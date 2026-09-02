Malvinas: Mientras Milei prepara anuncio, los ex combatientes denunciaron la explotación petrolera en las Islas

A partir de unas declaraciones al pasar de Donald Trump, el presidente Javier Milei mostró este martes un repentino interés por el reclamo de soberanía sobre las Malvinas, al que calificó como un tema “sagrado”, y anunció para el jueves una misteriosa cadena nacional. Lo cierto es que se trata de una causa que su gobierno mantiene congelada en los foros internacionales. Quienes dieron un paso concreto contra la ocupación británica fueron la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que presentaron ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego una acción para frenar el proyecto petrolero Sea Lion. “El Gobierno no hizo nada y podría hacer muchas cosas”, sostuvo Enrique Viale, integrante de la organización de abogados ambientalistas.

{{{htmlAmp}}}

Milei es admirador de Margaret Thatcher y llegó a tener una foto suya en el despacho presidencial. El renacer del sentimiento nacional que produjo el partido contra Inglaterra en el Mundial y la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que agitaron los jugadores encontraron al Gobierno muy mal parado. El Presidente, incluso, cuestionó su actitud. Además, hubo dos episodios que volvieron a dejar en evidencia el lugar marginal que ocupa la cuestión Malvinas en la política exterior. El buque de guerra británico HMS Medway navegó por aguas argentinas sin informar previamente a las autoridades, lo que provocó el repudio del gobierno de Tierra del Fuego, pero no una reacción inmediata de la Cancillería que encabeza Pablo Quirno. La protesta formal llegó recién después del partido contra Inglaterra. Algo similar ocurrió días atrás, cuando el buque petrolero VS Promise amarró en el intervenido puerto de Ushuaia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pero unas declaraciones de Trump, en las que dejó abierta la posibilidad de revisar el respaldo de Estados Unidos a la ocupación británica de las islas, despertaron una impensada veta malvinera en el Gobierno. En realidad, el jefe de la Casa Blanca busca presionar al gobierno laborista británico para que acompañe sus incursiones militares contra Irán y aumente su presupuesto de Defensa. Poco le importa lo que suceda en Malvinas. La Casa Rosada, sin embargo, pretende presentar el eventual giro de Washington como el resultado de su trabajo diplomático. Milei sacará pecho el jueves con una cadena nacional en la que detallará los supuestos avances conseguidos para una causa hasta hace poco ignorada y ahora convertida en “sagrada”, encuestas de opinión mediante.