Otra crisis diplomática de Milei: China pide que un funcionario se retracte "de inmediato"

El Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo conflicto diplomático, esta vez con una de las potencias mundiales y uno de los principales socios comerciales del país: China. Un funcionario de Casa Rosada culpó al Partido Comunista Chino por una tragedia natural que causó cientos de muertos en Nepal y la embajada china salió a pedirle que se retracte "de inmediato".

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"Exhortamos al funcionario en cuestión a que cambie de actitud de inmediato, ponga fin a las especulaciones malintencionadas carentes de fundamento y deje de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales, con vistas a evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas", indicó la Embajada china en Argentina en un comunicado.

Esta fue la respuesta al tuit del director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira -más conocido como Juan Doe en X-, quien aseguró que la catástrofe ocurrida en Nepal es uno de los "mayores desastres humanitarios que generó la gestión del Partido Comunista", y lo comparó con Chernobyl y otras tragedias.

"Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro", escribió en X el funcionario, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo y forma parte del grupo libertario Las Fuerzas del Cielo.

De esta manera, Carreira, que es uno de los fundadores del sitio La Derecha Diario con Fernando Cerimedo -ex asesor de Milei preso en Bolivia-, responsabilizó al gigante asiático por el violento fenómeno natural que provocó inundaciones y aludes que arrasaron con viviendas y rutas y provocó cientos de muertos "Y esto no es algo de hace 20 años, esto ocurrió esta misma semana. El comunismo mata. El Partido Comunista vestida de 'empresario' mata", agregó.

"Prejuicios ideológicos"

Para el Gobierno de China, estas declaraciones de Carreira están motorizadas "por prejuicios ideológicos sesgados" y lo acusó por difundir "maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China".

"La parte china se opone firmemente a ello y no lo acepta en absoluto. En cuanto a las causas de la catástrofe, los expertos y organismos oficiales de China y Nepal ya han realizado una serie de evaluaciones y análisis, que apuntan a que fue provocado por el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio nepalí", añadió la embajada china.