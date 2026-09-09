Miércoles 9 de Septiembre del 2026 Mie 9 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1545
Dólar CCL $1592.9
Euro $1758.91
Riesgo País 494
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Seguimiento Minuto A Minuto

El Senado debate hoy la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II

En VIVO - Actualizado hace 10 minutos

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

El Senado debate hoy la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II

Tras los anuncios de Javier Milei respecto del reclamo por Malvinas, el Gobierno inicia una semana clave en la que buscará aliados para llevar adelante los proyectos. Desde la oposición ya expresaron su rechazo mientras que la Unión Industrial Argentina (UIA), La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y la Sociedad Rural apoyaron las medidas. En las últimas horas SLB, Baker Hughes y Halliburton, las tres empresas de servicios petroleros más grandes del mundo, anunciaron que no participará en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 1 minuto

El Senado pone en marcha el debate por la reforma del BCRA y la Inocencia Fiscal II 

El Senado debatirá hoy la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y la ley de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas centrales para el programa económico del Gobierno de Javier Milei, que La Libertad Avanza busca sancionar antes de fin de mes.

 

Los proyectos, aprobados por la Cámara de Diputados, serán analizados en sendos plenarios de comisiones, con la presencia de funcionarios del Banco Central y especialistas en derecho tributario.

 

El oficialismo busca acelerar el tratamiento de las iniciativas económicas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre.



 

Hace 1 hora

LLA quiere llevar al Senado biocombustibles, traspaso de la justicia y pliegos

Los jefes de bloque de la Cámara alta tendrán mañana una reunión de labor parlamentaria, con miras a la próxima sesión. El oficialismo espera abrir el recinto el jueves.

La Libertad Avanza (LLA) busca reactivar el Senado con una posible sesión para el jueves. Mañana citará a los jefes de bloque para labor parlamentaria, con la intención de tratar el proyecto que reforma la ley de Biocombustibles, el acuerdo de traspaso de competencias judiciales nacional a la porteña y dos pliegos judiciales.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Neuquén, Río Negro y Catamarca, a favor de las sanciones de Milei a petroleras británicas

Los gobernadores de provincias petroleras y mineras respaldaron las multas del Gobierno contra los proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, dos de los mandatarios provinciales quieren debatir en el Congreso la morosidad de las familias.

Los gobernadores de las provincias mineras y petroleras cerraron filas detrás del nuevo discurso del Gobierno nacional sobre Malvinas y respaldaron la decisión de avanzar contra las empresas que participan de actividades vinculadas con la explotación petrolera en las Islas. En el marco de una cumbre con empresas italianas y Adimra, varios mandatarios provinciales expresaron su coincidencia con el giro de Javier Milei en la política sobre el Atlántico Sur, aunque marcaron diferencias respecto al debate que comenzará en el Congreso sobre el endeudamiento de las familias.

Leer la nota completa

Hace 7 horas

El pacto oculto entre laboratorios termina con medicamentos más caros

El Senado se prepara para convertir en ley el Tratado de Cooperacion en Patentes que pedía Peter Lamelas. Festejan los laboratorios extranjeros y los nacionales reunidos en CILFA no se quejan, pero los precios pegan en la crisis del PAMI, las prepagas y las obras sociales. El INPI, un organismo público copado por los grandes estudios de abogados.

Leer la nota completa

Hace 7 horas

El verso de la estabilidad, el riesgo del dólar y la crisis de la economía

La industria cayó 4,9% interanual en julio y la construcción retrocedió 4,5%. El empleo formal y los ingresos siguen por debajo de los niveles previos al ajuste libertario. Mientras el ministro Luis Caputo refuerza las defensas del dólar, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la morosidad muestran que, para muchas familias y pymes, la crisis no está esperando una devaluación. 

 

A medida que se acerque la disputa electoral de 2027, la tensión en el mercado cambiario se intensificará. El ministro Luis Caputo conoce el riesgo del dólar.

Leer la nota completa

Hace 10 horas

Frenan la privatización de Aysa y quedará en manos de la justicia federal

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Sala II de La Plata hizo lugar a una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que alertó sobre la "disminución de los estándares" sanitarios y ambientales.

Leer la nota completa

Hace 11 horas

ATE levantó el paro tras recibir un aumento de 14,1% y un bono de $180.000

ATE había anunciado una medida de fuerza con movilización para este martes. A horas del inicio, el gremio informó que sus trabajadores recibieron un aumento, dejó en suspenso el paro y pidió reabrir la mesa de negociación con la obra social pública.

Leer la nota completa

Hace 11 horas

Las 500 empresas más grandes pagan casi 30% menos de impuestos: el ejemplo Galperín

Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas calculó, además, que las empresas más grandes del país recibieron beneficios fiscales por 2900 millones de dólares durante el primer año de gestión de Milei, mientras se ejecutaba un feroz ajuste del gasto público y licuación de ingresos de los trabajadores. 

Leer la nota completa

Hace 12 horas

Un funcionario del BCRA dijo que el crédito debe acompañarse de "buena regulación"

En un texto que publicó en la página de la entidad, Juan Curutchet, celebró el aumento del crédito, pero contrastó: "Será necesario mejorar la evaluación crediticia y evitar el sobreendeudamiento".

Leer la nota completa

Hace 12 horas

Alianza o derrota: el contundente aviso del PRO bonaerense sobre la convivencia con LLA

De recorrida por Azul, Olavarría y Saladillo, la militancia joven recogió el mandato del territorio: la convivencia con los libertarios no es fácil, pero la división favorece al peronismo.

Leer la nota completa

Hace 13 horas

La oposición confía en el número para emplazar endeudamiento y discapacidad en Diputados

El sector duro de la oposición impulsó la sesión de mañana de la Cámara baja y cree que puede emplazar las comisiones para debatir los proyectos. 

Leer la nota completa

Hace 13 horas

Endeudamiento: casi tres de cada diez hogares pidieron plata para llegar a fin de mes

Un informe de la UCA reveló que el 27,4% de los hogares urbanos recurrió a préstamos para cubrir gastos habituales. La proporción trepó al 55,8% entre los hogares pobres que además declararon estrés económico.

Leer la nota completa

Hace 14 horas

La crisis diplomática con Reino Unido que explica el apoyo en Israel por Malvinas

La crisis entre Reino Unido e Israel escaló por las sanciones a colonos y derivó en un inesperado respaldo a la posición argentina sobre Malvinas.

El gobierno de Benjamin Netanyahu escala su crisis diplomática con Reino Unido.

Leer la nota completa

Hace 14 horas

La construcción vuelve a caer mientras el Gobierno promete créditos inmobiliarios baratos

Los datos oficiales muestran una recuperación desigual, con retrocesos en buena parte de los insumos y empresas que todavía señalan la falta de actividad y los costos como principales obstáculos.

Leer la nota completa

Hace 15 horas

La mesa política sumó a Quirno y Presti, que viajarán el viernes a Tierra del Fuego

Con la presencia del canciller el ministro de Defensa, la cúpula del gobierno mileista analizó el proyecto que enviará la semana que viene a Diputados y las acciones que está tomando la gestión respecto a las empresas que operen en las islas.

Leer la nota completa
Tendencias
Las más vistas