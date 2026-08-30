Domingo 30 de Agosto del 2026 Dom 30 Ago
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 30 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 4 minutos

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 30 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 6 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 30 de agosto

Este domingo, 30 de agosto, el mercado permanece cerrado, por lo que se toma como referencia el cierre del viernes. El dólar oficial terminó la semana con un valor de $1485 para la compra y $1535 para la venta, con una variación de 0,00%.

Hace 21 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 30 de agosto

El dólar blue despidió la semana el viernes a $1535 para la compra y $1555 para la venta, con una variación del 0,00%. Este domingo, 30 de agosto, y con el mercado cerrado, esa cotización queda como referencia para la próxima jornada hábil.

Dólar oficial: a cuánto cerró la semana este sábado, 29 de agosto

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19:17 | 28/08/2026

La fuga no para: la compra neta de dólares acumula en el año una salida de 20.977 millones

Durante julio, 1,7 millones de personas compraron billetes para atesoramiento por un total de 2916 millones de dólares. La compra total de moneda extranjera del mes fue de 4124 millones. 

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19:11 | 28/08/2026

Precio del dólar: el valor máximo que puede alcanzar

El techo de la banda cambiaria volverá a actualizarse en el cierre de agosto y superará los $1.800.

El valor máximo del dólar

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16:23 | 28/08/2026

La Fed advierte por la inflación y vuelve a poner a las finanzas argentinas en alerta

Kevin Warsh dejó abierta la posibilidad de una suba de tasas en Estados Unidos, una decisión que podría encarecer el financiamiento externo y complicar la estrategia financiera del gobierno de Milei.

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07:29 | 28/08/2026

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos

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06:54 | 27/08/2026

El dólar oficial no baja y se mantiene en los $ 1.535

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12:49 | 26/08/2026

Valor del dólar: el precio máximo que puede alcanzar

El dólar mayorista quebró la barrera de los $1.500 y ya opera por encima de los $1.510. En este escenario, el mercado mira el límite superior de la banda cambiaria. 

El valor del dólar según BCRA

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06:58 | 26/08/2026

El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.535

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20:33 | 25/08/2026

Cuál es el precio máximo que puede alcanzar el dólar

El relevamiento global de FocusEconomics entre 47 bancos y consultoras ubica la proyección más alta para el dólar mayorista a fin de año.

A cuánto va a estar el dólar según los bancos

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18:03 | 25/08/2026

La balanza turística continuó con déficit en julio y no afloja la salida de argentinos

Ingresaron 830.200 visitantes y salieron 1.228.200 argentinos durante julio. Si bien hubo un aumento del turismo receptivo, no alcanzó para revertir el déficit turístico de julio.

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06:54 | 25/08/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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13:42 | 24/08/2026

Cómo comprar el dólar más barato

El dólar oficial arranca la última semana de agosto como la alternativa más económica para los ahorristas, a $1.515. 

A cuánto se vende el dólar el lunes

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12:46 | 24/08/2026

Entrá y debatí: ¿A cuánto se va el dólar en las elecciones de 2027?

Registrate y opiná sobre el precio al que llegará el dólar cuando sean las próximas elecciones presidenciales.

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11:07 | 24/08/2026

El dólar cayó a mínimos de varios meses por dudas financieras en EE.UU. y la escalada aran

El anuncio del Tesoro de duplicar la recompra de bonos asustó a los operadores y debilitó al billete verde. Crecen el oro y el bitcoin como refugios, mientras se agrava el cruce de aranceles con Canadá.

Ilustración fotográfica con billetes de dólar.

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