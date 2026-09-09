El Senado debate hoy la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II

El Senado debatirá hoy la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ley de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas centrales para el programa económico del Gobierno de Javier Milei, que La Libertad Avanza busca sancionar antes de fin de mes.

Los proyectos, aprobados por la Cámara de Diputados, serán analizados en sendos plenarios de comisiones, con la presencia de funcionarios del Banco Central y especialistas en derecho tributario.

El oficialismo busca acelerar el tratamiento de las iniciativas económicas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre.





