Milei reúne al Gabinete con la mira puesta en la Reforma Electoral

El presidente Javier Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, mientras Karina Milei congrega por la tarde a los miembros de la Mesa Política del oficialismo. Ambos encuentros tendrán como eje la agenda legislativa y la Reforma Electoral, con especial atención al proyecto para eliminar las PASO. También se abordarán el armado electoral de cara a 2027, las negociaciones con el PRO y la visita del papa León XIV prevista para noviembre. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei de este martes 1 de septiembre.

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