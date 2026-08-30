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Conflicto en Medio Oriente

"Sin final en el horizonte", crece el malestar en EE.UU. por la falta de plan de Trump en Medio Oriente

En VIVO - Actualizado hace 25 minutos

Crece en Estados Unidos el cuestionamiento al gobierno de Donald Trump por la falta de un plan para ponerle fin al conflicto. Mientras tanto, Irán aseguró que su marina se encuentra "vivita y coleando", a diferencia de los dichos de Trump.

"Sin final en el horizonte", crece el malestar en EE.UU. por la falta de plan de Trump en Medio Oriente

A seis meses del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, crece en Washington el cuestionamiento al gobierno de Donald Trump por la falta de un camino claro para ponerle fin al conflicto. Cuando ordenó los ataques, el presidente estadounidense había estimado que la operación duraría apenas cuatro o cinco semanas. Sin embargo, el enfrentamiento se prolongó, las negociaciones para alcanzar un acuerdo no prosperaron y el conflicto entró en una etapa de desgaste sin una salida definida.

El malestar alcanza incluso al Congreso. Los demócratas volvieron a cuestionar los objetivos cambiantes de la guerra y advirtieron por el costo humano y económico que implica para Estados Unidos. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, sostuvo que Trump llevó al país a la guerra “sin un plan para ganarla y sin un plan para terminarla” y afirmó que, seis meses después, los estadounidenses están pagando las consecuencias. En paralelo, el congresista demócrata Adam Smith señaló que la administración no consiguió alcanzar sus objetivos estratégicos declarados, mientras aumentan las preocupaciones por el despliegue prolongado de las fuerzas estadounidenses y el impacto sobre los precios de la energía. Todas las noticias del conflicto en Medio Oriente de este domingo 30 de agosot.

Hace 27 minutos

El líder supremo de Irán llamó a los países musulmanes a unirse contra EE.UU. e Israel

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, llamó este domingo a los países musulmanes, especialmente a los de Asia Occidental y el Golfo Pérsico, a unirse frente a Estados Unidos e Israel, a los que calificó como los “enemigos acérrimos” de la unidad del mundo islámico. En un mensaje escrito difundido con motivo de la Semana de la Unidad Islámica, Jameneí pidió a los gobiernos de la región que “sepan quién es su verdadero enemigo, comprendan sus complots y haganles frente”.

El líder iraní también sostuvo que cualquier acción que genere divisiones entre los musulmanes beneficia a sus adversarios y reclamó dejar de lado las diferencias internas. “¿Estaría la nación palestina tan indefensa, sometida a la opresión y los crímenes de los ocupantes, si los musulmanes estuvieran unidos, apretando los puños con fuerza?”, planteó. Jameneí asumió como líder supremo tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, el 28 de febrero, y desde entonces no apareció públicamente, por lo que sus mensajes fueron difundidos por escrito.

Hace 11 horas

La guerra contra Irán fortalece el naciente orden mundial

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel no logró quebrar al gobierno iraní y aceleró, en cambio, transformaciones geopolíticas de alcance global. Mientras Washington enfrenta una pérdida de influencia y crecientes tensiones con sus aliados, Irán profundiza sus vínculos con Rusia y China y Eurasia avanza en la construcción de alianzas que consolidan un nuevo orden multipolar.
 

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11:11 | 29/08/2026

Irán promete "firmeza" ante sanciones de EE.UU. mientras Líbano sigue bajo ataque israelí

El gobierno iraní anunció a través de medios locales que preservarán "la firmeza y templanza" contra las sanciones estadounidenses y que apelarán a la diplomacia para defender sus intereses. En paralelo, el Ejército israelí desplegó ataques aéreos en distintas aldeas del sur de Líbano.

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00:04 | 29/08/2026

Desesperado, Trump lanzó una guerra económica contra Irán: efectos y el antecedente ruso

Con arsenales al límite y un costo político en aumento, la Casa Blanca lanzó un feroz paquete financiero contra Teherán. El análisis de especialistas internacionales sobre el impacto en la población iraní, el límite militar de Washington y la respuesta de China para eludir el bloqueo.

El objetivo declarado es forzar a Teherán a negociar el fin de la guerra

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07:47 | 28/08/2026

Tras las sanciones de EE.UU., el ayatolá pidió menor dependencia del dólar

El líder supremo de Irán reapareció públicamente tras las nuevas sanciones de Estados Unidos y llamó a fortalecer la economía nacional. Además, pidió reducir la dependencia del dólar y apostar por la producción interna.

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07:27 | 27/08/2026

Israel ataca Siria, Líbano y los territorios palestinos en una nueva escalada

En paralelo, el gobierno israelí niega estar ocupando Cisjordania, territorio en el que colonos realizan ataques diarios. "No es tierra ocupada, esta es nuestra tierra", dijo un funcionario más temprano esta semana. 

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06:58 | 26/08/2026

Hay guerra para rato: Trump dice que no tiene "apuro" para negociar con Irán

El presidente estadounidense le aseguró a Al Jazeera que no tiene "ningún plazo" para sentarse a negociar y poner fin al conflicto que se profundizó hace meses.

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17:10 | 25/08/2026

Israel dice que la Cisjordania palestina es de ellos y aumentan los ataques

El embajador de Israel ante la ONU afirmó que los colonos no se van a ir de Cisjordania ocupada y al mismo tiempo un informe reveló que los ataques crecieron más del 60%. 

Activistas palestinos, israelíes y extranjeros intentan acercarse a una casa palestina que fue asediada por colonos israelíes, en Qusra.

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16:23 | 25/08/2026

Israel echó a representantes de Países Bajos en represalia al boicot contra la ocupación

El ministro de Relaciones Exteriores publicó en X que echó además al país europeo del Centro de Coordinación Civil-Militar, órgano multinacional que supervisa el alto al fuego en Gaza y coordina ayuda interncional para el enclave. 

Tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Israel Gideon Sa'ar

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06:53 | 25/08/2026

EE.UU. sanciona a Irán y ofrece recompensas por sus altos cargos militares

Washington amplía las sanciones contra Irán y ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre altos cargos de la Guardia Revolucionaria, mientras Teherán amenaza con responder y destaca los avances de la mediación de Pakistán.

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12:24 | 24/08/2026

Crecen los cruces entre EE.UU. e Irán en medio de las sanciones: "Pasen hambre de nuevo"

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, lunes 24 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.

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12:17 | 24/08/2026

Donald Trump afirmó que "Irán está colapsando" antes de lanzar su ofensiva financiera

El presidente estadounidense anticipó el inicio de una nueva fase de su guerra económica contra Teherán, en medio del estancamiento de las negociaciones y tras la ofensiva militar conjunta con Israel.

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10:31 | 23/08/2026

Crece la tensión entre EE.UU. e Irán ante las nuevas sanciones

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, domingo 23 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.

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19:23 | 22/08/2026

Corea del Sur apuesta por la ruta ártica para evitar la crisis en Medio Oriente

En medio de la guerra en Medio Oriente, Corea del Sur envió su primer portacontenedores por el Ártico, una ruta que podría revolucionar el comercio, pero preocupa a ecologistas.

La maniobra llega en un contexto de incertidumbre global por la guerra en Medio Oriente, que trastocó las rutas comerciales tradicionales y obligó a buscar alternativas para el transporte marítimo.

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11:23 | 22/08/2026

Irán califica a las sanciones de EE.UU. como "una declaración de guerra" al país

Varios funcionarios iraníes describieron las últimas amenazas de Estados Unidos y de Donald Trump como una "declaración de guerra abierta" contra el país persa y "contra todas las naciones".

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