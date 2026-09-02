Milei defiende su modelo en una cumbre de ultraderecha en el Sheraton

El gobierno nacional lo vende como un éxito del RIGI y de Javier Milei: el proyecto minero más grande de la historia del país, con una inversión inicial estimada de 9700 millones de dólares. En el extremo norte de San Juan, a 10 kilómetros de la frontera con Chile, la multinacional Vicuña Corp lleva adelante un proyecto en una superficie de entre 10 mil y 15 mil kilómetros cuadrados, a 4300 metros sobre el nivel del mar. Casi nadie lo discute pese a que deja afuera a los proveedores locales y le entregó la construcción de los módulos habitacionales a una empresa china. En febrero pasado, Milei recibió en Casa Rosada al CEO de la empresa Ron Hochstein y a su Country Director José Morea junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. Todos posaron con una foto con la motosierra en primer plano.