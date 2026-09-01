Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 1 de septiembre

Este martes, 1 de septiembre, el dólar MEP o dólar bolsa se actualiza en el mercado de bonos con una variación de -0,12%: la compra se ubica en $1531.18 y la venta en $1534.08. La cotización del dólar bursátil refleja así el movimiento de los activos de renta fija, mientras los operadores siguen de cerca la evolución de la deuda soberana.