Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 31 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 19 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 31 de agosto
En el Banco Nación, el dólar oficial se mantiene estable este lunes 31 de agosto, con una variación del 0,00% y una cotización que se actualiza en $1485 para la compra y $1535 para la venta, reflejando así el valor de referencia para las operaciones cambiarias de la jornada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 31 de agosto
En el mercado informal, el dólar blue se mantiene este lunes 31 de agosto con una cotización de $1535 para la compra y $1555 para la venta. La variación es del 0,00%, lo que refleja una jornada sin cambios en la referencia paralela.
Hace 11 horas
Alerta sobre el dólar de la ex número dos del FMI a Milei: "Que se deprecie"
Gita Gopinath, ex subdirectora Gerente del organismo, alertó sobre la posibilidad de una corrida cambiaria en el contexto de las elecciones de 2027.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 30 de agosto
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Dólar oficial: a cuánto cerró la semana este sábado, 29 de agosto
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La fuga no para: la compra neta de dólares acumula en el año una salida de 20.977 millones
Durante julio, 1,7 millones de personas compraron billetes para atesoramiento por un total de 2916 millones de dólares. La compra total de moneda extranjera del mes fue de 4124 millones.
19:11 | 28/08/2026
Precio del dólar: el valor máximo que puede alcanzar
El techo de la banda cambiaria volverá a actualizarse en el cierre de agosto y superará los $1.800.
El valor máximo del dólar
16:23 | 28/08/2026
La Fed advierte por la inflación y vuelve a poner a las finanzas argentinas en alerta
Kevin Warsh dejó abierta la posibilidad de una suba de tasas en Estados Unidos, una decisión que podría encarecer el financiamiento externo y complicar la estrategia financiera del gobierno de Milei.
07:29 | 28/08/2026
A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos
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06:54 | 27/08/2026
El dólar oficial no baja y se mantiene en los $ 1.535
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12:49 | 26/08/2026
Valor del dólar: el precio máximo que puede alcanzar
El dólar mayorista quebró la barrera de los $1.500 y ya opera por encima de los $1.510. En este escenario, el mercado mira el límite superior de la banda cambiaria.
El valor del dólar según BCRA
06:58 | 26/08/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.535
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20:33 | 25/08/2026
Cuál es el precio máximo que puede alcanzar el dólar
El relevamiento global de FocusEconomics entre 47 bancos y consultoras ubica la proyección más alta para el dólar mayorista a fin de año.
A cuánto va a estar el dólar según los bancos
18:03 | 25/08/2026
La balanza turística continuó con déficit en julio y no afloja la salida de argentinos
Ingresaron 830.200 visitantes y salieron 1.228.200 argentinos durante julio. Si bien hubo un aumento del turismo receptivo, no alcanzó para revertir el déficit turístico de julio.
06:54 | 25/08/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.530
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13:42 | 24/08/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar oficial arranca la última semana de agosto como la alternativa más económica para los ahorristas, a $1.515.
A cuánto se vende el dólar el lunes