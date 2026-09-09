El verso de la estabilidad, el riesgo del dólar y la crisis de la economía

A medida que se acerque la disputa electoral de 2027, la tensión en el mercado cambiario se intensificará. El ministro Luis Caputo conoce el riesgo del dólar.

Dos datos difundidos por el INDEC son demoledores para la narrativa oficialista acerca de la estabilidad económica. El primero muestra que la industria cayó 4,9% interanual en julio y se desplomó 5% respecto de junio, en la medición desestacionalizada. El segundo revela que la construcción retrocedió 4,5% frente al mismo mes del año pasado.

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Hace falta un esfuerzo analítico extraordinario para que economistas de distintas corrientes ideológicas repitan que hay que reconocerle a Javier Milei haber conseguido la estabilidad económica. Es una definición extravagante para describir una economía que destruye empleo formal, la morosidad de las familias es récord y en la que se derrumban sectores productivos clave. Mientras tanto, el Banco Central no deja de diseñar defensas contra una próxima corrida cambiaria.

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El verso de la estabilidad quedó reducido a una sola variable, la inflación, cuya medición está cuestionada por la decisión oficial de postergar la publicación de un nuevo índice basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018. O sea, es más elevada que el registro oficial. Para convertir la desaceleración de los precios en sinónimo de estabilidad hay que demostrar que puede sostenerse sin destruir la base productiva ni acumular desequilibrios que terminen por revertirla. No hay inflación en el cementerio de la economía real. Una respuesta posible a esta crisis económica y social es la reacción de los ajustados, trabajadores y jubilados, que se puede expresar en un paro nacional con movilización para despertar a los gremios más fuertes en la discusión para mejorar los ingresos a través de las paritarias.

La licuación de los ingresos de trabajadores y jubilados

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre los primeros 1000 días de Milei expone el deterioro que la definición de estabilidad liberal-libertaria deja afuera. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas relevadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se redujo en 411.613. En ese mismo universo se contabilizan 30.633 empleadores menos.

Quienes conservaron el empleo tampoco recuperaron, en promedio, el poder adquisitivo previo al ajuste económico. Según el CEPA, en junio de 2026 los salarios privados registrados estaban 3,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023, descontando la inflación oficial. En el conjunto de los asalariados registrados, públicos y privados, la pérdida llegaba a 8,2%. Los empleados públicos nacionales acumulaban un retroceso de 37,0% y los provinciales, de 9,7%.

Estas pérdidas están calculadas con el índice de precios que el Gobierno decidió mantener. Cuando el CEPA recalcula la inflación con el índice de inflación que surge de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, la pérdida del salario registrado desde noviembre de 2023 pasa de 8,2% a 18,5%. La discusión sobre la canasta de consumo para elaborar el IPC tiene, por lo tanto, consecuencias concretas sobre la evaluación del ajuste salarial y de otras variables económicas.

Las jubilaciones exponen otra licuación. El bono de 70.000 pesos para quienes cobran la mínima permanece congelado desde marzo de 2024. El haber se actualiza, pero una parte del ingreso total queda inmóvil frente a los aumentos de precios. Para julio-septiembre de 2026, el CEPA estima que la mínima con bono se encuentra 19,2% por debajo del promedio de septiembre-noviembre de 2023 en términos reales.

La pérdida de ingresos también aparece en la dificultad para pagar las deudas. Según el mismo informe, la morosidad bancaria de las familias pasó de 2,5% en noviembre de 2024 a 13,0% en julio de 2026. Entre los proveedores no financieros de crédito, un universo que incluye a las fintech, subió de 7,3% a 33,9%.

¿Esto se puede definir como estabilidad económica?

Hace falta un esfuerzo analítico extraordinario para que economistas de distintas corrientes ideológicas repitan que hay que reconocerle a Javier Milei haber conseguido la estabilidad económica.Imagen ChatGPT.

El miedo a una corrida cambiaria que está tomando fuerza

La debilidad de la recaudación impositiva expresa la crisis en la actividad productiva. El último reporte de la consultora Vectorial advierte que el acumulado enero-agosto de este año exhibe el segundo peor arranque de año de la década, superado en su debilidad únicamente por 2020, el año de la pandemia. La caída real del acumulado asciende a 3,9% interanual. O sea, descontada la distorsión del COVID, la recaudación se encuentra hoy en el piso de los últimos diez años.

El superávit fiscal trucho merece una explicación más precisa que la propaganda oficial del equilibrio. Dejar de construir una ruta reduce el gasto pública y mejora el resultado de las cuentas fiscales. Esto no demuestra que ese ahorro sea sostenible ni conveniente porque una obra pública que no se hace puede mejorar la cuenta del Tesoro mientras deteriora las condiciones para producir.

El carácter trucho del superávit financiero aparece al observar cómo se registra el costo de la deuda. El resultado informado en base caja no computa como gasto del período los intereses que se capitalizan. Esos intereses se incorporan a la deuda que deberá pagarse más adelante.

La fragilidad cambiaria muestra el otro límite del relato de Milei de la estabilidad. Una cotización reprimida con maniobras financieras e intervenciones oficiales profundiza el atraso cambiario mientras los costos internos aumentan. Así, importar bienes resulta más atractivo y la compra de dólares se acelera. El dólar barato cumple una función antiinflacionaria mientras acumula tensiones por la expectativa de una futura devaluación.

El informe del CEPA sobre el balance cambiario de julio registra que 1,7 millones de personas realizaron compras brutas de billetes por 2916 millones de dólares. La búsqueda de cobertura persiste pese a los incentivos oficiales para quedarse en inversiones en pesos. Quien compra puede resignar una renta financiera inmediata porque prefiere protegerse ante una eventual corrección cambiaria. Esta decisión revela un límite de la confianza que el Gobierno proclama haber recuperado.

A medida que se acerque la disputa electoral de 2027, esa tensión se intensificará. Caputo conoce ese riesgo y por eso diseñó el trueque por el equivalente de hasta 2000 millones de dólares entre el Banco Central y el Tesoro Nacional. La entidad monetaria entrega tenencias de una LECAP en pesos y recibe letras vinculadas al dólar oficial. Este canje busca ampliar los instrumentos con los que el Banco Central puede ofrecer cobertura cambiaria. Si coloca esas letras entre inversores, puede captar pesos de quienes buscan protegerse de una devaluación sin que tengan que comprar divisas en ese momento.

La defensa mediante el alza de la tasa de interés también tiene un costo. Para convencer a los inversores de mantener posiciones en pesos, se encarece el financiamiento. Ese encarecimiento afecta a la empresa que necesita capital de trabajo y a la familia que refinancia una deuda. Las medidas que buscan calmar al mercado cambiario profundizan el deterioro productivo. La cotización reprimida se exhibe como estabilidad, pero ¿a qué costo sobre la economía real? ¿Esto se puede denominar estabilidad económica?

La economía per cápita no crece

El cuadro de actividad permite dimensionar ese freno. El último informe de CIFRA-CTA indica que, entre junio de 2023 y el mismo mes de 2026, el incremento acumulado fue de 5,5%, equivalente a alrededor de 1,8% anual. En junio de 2026, la actividad creció 0,8% en la medición desestacionalizada después de dos meses negativos, pero quedó apenas 0,4% por encima de febrero de 2025. Van dieciséis meses de estancamiento.

La comparación histórica es todavía más incómoda para la proclamación del éxito económico de Milei. El nivel de actividad es semejante al del segundo trimestre de 2022, hacia el final de la recuperación pospandemia, y apenas 1% superior al del último trimestre de 2017, antes de la crisis final de Macri. Con una población mayor, un Producto Interno Bruto casi inmóvil implica menos producción por habitante.

Las revisiones de las proyecciones de crecimiento son elocuentes. El Gobierno apostaba a una expansión de 5% para este año, pero los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto, publicado por el Banco Central, proyectaron un crecimiento de apenas 2,1% para 2026. En apenas un mes recortaron 0,6 puntos porcentuales la estimación de julio, que era de 2,7%. La inversión tampoco respalda la promesa de un despegue generalizado. El CEPA señala que la formación bruta de capital fijo cayó 11,6% interanual en el primer trimestre de 2026, después de retroceder 2,6% en el último de 2025.

El verso libertario consiste en llamar estabilidad al resultado de mirar una sola parte de la economía, como la inflación que, además, es trucha. Caputo administra el riesgo del dólar mientras la sociedad afronta el costo de esa defensa. Para quien perdió el trabajo, debe endeudarse para pagar la comida, reducir la producción o directamente cerrar la fábrica o el comercio, el colapso no está esperando una devaluación. Con el verso de la estabilidad económica de Milei distrayendo, la crisis ya llegó para la mayoría de la población.