas
Milei habló de Malvinas en un medio inglés y en Gran Bretaña ven "debilidad política"
El mandatario puso de ejemplo el acuerdo que alcanzaron China y Reino Unido por Hong Kong, que dejó de ser británica en 1997 tras 156 años. "No creemos en la guerra", deslizó Milei, mientras los ingleses dicen que sus FF.AA. están "en alerta" las 24 horas del día.
Milei deslizó que está buscando entablar conversaciones con el Reino Unido para destrabar el problema y remarcó que su posición está lejos de un nuevo conflicto bélico.
Hace 18 horas
Cómo avanzó el proyecto Sea Lion: una línea de tiempo con la meta en marzo de 2028
Rockhopper se creó en 2004. En 2010 descubrió petróleo en Sea Lion. Once años más tarde entró al proyecto Navitas, que le aportó otro músculo operativo y financiamiento. Sea Lion era un objetivo a largo plazo, pero el tiempo pasó y ahora tiene previsto extraer el primer barril dentro de un año y medio.
Hace 20 horas
Reino Unido sube el tono contra Milei: "Nuestras FF.AA. están en alerta las 24 horas"
Las autoridades británicas fueron consultadas por el mensaje de Milei con sanciones para las compañías petroleras en las Malvinas. Además, difundieron un comunicado en el que vincularon los anuncios del Presidente con la política interna argentina.
Hace 20 horas
Las jubilaciones volvieron a protagonizar el ajuste de Milei en agosto
El gasto real en esa partida cayó por segunda vez en el año. Cuáles son las dos razones principales que lo explican.
Hace 22 horas
Las petroleras desafían a Milei por Malvinas mientras sus acciones se desploman
Rockhopper y Navitas ratificaron que seguirán adelante con Sea Lion y dijeron que las medidas argentinas no afectarán el proyecto. Sin embargo, sus papeles cayeron en Londres y Tel Aviv después de los anuncios del Presidente, mientras el Gobierno acelera sanciones que ya estaban contempladas por la legislación vigente.
Hace 22 horas
El Gobierno aumentó $ 250.000 millones los fondos para pagar juicios a jubilados
La administración de Javier Milei elevó a $962.288 millones el límite presupuestario para cancelar sentencias y acuerdos por reajustes de haberes de jubilados. Es el segundo refuerzo del año para este concepto y lleva el aumento acumulado a $750.000 millones respecto del monto original previsto en el Presupuesto 2026.
Hace 23 horas
La nueva Cámara Federal debutó con un blindaje a Milei en la causa $LIBRA
El tribunal con integrantes recientemente impuestos por Milei confirmó la decisión de excluir de la causa a cinco inversores que buscaban ser reconocidos como querellantes por las pérdidas económicas.
Pablo Bertuzzi y Juan Bautista Mahiques.