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Fernando Cibeira
Causa Malvinas

Malvinas: Mientras Milei prepara anuncio, los ex combatientes denunciaron la explotación petrolera en las Islas

Tras unas declaraciones de Trump, el Presidente anunció que expondrá supuestos avances en el reclamo por Malvinas que su gobierno mantiene congelado. Ex combatientes y abogados ambientalistas acudieron a la Justicia para frenar la explotación petrolera en las islas.

02 de septiembre, 2026 | 00.05

A partir de unas declaraciones al pasar de Donald Trump, el presidente Javier Milei mostró este martes un repentino interés por el reclamo de soberanía sobre las Malvinas, al que calificó como un tema “sagrado”, y anunció para el jueves una misteriosa cadena nacional. Lo cierto es que se trata de una causa que su gobierno mantiene congelada en los foros internacionales. Quienes dieron un paso concreto contra la ocupación británica fueron la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que presentaron ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego una acción para frenar el proyecto petrolero Sea Lion. “El Gobierno no hizo nada y podría hacer muchas cosas”, sostuvo Enrique Viale, integrante de la organización de abogados ambientalistas.

Milei es admirador de Margaret Thatcher y llegó a tener una foto suya en el despacho presidencial. El renacer del sentimiento nacional que produjo el partido contra Inglaterra en el Mundial y la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que agitaron los jugadores encontraron al Gobierno muy mal parado. El Presidente, incluso, cuestionó su actitud. Además, hubo dos episodios que volvieron a dejar en evidencia el lugar marginal que ocupa la cuestión Malvinas en la política exterior. El buque de guerra británico HMS Medway navegó por aguas argentinas sin informar previamente a las autoridades, lo que provocó el repudio del gobierno de Tierra del Fuego, pero no una reacción inmediata de la Cancillería que encabeza Pablo Quirno. La protesta formal llegó recién después del partido contra Inglaterra. Algo similar ocurrió días atrás, cuando el buque petrolero VS Promise amarró en el intervenido puerto de Ushuaia.

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Pero unas declaraciones de Trump, en las que dejó abierta la posibilidad de revisar el respaldo de Estados Unidos a la ocupación británica de las islas, despertaron una impensada veta malvinera en el Gobierno. En realidad, el jefe de la Casa Blanca busca presionar al gobierno laborista británico para que acompañe sus incursiones militares contra Irán y aumente su presupuesto de Defensa. Poco le importa lo que suceda en Malvinas. La Casa Rosada, sin embargo, pretende presentar el eventual giro de Washington como el resultado de su trabajo diplomático. Milei sacará pecho el jueves con una cadena nacional en la que detallará los supuestos avances conseguidos para una causa hasta hace poco ignorada y ahora convertida en “sagrada”, encuestas de opinión mediante.

 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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