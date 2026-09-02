Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 2 de septiembre
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Hace 17 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 2 de septiembre
El Banco Nación fija este miércoles 2 de septiembre el precio del dólar oficial en $1485 para la compra y $1535 para la venta, con una variación del 0,33% respecto de la jornada anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 2 de septiembre
En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este miércoles, 2 de septiembre, con un valor de compra de $1525 y un precio de venta de $1545, lo que implica una variación de -0,64%.
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Los dólares de la soja financiaron la compra de billetes para atesoramiento
Durante agosto, las cerealeras liquidaron 2750 millones de dólares, un 6% menos que el mes anterior. El uso de la capacidad instalada de la industria del aceite y harina de sojas se ubicaría en el 82% a partir de las mayores importaciones de granos desde Paraguay.
Hace 14 horas
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El dólar oficial cerró estable y cotizó a $ 1.535
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización del 30 de agosto
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Alerta sobre el dólar de la ex número dos del FMI a Milei: "Que se deprecie"
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La fuga no para: la compra neta de dólares acumula en el año una salida de 20.977 millones
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19:11 | 28/08/2026
Precio del dólar: el valor máximo que puede alcanzar
El techo de la banda cambiaria volverá a actualizarse en el cierre de agosto y superará los $1.800.
El valor máximo del dólar
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La Fed advierte por la inflación y vuelve a poner a las finanzas argentinas en alerta
Kevin Warsh dejó abierta la posibilidad de una suba de tasas en Estados Unidos, una decisión que podría encarecer el financiamiento externo y complicar la estrategia financiera del gobierno de Milei.
07:29 | 28/08/2026
A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos
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06:54 | 27/08/2026
El dólar oficial no baja y se mantiene en los $ 1.535
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12:49 | 26/08/2026
Valor del dólar: el precio máximo que puede alcanzar
El dólar mayorista quebró la barrera de los $1.500 y ya opera por encima de los $1.510. En este escenario, el mercado mira el límite superior de la banda cambiaria.
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