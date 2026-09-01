Martes 1 de Septiembre del 2026 Mar 1 Sep
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 1 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 10 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 1 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 14 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 1 de septiembre

El dólar contado con liquidación (CCL) se actualiza este martes 1 de septiembre en el mercado de contado con liqui, con una variación de 0,34%. La punta compradora se ubica en $1596.4061, mientras que la punta vendedora cotiza en $1603.9604.

Hace 29 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 1 de septiembre

Este martes, 1 de septiembre, el dólar MEP o dólar bolsa se actualiza en el mercado de bonos con una variación de -0,12%: la compra se ubica en $1531.18 y la venta en $1534.08. La cotización del dólar bursátil refleja así el movimiento de los activos de renta fija, mientras los operadores siguen de cerca la evolución de la deuda soberana.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 1 de septiembre

El dólar oficial en el Banco Nación se actualiza este martes, 1 de septiembre, con una cotización de $1480 para la compra y $1530 para la venta, lo que representa una variación de -0,33%.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este martes, 1 de septiembre

En el mercado informal, el dólar blue se mantiene estable este martes 1 de septiembre: la compra se ubica en $1535, la venta en $1555 y la variación es del 0,00%.

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Cuánto valía el dólar cuando Messi debutó en la Selección Argentina

La divisa tuvo una escala importante entre el 2005 cuando el astro debuto con una expulsión en un amistoso y su retiro luego de salir campeón del Mundo, de la Finalissima y de la Copa América dos veces. 

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El dólar oficial cerró estable y cotizó a $ 1.535

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización del 30 de agosto

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16:46 | 30/08/2026

Alerta sobre el dólar de la ex número dos del FMI a Milei: "Que se deprecie"

Gita Gopinath, ex subdirectora Gerente del organismo, alertó sobre la posibilidad de una corrida cambiaria en el contexto de las elecciones de 2027.

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La fuga no para: la compra neta de dólares acumula en el año una salida de 20.977 millones

Durante julio, 1,7 millones de personas compraron billetes para atesoramiento por un total de 2916 millones de dólares. La compra total de moneda extranjera del mes fue de 4124 millones. 

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19:11 | 28/08/2026

Precio del dólar: el valor máximo que puede alcanzar

El techo de la banda cambiaria volverá a actualizarse en el cierre de agosto y superará los $1.800.

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16:23 | 28/08/2026

La Fed advierte por la inflación y vuelve a poner a las finanzas argentinas en alerta

Kevin Warsh dejó abierta la posibilidad de una suba de tasas en Estados Unidos, una decisión que podría encarecer el financiamiento externo y complicar la estrategia financiera del gobierno de Milei.

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07:29 | 28/08/2026

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos

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06:54 | 27/08/2026

El dólar oficial no baja y se mantiene en los $ 1.535

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12:49 | 26/08/2026

Valor del dólar: el precio máximo que puede alcanzar

El dólar mayorista quebró la barrera de los $1.500 y ya opera por encima de los $1.510. En este escenario, el mercado mira el límite superior de la banda cambiaria. 

El valor del dólar según BCRA

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El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.535

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20:33 | 25/08/2026

Cuál es el precio máximo que puede alcanzar el dólar

El relevamiento global de FocusEconomics entre 47 bancos y consultoras ubica la proyección más alta para el dólar mayorista a fin de año.

A cuánto va a estar el dólar según los bancos

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18:03 | 25/08/2026

La balanza turística continuó con déficit en julio y no afloja la salida de argentinos

Ingresaron 830.200 visitantes y salieron 1.228.200 argentinos durante julio. Si bien hubo un aumento del turismo receptivo, no alcanzó para revertir el déficit turístico de julio.

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