Qué dijo Reino Unido antes de la cadena de Milei por Malvinas: "Territorio británico"

Después de que el presidente Javier Milei anuncie que dará este jueves una cadena nacional sobre las Malvinas, el Gobierno británico y dirigentes políticos salieron a decir que su compromiso con los isleños es "inquebrantable" y que la soberanía de las islas debe "permanecer inglesas".

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"Los habitantes de las islas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro. Han expresado su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable", declaró un portavoz del primer ministro Andy Burnham, según recogió el diario The Guardian.

La reacción de Reino Unido se produjo después de los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de retirar su apoyo a la soberanía británica de las islas. "Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", dijo Trump a la prensa en la Casa Blanca.

Tras estas declaraciones de Trump, fue el Gobierno argentino el que anunció una cadena nacional para este jueves a las 21 en el que se transmitirá un mensaje de Milei sobre "la causa más importante y sagrada" de los argentinos, como lo definió el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Mientras en Casa Rosada evitan dar mayores precisiones sobre el anuncio del Presidente, otro dirigente político británico también expresó su rechazo a cualquier intento de modificación del actual estado de las islas.

"Las Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas. Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas", el escribió el diputado conservador británico James Cartlidge a través de su cuenta de X.

Y luego siguió: "Ese sacrificio nunca será olvidado, siempre estaremos al lado del pueblo de Falkland Islands y su abrumador deseo de permanecer inglesas".

Qué dijo el canciller Quirno

En paralelo, el canciller Pablo Quirno participó de un panel organizado por la Fundación Libertad y Progreso y fue consultado por la cuestión Malvinas. "Siempre hay chances, siempre estamos más cerca", señaló.

Luego, al dar un discurso, el ministro de Relaciones Exteriores agregó: "Las Malvinas son argentinas, es una obligación y una responsabilidad defender nuestros intereses allí, es un trabajo diplomático de larga data y que tiene que tener, además de las declaraciones, actividades muy concretas".