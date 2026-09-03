El petróleo se acelera y se acerca a los US$100 ante nueva escalada en Medio Oriente

Los precios internacionales del petróleo se aceleran y se acercan a los US$100 este jueves, ante la persistencia de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la inseguridad del paso por el estrecho de Ormuz. El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 1,84%, cotizando a 97,39 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 2,09% y se ubica en 92,92 dólares por barril.

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Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán, el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, valor al que retornó tras el acuerdo de paz alcanzado entre los países involucrados, pero desde principios de julio el precio volvió a escalar ante nuevos desencuentros.

Por qué sube el precio del petróleo

A pesar de algunos lapsos de calma en las últimas semanas, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán, que se extendió cerca de un mes. Desde el fin de semana se reanudaron los ataques de ambos lados.

La continuidad de las agresiones y la profundización del alejamiento de las negociaciones produce la inestabilidad del tránsito fluvial seguro en la vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Al anticipar un posible nuevo ataque a Irán en “cualquier momento” y en plena disputa por el control de la navegación en Medio Oriente, el presidente estadounidense, Donald Trump, propuso rebautizar al estrecho de Ormuz como “estrecho Trump”.

En paralelo, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak, en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). En las últimas horas también atacó una base militar norteamericana en Kuwait.

Irán atacó bases estadounidenses en Medio Oriente

Irán lanzó este jueves ataques con misiles y drones contra una base militar estadounidense en Kuwait, informaron hoy los medios iraníes. Según las informaciones, se pudo observar una densa columna de humo elevándose desde el lugar de los hechos.

Anteriormente, las fuerzas armadas de Kuwait afirmaron que sus defensas antiaéreas estaban respondiendo a ataques con misiles y drones.

El Ejército de Irán informó -también este jueves- que sus fuerzas habían atacado bases militares de EE. UU. en Emiratos Árabes Unidos (EAU) con misiles y drones más temprano en el día.