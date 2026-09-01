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Milei reúne al Gabinete con la mira puesta en la Reforma Electoral

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

El Presidente y los ministros tienen como uno de sus ejes centrales la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Más tarde, Karina Milei congrega a los miembros de la mesa política.  

Milei reúne al Gabinete con la mira puesta en la Reforma Electoral

El presidente Javier Milei encabeza una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, mientras Karina Milei congrega por la tarde a los miembros de la Mesa Política del oficialismo. Ambos encuentros tendrán como eje la agenda legislativa y la Reforma Electoral, con especial atención al proyecto para eliminar las PASO. También se abordarán el armado electoral de cara a 2027, las negociaciones con el PRO y la visita del papa León XIV prevista para noviembre. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei de este martes 1 de septiembre.

Hace 1 hora

Cierra después de 10 años una emblemática marca de accesorios por la crisis de Milei

Después de 10 años en el mercado, la marca de accesorios Tricera anunció su cierre definitivo. La situación refleja la crisis del sector pyme, que ya acumula cientos de cierres en 2026.

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Hace 2 horas

Luis Majul condenó los ataques de Milei al periodismo: "Enojos"

El periodista Luis Majul criticó las agresiones del Presidente y advirtió que el malestar puede poner en riesgo su eventual reelección.

"Condenamos sin atenuantes": la dura advertencia de Luis Majul a Javier Milei por sus insultos

El periodista Luis Majul lanzó una contundente advertencia sobre el comportamiento y las declaraciones públicas de Javier Milei. Al aire de su programa en El Observador 107.9, el conductor analizó los reiterados agravios del mandatario nacional y fijó una clara postura de rechazo ante los ataques verbales dirigidos hacia distintos sectores, con especial énfasis en los trabajadores de prensa.

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Hace 2 horas

Marcelo Bonelli cruzó al gobierno de Milei en vivo por TN

El periodista Marcelo Bonelli alertó en TN sobre el crecimiento de la morosidad y apuntó contra la falta de medidas oficiales ante la crisis financiera.

"Tasas siderales": la advertencia por los millones de argentinos endeudados

Durante una emisión en la pantalla de TN, el periodista Marcelo Bonelli analizó el grave escenario financiero que atraviesan los hogares argentinos debido al atraso en los pagos y el aumento de los compromisos crediticios. En el debate se remarcó que el volumen de afectados alcanzó una escala crítica para el funcionamiento general de la actividad.

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Hace 2 horas

Septiembre, el mes en el que Milei se chocará con una mayor pobreza y desempleo

Las proyecciones anticipan un escenario preocupante para el primer semestre, con mayor pobreza y un mercado laboral más deteriorado. Síntomas de la desigualdad que el Gobierno quiere sellar para siempre en la sociedad argentina.

Mientras el presidente Javier Milei se burla de quienes afirman no llegar a fin de mes, el Indec dará a conocer en septiembre los principales indicadores que permitirán medir el impacto real de la crisis de la situación económica. Las estimaciones privadas anticipan un escenario complejo para el Gobierno, marcado por una posible suba de la pobreza y un deterioro del mercado laboral.

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Hace 9 horas

Pinamar: triunfó la intervención estatal sobre el descontrol libertario

La Frontera, esa franja de 5 kilómetros de dunas adonde cada verano hay alguna tragedia, tendrá finalmente algunas regulaciones, tras un acuerdo judicial del Municipio de Pinamar con el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Del descontrol libertario a la prevención estatal. En el medio, una década de incidentes fatales con niños y adultos muertos y heridos.

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Hace 9 horas

El Gobierno aprieta el acelerador para la eliminación de las PASO

Patricia Bullrich había anticipado que reabrirá el debate en septiembre y Martín Menem aseguró este lunes que ya tendrían los votos. El PRO mantiene públicamente su rechazo y todavía existen dudas sobre la posición de los gobernadores.

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Hace 12 horas

Garrahan despidió por redes a una dirigente gremial y ella denunció que no fue notificada

Norma Lezana, secretaria general de APyT, denunció que hay un "ensañamiento" por parte de las autoridades. "Soy la única secretaria general mujer que hay en el hospital"remarcó en diálogo con este portal. Desde el Ministerio de Salud la acusaron de no atender pacientes durante 2025.

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Hace 13 horas

El déficit de las provincias está financiando la acumulación de reservas

El conjunto de provincias liquidó en julio más de mil millones de dólares que obtuvieron del endeudamiento exterior. Los pesos que obtienen los utilizan para financiar el déficit fiscal que se generó por la caída de recaudación nacional. Los dólares terminan como acumulación de reservas del Banco Central. 

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Hace 14 horas

Macri se va de viaje y posterga su "segundo tiempo" para después de la primavera

Mientras el PRO debate si va aliado o separado de La Libertad Avanza en 2027, Mauricio Macri viaja a Europa y EE. UU. y congela la agenda en Buenos Aires, dejando las negociaciones en manos de sus delegados y la tensión interna en su punto más alto.

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Hace 14 horas

Por amplia mayoría, el Parlasur repudió los insultos de Milei contra Lula

Lo apoyaron legisladores de los cuatro países miembros fundadores: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.  El repudio destacó que los insultos del presidente argentino fueron contrarios a los principios de “respeto institucional, convivencia democrática y cooperación” del Mercosur.

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Hace 15 horas

Acosado por la crisis de morosos, Milei intenta frenar una ley en el Congreso o vetarla

El Gobierno planeó una estrategia en el parlamento para detener el avance opositor sobre el drama que viven los morosos incobrables en nuestro país. El Presidente quiere frenar la ley o la vetará, aunque esto último tendrá un mayor costo político. 

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Hace 15 horas

En la previa de la llegada del Papa, la Iglesia alertó por el endeudamiento familiar

Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, reclamó medidas ante el aumento de la morosidad.

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Hace 17 horas

La pausa duró un mes: la mora volvió a subir en julio y alcanzó a 6 millones de personas

El indicador de irregularidad del crédito privado pasó de 7,63% en junio a 7,73% en julio. La morosidad de las familias subió de 12,77% a 12,94%, mientras que la de las empresas pasó de 3,50% a 3,61%.

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Hace 17 horas

Crisis sin fin: cerró Musimundo y dejó a cientos de trabajadores en la calle

La recesión y el desplome del consumo derivaron en el masivo cierre de sucursales de la cadena de electrodomésticos en todo el NEA. La medida responde al ahogo financiero del grupo licenciatario y deja a la deriva a cientos de familias. 

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Hace 18 horas

Aumento para empleados de casas particulares en septiembre

Las trabajadoras de casas particulares tendrán en septiembre una suba salarial a la espera de una nueva negociación paritaria.

Salarios con aumento confirmado

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Hace 18 horas

ARCA podrá aplicar importantes multas a monotributistas a partir de septiembre

El organismo comenzó a controlar si la categoría declarada por los pequeños contribuyentes coincide con su nivel real de actividad. 

Las importantes multas que ARCA podrá aplicar a monotributistas.

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