"Sin final en el horizonte", crece el malestar en EE.UU. por la falta de plan de Trump en Medio Oriente

A seis meses del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, crece en Washington el cuestionamiento al gobierno de Donald Trump por la falta de un camino claro para ponerle fin al conflicto. Cuando ordenó los ataques, el presidente estadounidense había estimado que la operación duraría apenas cuatro o cinco semanas. Sin embargo, el enfrentamiento se prolongó, las negociaciones para alcanzar un acuerdo no prosperaron y el conflicto entró en una etapa de desgaste sin una salida definida.

El malestar alcanza incluso al Congreso. Los demócratas volvieron a cuestionar los objetivos cambiantes de la guerra y advirtieron por el costo humano y económico que implica para Estados Unidos. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, sostuvo que Trump llevó al país a la guerra “sin un plan para ganarla y sin un plan para terminarla” y afirmó que, seis meses después, los estadounidenses están pagando las consecuencias. En paralelo, el congresista demócrata Adam Smith señaló que la administración no consiguió alcanzar sus objetivos estratégicos declarados, mientras aumentan las preocupaciones por el despliegue prolongado de las fuerzas estadounidenses y el impacto sobre los precios de la energía. Todas las noticias del conflicto en Medio Oriente de este domingo 30 de agosot.