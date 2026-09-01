Los dólares de la soja financiaron la compra de billetes para atesoramiento

Las exportadoras de soja y cerealeras liquidaron durante agosto 2750 millones de dólares, un 6% menos que el mes anterior. En el acumulado del año, ingresaron al Mercado Único y Libre de Cambios 19.047 millones de dólares, un 12% por debajo del resultado acumulado para el mismo período del año pasado. La cifra es casi igual a la cantidad de billetes verdes que salieron del sistema a partir de la compra para atesoramiento (20.977 millones).

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Según el investigador y profesor de la Universidad Austral, Dante Romano, hasta el 19 de agosto el ritmo de ventas daba cuenta de cierto retraso en la comercialización. Esto se explicó por los bajos precios que se dispararon en la última semana, al pasar de los 505.000 pesos la tonelada de soja para el 18 de agosto hasta los 550.000 pesos la tonelada del último día hábil del mes pasado.

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Las divisas están en orden

Durante agosto, las empresas del sector agroexportador liquidaron la suma de 2.750 millones de dólares; implicando un 6% menor en relación al mes de julio de 2026, con un acumulado anual total de 19.047 millones de dólares, que comparado a igual periodo del año 2025. Esto significó un ingreso inferior del 12%, pero que, comparado con julio de 2025, representó un alza del 33%.

“El mes de agosto de 2026 se caracterizó por un incremento de embarques de maíz derivado de una buena cosecha y de la intensificación de ventas de los productores a la exportación. El año 2026 tiene el perfil de ser una campaña agrícola normal gracias a la ausencia de esquemas temporales”, puede leerse en el comunicado difundido por la CIARA CEC, la cámara patronal que nuclea a las exportadoras.

Durante 2025 se aplicaron dos rebajas temporales en los derechos de exportación, una en julio y la otra en septiembre. La última fue el famoso salvataje de esta industria con el adelanto de 7000 millones de dólares a cambio de retenciones ceros por una ventana muy corta de tiempo. Apenas 72 horas, lo que implicó un fenomenal negocio para un puñado de compañías. La movida se realizó para sostener el esquema financiero de Caputo ante el escenario pre electoral de las elecciones de medio término.

La soja y el trigo ante el escenario internacional

En Argentina, el ritmo de ventas de soja de acuerdo con datos de la Secretaría al 19 de agosto sigue en niveles promedio para la época del año, y no se activan los negocios para el ciclo próximo. Esto sostiene cierto atraso en la comercialización que podría ser leído con preocupación por el lado de la industria.

“Esto está ocurriendo en el caso de los exportadores que anotaron declaraciones juradas de Venta al exterior. Cuando los precios alcanzan picos se muevan, como ocurrió la semana pasada, los negocios se dinamizarán generando buenas perspectivas para los compradores. Por el lado de la exportación, hay una cola de buques por cargar interesante lo que genera interés comprador y afirma los precios”, sostuvo Dante Romano, director del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En el caso de la industria procesadora de soja, el uso de capacidad instalada se mantiene alto gracias a la mayor disponibilidad de soja paraguaya. Argentina molió 4,1 millones de toneladas durante julio, un 9,2% más que el mismo mes del año pasado. El 22% de lo molido fue soja paraguaya. “Gracias a esto el uso de capacidad instalada de julio fue de 82%, un punto mejor respecto del año anterior. La llegada de soja paraguaya de julio fue 40% mayor que el mismo mes del año anterior y el acumulado está casi 30% por encima”, explicó Romano.

En relación al tema del trigo, el mercado se encuentra marcado por la paralización logística del mar Negro. Ante la incertidumbre, los compradores están recurriendo al trigo de Francia por una cuestión de cercanía geográfica para suplir el cereal que llegaba desde el Mar Negro con la producción de Ucrania.

“Tanto Sudán como Egipto estuvieron haciendo negocios con este país. El problema es que, ante la menor producción de maíz europeo, se espera un mayor uso de trigo forrajero que reducirá su saldo exportable. Por ahora no vemos demanda extra sobre Estados Unidos y mucho menos Argentina, pero si no aparece una solución esto pasará y los precios podrían dispararse”, concluyó Romano.

Un balance semestral + un mes

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), que elabora la Bolsa de Comercio de Rosario, exhibió un incremento mensual desestacionalizado del 0,2% en julio. La serie se encuentra 1,6% por debajo del máximo alcanzado en febrero y se ubicó 12% por encima de julio del año pasado.

Durante julio, cinco de las doce series que componen el índice evidenciaron una variación mensual positiva. El mayor impulso provino de la molienda de soja, que creció 1,1% frente a junio, y la producción láctea que también mostró un desempeño favorable, con un incremento mensual de 0,6%. El avance mensual de labores agrícolas creció 0,4% mensual y en menor medida aumentó la molienda de girasol y la faena de porcinos, que experimentaron variaciones de 0,2% y 0,1%, respectivamente.

Dentro de las actividades que experimentaron variaciones mensuales negativas, se evidencia que el procesamiento de cebada retrocedió 2,4% y el de trigo 0,5%. En biocombustibles, la elaboración de bioetanol y de biodiesel habría disminuido 1,9% y 0,9%, respectivamente. Por el lado de las faenas, la bovina cayó 1,2% y la aviar 0,6%. Las exportaciones de las cadenas agroindustriales en valor se redujeron 0,6% respecto de junio.