Tras los anuncios de Javier Milei respecto del reclamo por Malvinas, el Gobierno inicia una semana clave en la que buscará aliados para llevar adelante los proyectos. Desde la oposición ya expresaron su rechazo mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA), La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y la Sociedad Rural apoyaron las medidas. En las últimas horas SLB, Baker Hughes y Halliburton, las tres empresas de servicios petroleros más grandes del mundo, anunciaron que no participará en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El Senado debate hoy la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 minuto
El Senado pone en marcha el debate por la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II
El Senado debatirá hoy la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ley de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas centrales para el programa económico del Gobierno de Javier Milei, que La Libertad Avanza busca sancionar antes de fin de mes.
Los proyectos, aprobados por la Cámara de Diputados, serán analizados en sendos plenarios de comisiones, con la presencia de funcionarios del Banco Central y especialistas en derecho tributario.
El oficialismo busca acelerar el tratamiento de las iniciativas económicas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre.
Hace 1 hora
LLA quiere llevar al Senado biocombustibles, traspaso de la justicia y pliegos
Los jefes de bloque de la Cámara alta tendrán mañana una reunión de labor parlamentaria, con miras a la próxima sesión. El oficialismo espera abrir el recinto el jueves.
La Libertad Avanza (LLA) busca reactivar el Senado con una posible sesión para el jueves. Mañana citará a los jefes de bloque para labor parlamentaria, con la intención de tratar el proyecto que reforma la ley de Biocombustibles, el acuerdo de traspaso de competencias judiciales nacional a la porteña y dos pliegos judiciales.
Hace 2 horas
Neuquén, Río Negro y Catamarca, a favor de las sanciones de Milei a petroleras británicas
Los gobernadores de provincias petroleras y mineras respaldaron las multas del Gobierno contra los proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, dos de los mandatarios provinciales quieren debatir en el Congreso la morosidad de las familias.
Los gobernadores de las provincias mineras y petroleras cerraron filas detrás del nuevo discurso del Gobierno nacional sobre Malvinas y respaldaron la decisión de avanzar contra las empresas que participan de actividades vinculadas con la explotación petrolera en las Islas. En el marco de una cumbre con empresas italianas y Adimra, varios mandatarios provinciales expresaron su coincidencia con el giro de Javier Milei en la política sobre el Atlántico Sur, aunque marcaron diferencias respecto al debate que comenzará en el Congreso sobre el endeudamiento de las familias.
Hace 7 horas
El pacto oculto entre laboratorios termina con medicamentos más caros
El Senado se prepara para convertir en ley el Tratado de Cooperacion en Patentes que pedía Peter Lamelas. Festejan los laboratorios extranjeros y los nacionales reunidos en CILFA no se quejan, pero los precios pegan en la crisis del PAMI, las prepagas y las obras sociales. El INPI, un organismo público copado por los grandes estudios de abogados.
Hace 7 horas
El verso de la estabilidad, el riesgo del dólar y la crisis de la economía
La industria cayó 4,9% interanual en julio y la construcción retrocedió 4,5%. El empleo formal y los ingresos siguen por debajo de los niveles previos al ajuste libertario. Mientras el ministro Luis Caputo refuerza las defensas del dólar, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la morosidad muestran que, para muchas familias y pymes, la crisis no está esperando una devaluación.
A medida que se acerque la disputa electoral de 2027, la tensión en el mercado cambiario se intensificará. El ministro Luis Caputo conoce el riesgo del dólar.
Hace 10 horas
Frenan la privatización de Aysa y quedará en manos de la justicia federal
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Sala II de La Plata hizo lugar a una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que alertó sobre la "disminución de los estándares" sanitarios y ambientales.
Hace 11 horas
ATE levantó el paro tras recibir un aumento de 14,1% y un bono de $180.000
ATE había anunciado una medida de fuerza con movilización para este martes. A horas del inicio, el gremio informó que sus trabajadores recibieron un aumento, dejó en suspenso el paro y pidió reabrir la mesa de negociación con la obra social pública.
Hace 11 horas
Las 500 empresas más grandes pagan casi 30% menos de impuestos: el ejemplo Galperín
Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas calculó, además, que las empresas más grandes del país recibieron beneficios fiscales por 2900 millones de dólares durante el primer año de gestión de Milei, mientras se ejecutaba un feroz ajuste del gasto público y licuación de ingresos de los trabajadores.
Hace 12 horas
Un funcionario del BCRA dijo que el crédito debe acompañarse de "buena regulación"
En un texto que publicó en la página de la entidad, Juan Curutchet, celebró el aumento del crédito, pero contrastó: "Será necesario mejorar la evaluación crediticia y evitar el sobreendeudamiento".
Hace 12 horas
Alianza o derrota: el contundente aviso del PRO bonaerense sobre la convivencia con LLA
De recorrida por Azul, Olavarría y Saladillo, la militancia joven recogió el mandato del territorio: la convivencia con los libertarios no es fácil, pero la división favorece al peronismo.
Hace 13 horas
La oposición confía en el número para emplazar endeudamiento y discapacidad en Diputados
El sector duro de la oposición impulsó la sesión de mañana de la Cámara baja y cree que puede emplazar las comisiones para debatir los proyectos.
Hace 13 horas
Endeudamiento: casi tres de cada diez hogares pidieron plata para llegar a fin de mes
Un informe de la UCA reveló que el 27,4% de los hogares urbanos recurrió a préstamos para cubrir gastos habituales. La proporción trepó al 55,8% entre los hogares pobres que además declararon estrés económico.
Hace 14 horas
La crisis diplomática con Reino Unido que explica el apoyo en Israel por Malvinas
La crisis entre Reino Unido e Israel escaló por las sanciones a colonos y derivó en un inesperado respaldo a la posición argentina sobre Malvinas.
El gobierno de Benjamin Netanyahu escala su crisis diplomática con Reino Unido.
Hace 14 horas
La construcción vuelve a caer mientras el Gobierno promete créditos inmobiliarios baratos
Los datos oficiales muestran una recuperación desigual, con retrocesos en buena parte de los insumos y empresas que todavía señalan la falta de actividad y los costos como principales obstáculos.
Hace 15 horas
La mesa política sumó a Quirno y Presti, que viajarán el viernes a Tierra del Fuego
Con la presencia del canciller el ministro de Defensa, la cúpula del gobierno mileista analizó el proyecto que enviará la semana que viene a Diputados y las acciones que está tomando la gestión respecto a las empresas que operen en las islas.