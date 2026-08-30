Alerta sobre el dólar de la ex número dos del FMI a Milei: "Que se deprecie"

La ex número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI) Gita Gopinath alertó a Javier Milei por la necesidad de acumular reservas, la apreciación del dólar y la posibilidad de una corrida cambiaria durante el escenario de las elecciones de 2027-

Gopinath, actualmente investigadora de la Universidad de Harvard, evaluó la situación económica argentina y destacó los progresos alcanzados durante la gestión de Milei aunque, al mismo tiempo, señaló una serie de riesgos para el futuro próximo.

Aunque afirmó que “es impresionante la estabilización que se logró desde el inicio de su presidencia”, al aludir al superávit fiscal, la baja de la inflación y la desregulación, Gopinath subrayó que las transformaciones estructurales demandan varios años y que la Argentina debe afrontar problemas inmediatos en un contexto internacional cada vez más volátil.

En ese sentido, sostuvo que “lo absolutamente esencial es continuar con las reformas y asegurar que haya continuidad en las políticas”. Además, indicó que “ahora el foco tiene que estar en el crecimiento y el empleo, además de la inflación” y alertó que “no ayuda que el entorno global sea volátil e incierto”.

Dentro de ese escenario, Gopinath afirmó que “las decisiones urgentes que hay que tomar en la Argentina, para mí, son dos cosas: volver a acceder a los mercados de capitales internacionales y acumular reservas a un ritmo más rápido”.

Luego de advertir que “el entorno global de tasas de interés se ve cada vez más riesgoso”, la economista indicó que “creo que hay alrededor de US$25.000 millones para refinanciar en 2027, es considerable, y poder postergarlo, extendiendo el vencimiento, lo vería como una prioridad”.

Respecto de la asistencia financiera del FMI a la Argentina, Gopinath apoyó la posición de la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, quien descartó nuevos desembolsos extraordinarios. “Me alegra que haya dicho eso”, afirmó la economista, y recordó que el país mantiene una deuda de US$57.000 millones con el Fondo.

Para Gopinath, el fortalecimiento de las reservas no debería depender de un mayor endeudamiento con organismos multilaterales. Por eso planteó “que no planeen acumular reservas con más préstamos oficiales de multilaterales, sino haciéndolo ustedes mismos”.

La advertencia de Gita Gopinath sobre el tipo de cambio

En relación al dólar, Gopinath, quien renunció a su cargo del subdirectora Gerente del FMI en 2025 tras siete años de funciones en el organismo, manifestó que “me alegra que ahora se esté moviendo más, pero creo que permitir una mayor flexibilidad es lo que se necesita”.

En ese marco, afirmó que “la idea de dejar que el tipo de cambio se deprecie un poco más y comprar más reservas me parece valiosa, solo mirando la perspectiva a 12 meses”.

No obstante, la economista recomendó actuar con prudencia ante una eventual eliminación completa del cepo para las empresas. En ese sentido, señaló que “dado dónde están las reservas, dadas las necesidades brutas de financiamiento y dada la incertidumbre en torno a la continuidad de las políticas por las elecciones del año próximo, tendría cuidado de no arrancar la curita de golpe” y aseguró que “iría más gradualmente”.

De cara a las elecciones legislativas previstas para el próximo año, Gopinath consideró posible que se produzca una nueva corrida contra el peso. Consultada sobre esa posibilidad, respondió que “si la historia sirve de guía, la respuesta debería ser sí” y recordó que “lo que vimos en octubre pasado fue una buena indicación de que no hace falta mucho para que la gente huya del peso argentino”.

En la misma línea, advirtió que “lo que digan los otros actores políticos importará mucho” y consideró que el respaldo político que actualmente reúne el programa económico “no es suficiente”.