Universidades: no hubo acuerdo en la mesa de paritarias y los gremios van a paro mañana miércoles

Después de que no hubiera acuerdo con el Gobierno en la reunión por las paritarias que se realizó este martes, gremios universitarios pararán en todo el país este miércoles 2 de septiembre. La propuesta salarial de las autoridades fue del 3% para los sueldos de septiembre, lejos del 31% que piden los trabajadores.

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Entre las federaciones que anunciaron el paro figuran varias con alcance nacional, como Fedun y la Conadu Histórica. "Hay una ley vigente y una medida cautelar que el Gobierno tiene que cumplir. Por eso vamos al paro: para defender nuestros salarios y exigir que se respete la Ley de Financiamiento Universitario", expresó en un comunicado el secretario general de Fedun, Daniel Ricci.

Según indicaron los sindicatos, este jueves 3 de septiembre habrá un plenario nacional del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Allí, podría definirse la fecha para convocar a un nueva marcha federal, la quinta desde que Javier Milei es Presidente de la Nación.

La postura de Conadu Histórica

Conadu Histórica también fijó su postura después de la fallida reunión con las autoridades nacionales. "Salimos de la paritaria salarial docente universitaria y preuniversitaria que fracasó. El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto", sostuvo Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, tras la reunión.

Por su parte, el secretario adjunto de Conadu Histórica y secretario de Formación de la CTA, sostuvo: "Está claro que el Gobierno genera esta instancia paritaria a los únicos efectos de ganar tiempo en la Justicia, ya que tienen tres días para informar el avance en el cumplimiento de la cautelar y no han hecho nada". "Como Frente Gremial Universitario vamos a un paro de 24 horas mañana, y el jueves 3 de septiembre nos reunimos en Bariloche en ocasión del plenario del Consejo Universitario Nacional; allí tomaremos decisiones sobre las medidas de fuerza futuras ante este Gobierno que incumple constantemente, mientras intenta romper los moldes en que la universidad pública tiene sentido para esta sociedad", agregó Vallejos.