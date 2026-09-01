Luis Majul condenó los ataques de Milei al periodismo: "Puteadas y enojos"

Luis Majul condenó los ataques de Milei al periodismo: "Enojos"

El periodista Luis Majul lanzó una contundente advertencia sobre el comportamiento y las declaraciones públicas de Javier Milei. Al aire de su programa en El Observador 107.9, el conductor analizó los reiterados agravios del mandatario nacional y fijó una clara postura de rechazo ante los ataques verbales dirigidos hacia distintos sectores, con especial énfasis en los trabajadores de prensa.

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Durante su intervención, Majul explicó que las formas y expresiones del jefe de Estado generan cuestionamientos crecientes en la opinión pública y alimentan las críticas de sus adversarios. En ese sentido, remarcó que las descalificaciones cotidianas que emite el Presidente pueden tener un impacto directo en el plano electoral del oficialismo y provocar un desgaste prematuro en su propia base de votantes.

El rechazo a los ataques presidenciales y el costo político

"Condenamos sin atenuantes": la dura advertencia de Luis Majul a Javier Milei por sus insultos

Al analizar los señalamientos que recaen sobre el líder de La Libertad Avanza, el conductor detalló cómo se construye la mirada crítica sobre su figura. "Ahora a Milei, quien se asume como un adicto al trabajo, directamente lo tratan de loco. Lo hacen apoyados en diferentes verosímiles. Entre otros, sus fuertes insultos a las personas, en especial a los periodistas", señaló al inicio de su reflexión.

Lejos de justificar la conducta del mandatario libertario, Majul se distanció de forma enfática de las agresiones verbales y remarcó su repudio institucional frente a este accionar. "Insultos desproporcionados, insultos que nosotros no compartimos y condenamos. Repetimos, para que no quede ninguna duda, insultos que condenamos sin atenuantes", sentenció de manera tajante.

La advertencia sobre los votantes y el escenario de reelección

Asimismo, el conductor de El Observador 107.9 planteó que este tipo de reacciones cotidianas se transforman en una herramienta para los detractores del Gobierno nacional. Según su visión, estas conductas "terminan siendo un insumo muy valioso para quienes trabajan con el objetivo de evitar su reelección", advirtiendo sobre las secuelas que provocan en el escenario político.

Para profundizar su análisis, Majul puso el foco en el electorado que acompañó a Javier Milei en los comicios y describió las dudas que empiezan a manifestarse. El periodista indicó que los agravios constantes "hacen dudar y mucho a una buena parte del 56% de los argentinos que lo votó en segunda vuelta".

En esa misma línea, el periodista ejemplificó el dilema y la fatiga que atraviesan aquellos ciudadanos que respaldaron la propuesta oficialista en las urnas: "Ahora se pregunta: 'Che, yo estoy de acuerdo con el rumbo, aunque por ahí no la estoy pasando del todo bien, ¿por qué encima me voy a tener que aguantar otros 4 años más de puteadas y enojos del presidente?'".