Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 1 de septiembre
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Hace 14 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 1 de septiembre
El dólar contado con liquidación (CCL) se actualiza este martes 1 de septiembre en el mercado de contado con liqui, con una variación de 0,34%. La punta compradora se ubica en $1596.4061, mientras que la punta vendedora cotiza en $1603.9604.
Hace 29 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 1 de septiembre
Este martes, 1 de septiembre, el dólar MEP o dólar bolsa se actualiza en el mercado de bonos con una variación de -0,12%: la compra se ubica en $1531.18 y la venta en $1534.08. La cotización del dólar bursátil refleja así el movimiento de los activos de renta fija, mientras los operadores siguen de cerca la evolución de la deuda soberana.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 1 de septiembre
El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este martes, 1 de septiembre, con una cotización de $1480 para la compra y $1530 para la venta, lo que representa una variación de -0,33%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 1 de septiembre
En el mercado informal, el dólar blue se mantiene estable este martes 1 de septiembre: la compra se ubica en $1535, la venta en $1555 y la variación es del 0,00%.
Hace 14 horas
Cuánto valía el dólar cuando Messi debutó en la Selección Argentina
La divisa tuvo una escala importante entre el 2005 cuando el astro debuto con una expulsión en un amistoso y su retiro luego de salir campeón del Mundo, de la Finalissima y de la Copa América dos veces.
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Hace 16 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización del 30 de agosto
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Alerta sobre el dólar de la ex número dos del FMI a Milei: "Que se deprecie"
Gita Gopinath, ex subdirectora Gerente del organismo, alertó sobre la posibilidad de una corrida cambiaria en el contexto de las elecciones de 2027.
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La fuga no para: la compra neta de dólares acumula en el año una salida de 20.977 millones
Durante julio, 1,7 millones de personas compraron billetes para atesoramiento por un total de 2916 millones de dólares. La compra total de moneda extranjera del mes fue de 4124 millones.
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Precio del dólar: el valor máximo que puede alcanzar
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La Fed advierte por la inflación y vuelve a poner a las finanzas argentinas en alerta
Kevin Warsh dejó abierta la posibilidad de una suba de tasas en Estados Unidos, una decisión que podría encarecer el financiamiento externo y complicar la estrategia financiera del gobierno de Milei.
07:29 | 28/08/2026
A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos
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06:54 | 27/08/2026
El dólar oficial no baja y se mantiene en los $ 1.535
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12:49 | 26/08/2026
Valor del dólar: el precio máximo que puede alcanzar
El dólar mayorista quebró la barrera de los $1.500 y ya opera por encima de los $1.510. En este escenario, el mercado mira el límite superior de la banda cambiaria.
El valor del dólar según BCRA
06:58 | 26/08/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.535
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20:33 | 25/08/2026
Cuál es el precio máximo que puede alcanzar el dólar
El relevamiento global de FocusEconomics entre 47 bancos y consultoras ubica la proyección más alta para el dólar mayorista a fin de año.
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La balanza turística continuó con déficit en julio y no afloja la salida de argentinos
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