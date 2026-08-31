El conductor ultra oficialista Luis Majul analizó el escenario político nacional y explicó por qué el presidente Javier Milei no se muestra afectado por las controversias públicas. Según el periodista, en el entorno del mandatario sostienen una postura basada en cómo consume noticias la sociedad. Majul señaló que el oficialismo no manifiesta preocupación frente al clima de confrontación debido a los resultados de una encuesta electoral para las presidenciales 2027 que circula en el gobierno. De acuerdo a estos datos, la mayor parte de la población no sigue de cerca el desarrollo de los conflictos partidarios cotidianos.

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El dato sobre la opinión pública que maneja el gobierno

"A Milei este ruido no le preocupa, porque maneja una encuesta que dice que el 85% de los argentinos no está consumiendo información política en detalle", afirmó el periodista oficialista durante su editorial. Asimismo, el comunicador afín a Milei reconoció que se trata de un número significativo que genera interrogantes: "Esto es un dato importante que yo no es que no le crea, pero me gustaría chequear".

A partir de ese planteo, el conductor explicó que, desde la óptica de la mesa chica presidencial, el distanciamiento ciudadano respecto a las noticias políticas neutraliza los cuestionamientos de los sectores opositores. En ese sentido, remarcó: "Es decir, que no le llegaría el ruido con el que quieren hacerle daño al presidente".

Las reformas y los anuncios económicos de la semana

Por otra parte, Majul argumentó que la persistencia de las polémicas públicas tuvo como consecuencia colateral invisibilizar los logros del oficialismo. Según su visión, el foco mediático puesto en los conflictos "sirvió para tapar, en parte, una de las mejores semanas políticas del gobierno", en alusión a una serie de avances legislativos y medidas económicas concretas.

Majul aclaró que las iniciativas no buscan provocar una transformación desmedida de las variables macroeconómicas, sino incidir directamente en el humor social y en la cercanía de la gestión con la ciudadanía.

"Son medidas que no van a hacer explotar la economía, pero van a servir para mostrar la empatía social que le faltaría al gobierno, como sostiene una parte de la mesa política, lo admite", concluyó Majul al reflexionar sobre el diagnóstico que comparten integrantes del oficialismo.