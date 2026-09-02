El presidente Javier Milei defenderá rumbo económico desde las 18.15 en el cierre de un evento de ultraderecha en el Hotel Sheraton de Retiro. El mandatario arriba al acto luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se reuniera con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien elogió el programa de ajuste y destacó a la Argentina como protagonista de una “oportunidad histórica” en el hemisferio occidental. Mientras tanto, el jefe de Estado prepara un mensaje en cadena nacional este jueves desde las 21, donde se espera que brinde detalles sobre los avances diplomáticos con relación a la cuestión Malvinas. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei de este martes 1 de septiembre.
Milei defiende su modelo en una cumbre de ultraderecha en el Sheraton
Antes de la cadena nacional por Malvinas y después de haber recibido los elogios de Scott Bessent al plan económico, el Presidente cierra un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el think tank libertario.
Hace 1 hora
El costo de decirle No al modelo Milei
El proyecto minero más grande de la historia argentina, con sede en San Juan, fija condiciones por los próximos 70 años y cede soberanía a los tribunales extranjeros. El despido del economista que realizó un informe crítico del acta con la multinacional Vicuña. Los datos.
El presidente Javier Milei junto a Karina, Pablo Quirno, el CEO de Vicuña Corp Ron Hochstein y el Country Director de la empresa, José Morea
El gobierno nacional lo vende como un éxito del RIGI y de Javier Milei: el proyecto minero más grande de la historia del país, con una inversión inicial estimada de 9700 millones de dólares. En el extremo norte de San Juan, a 10 kilómetros de la frontera con Chile, la multinacional Vicuña Corp lleva adelante un proyecto en una superficie de entre 10 mil y 15 mil kilómetros cuadrados, a 4300 metros sobre el nivel del mar. Casi nadie lo discute pese a que deja afuera a los proveedores locales y le entregó la construcción de los módulos habitacionales a una empresa china. En febrero pasado, Milei recibió en Casa Rosada al CEO de la empresa Ron Hochstein y a su Country Director José Morea junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. Todos posaron con una foto con la motosierra en primer plano.
Hace 1 hora
Con Milei, quien apuesta al dólar pierde, pero igual compra dólares
La compra de dólares se aceleró en julio pese a las altas tasas ofrecidas por las inversiones en pesos. La debilidad política de Milei, el atraso cambiario y las expectativas de devaluación explican por qué 1,7 millones de personas prefirieron resignar una renta inmediata para cubrirse ante una futura crisis cambiaria.
Desde la apertura del mercado cambiario para las personas, en abril de 2025, hasta julio pasado, la FAE sumó 48.971 millones de dólares.
Si el objetivo de la especulación con los ahorros es obtener una renta más elevada, la apuesta debería ser depositar el capital en un plazo fijo en pesos o comprar un bono en pesos. Este sería el comportamiento “racional” para obtener una ganancia atractiva medida en dólares. Comprar dólares e inmovilizarlos sería, entonces, una opción de inversión desaconsejable. Sin embargo, en julio, 1,7 millones de personas compraron dólares por un monto que representó un alza del 52,2% respecto del mes anterior y resultó el monto más elevado de los últimos nueve meses.
Hace 1 hora
Luis Majul criticó las formas de Milei en vivo: "No me gusta"
En su programa de El Observador 107.9, Luis Majul cuestionó las agresiones verbales del presidente Javier Milei y admitió que su estilo lo aleja.
"A mí también me molesta": la tajante queja de Luis Majul sobre los insultos de Javier Milei
El periodista Luis Majul dedicó un tramo de su programa en El Observador 107.9 a reflexionar sobre el estilo confrontativo de Javier Milei y cuestionó en duros términos el uso recurrente de descalificaciones personales y términos escatológicos por parte del mandatario nacional. Durante su editorial, el conductor puso en debate la necesidad real de sostener ese tono agresivo en el ejercicio del poder.
Hace 8 horas
Malvinas: Mientras Milei prepara anuncio, los ex combatientes denunciaron a petroleras
Tras unas declaraciones de Trump, el Presidente anunció una cadena nacional en la que expondrá supuestos avances en el reclamo por Malvinas, que su gobierno mantiene congelado en los foros internacionales. Ex combatientes y abogados ambientalistas acudieron a la Justicia para frenar la explotación petrolera en las islas.
Hace 10 horas
LLA blindó la Bicameral que analiza los DNU de Milei
El grupo de diputados y senadores que preside la oficialista Belén Montes de Oca analizará las decisiones presidenciales referentes al Mercosur. El peronismo insistió en que se deben analizar las asignaciones de facultades a la SIDE, la autorización al ingreso de tropas extranjeras y la expulsión de extranjeros que emitan mensajes de odio.
Hace 11 horas
La recaudación corre de atrás a la inflación y refleja la fuerte caída de actividad
En agosto, los ingresos crecieron 33,5% interanual y el acumulado del año se mantiene 4 puntos por detrás de la inflación. Los impuestos que reflejan el nivel de actividad, IVA y créditos y débitos, volvieron a reflejar la recesión que atraviesa la economía vinculada al mercado interno.
Hace 12 horas
La oposición acusó al Gobierno de intentar "distraer" y apuesta todo a la sesión del 9
La Libertad Avanza de Diputados propuso para que expongan en las comisiones sobre el endeudamiento y la emergencia en discapacidad a economistas y dirigentes de los bloques aliados y funcionarios propios. La oposición dura buscará sortear el bloqueo e ir al recinto la semana que viene.
Hace 13 horas
El dato que ilusiona al peronismo para las elecciones del 2027
El sondeo de la consultora QSocial analizó el comportamineto de las personas que votaron al libertario en 2023, pero que el año que viene se inclinarán por otro espacio político.
Hace 14 horas
Los dólares de la soja financiaron la compra de billetes para atesoramiento
Durante agosto, las cerealeras liquidaron 2750 millones de dólares, un 6% menos que el mes anterior. El uso de la capacidad instalada de la industria del aceite y harina de sojas se ubicaría en el 82% a partir de las mayores importaciones de granos desde Paraguay.
Hace 14 horas
El Gobierno ya no puede negarlo y la mesa política analizó cómo enfrentar la morosidad
Después de semanas de reclamos de la oposición y cifras alarmantes, la mesa chica en Rosada no pudo seguir esquivando el masivo endeudamiento y morosidad de las familias. También se acordó avanzar en comisión con la reforma electoral, aunque los votos no aparecen.
Foto de archivo de una reunión de mesa política anterior de agosto.
Hace 14 horas
El Gobierno denunció otra vez a periodistas: por qué Monteoliva mandó 3 cartas documento
Tres periodistas se hicieron eco de una fake news que indicaba que la ministra está saliendo con el titular de Gendarmería y que se casaría con él el próximo mes. La funcionaria les mandó cartas documento y les pidió que se rectifiquen al aire y en sus redes.
También pidió que los tres se rectifiquen "de manera expresa, clara y pública" en un plazo de 48 horas.
Hace 15 horas
El Gobierno rechaza críticas y cree que el país está mejor: "No vemos crisis económica"
El vocero rechazó críticas al modelo mileísta y reafirmó el rumbo del Gobierno. Además, le bajó el precio al robo en la sala de periodistas de la Casa Rosada.
Hace 15 horas
El consumo de carne vacuna cae hasta un 40% en Rosario y se dispara el uso de la tarjeta
La pérdida del poder adquisitivo desplomó las ventas locales muy por encima de la media nacional. Para llegar a fin de mes, las familias rosarinas reemplazan el asado por pollo y cerdo, o financian compras básicas en cuotas.
Hace 17 horas
Milei lanza un ambicioso plan para blindarse a futuro: reformar Comodoro Py
El Presidente enviará un proyecto al Congreso para reducir los juzgados de los tribunales federales que investigan la corrupción de la política y, además, bajará la cantidad de jueces en la Casación.
Hace 17 horas
Universidades: no hubo acuerdo en la mesa de paritarias y mañana miércoles hay paro
En la reunión del martes, el Gobierno ofreció un 3% de aumento salarial para los sueldos de septiembre. Los trabajadores universitarios piden una recomposición de más del 30%.