Los empleados públicos en la picota: el salario se les licua y la deuda se dispara

La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración Pública Nacional estuvo acompañada por un fuerte crecimiento de la mora crediticia, según el primer informe de ATE Capital sobre endeudamiento, salarios reales y situación financiera del empleo público. El relevamiento, elaborado a partir del cruce de información salarial con datos de la Central de Deudores del Banco Central, sostiene que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real del sector cayó 40,5%, mientras la proporción de trabajadores estatales en situación crediticia irregular pasó de 5,43% en julio de 2024 a 18,63% en junio de 2026.

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El estudio sindical coloca en una misma secuencia dos procesos que acompañaron la gestión de Javier Milei: la reducción del salario estatal utilizada como parte del ajuste fiscal y el crecimiento de las deudas que los trabajadores toman para afrontar gastos corrientes. En ese período, el índice de remuneraciones utilizado por ATE Capital para la Administración Pública Nacional pasó de una base 100 a 59,5. Al mismo tiempo, la mora definida a partir de las situaciones 3 a 5 del Banco Central se multiplicó 3,4 veces.

El dato confirma lo que el propio Presidente reconoció en agosto, que la caída salarial dentro del Estado forma parte del programa económico. "El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo. El modelo implica que el ajuste lo paga el Estado, es lo que prometí en campaña, aunque también estamos buscando que el buen empleado público gane más", afirmó lider libertario..

El informe de ATE Capital toma esa definición presidencial como punto de partida para analizar las consecuencias financieras sobre los trabajadores y sostiene que la pérdida de ingresos no quedó limitada al deterioro del consumo, sino que comenzó a trasladarse hacia el sistema crediticio. Según el documento, durante la primera etapa, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, el salario real habría retrocedido 29,7%, mientras la mora permaneció en torno del 5,4% al 5,7%. En la segunda etapa, entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la pérdida salarial llegó al 38,4% y la mora trepó al 14,4%. Finalmente, entre enero y junio de 2026, el retroceso acumulado llegó al 40,5% y la mora alcanzó el 18,63%.

Ese recorrido permite observar que el endeudamiento aparece después de una primera etapa en la que los trabajadores todavía podían recurrir a ahorros, tarjetas u otras herramientas para sostener el consumo, mientras que a medida que la pérdida salarial se prolongó, la capacidad de enfrentar los vencimientos se fue deteriorando. ATE Capital describe esa evolución como una relación inversa entre los ingresos y la mora, aunque se trata de una interpretación del sindicato sobre los datos que cruzó y no de una demostración independiente de causalidad.

El problema no termina en el atraso

Uno de los puntos centrales del relevamiento aparece cuando se observa qué tipo de mora acumularon los trabajadores estatales. El 80,7% de quienes están en situación irregular se encuentra, según la clasificación utilizada por el BCRA, en las situaciones 4 y 5, correspondientes a riesgo alto o irrecuperable. Para ATE Capital, la relevancia del dato está en que no se trata solamente de trabajadores que acumularon un atraso pasajero en una cuota, sino de personas cuya capacidad de regularizar las obligaciones quedó comprometida por la pérdida de ingresos.

La magnitud del problema también puede observarse en el tipo de entidades a las que recurren los trabajadores y en la proporción de incumplimiento registrada en cada una. El Banco Nación concentra la mayor cantidad absoluta de trabajadores estatales en mora, con 24.407 casos, aunque sobre una base de 285.008 deudores registrados la tasa alcanza el 8,56%. En el caso de Tarjeta Naranja, la mora llega al 23,75%, con 16.766 trabajadores afectados, mientras que MercadoLibre registra 16.349 casos y una tasa del 13,19%.

La situación resulta todavía más marcada en algunos de los canales financieros no bancarios. Naranja Digital registra una tasa de mora de 31,86%, correspondiente a 9.653 trabajadores sobre un universo de 30.298 deudores estatales. El caso de Moni Online es todavía mayor: el informe calcula una incobrabilidad del 60,53%, con 3.531 trabajadores en mora sobre un total de 5.832 clientes estatales.

Para el gremio, estos números muestran un desplazamiento desde la banca tradicional hacia aplicaciones, tarjetas y financieras que ofrecen crédito de acceso rápido, pero con costos de financiamiento que pueden profundizar el problema cuando el ingreso mensual deja de alcanzar para cubrir las necesidades básicas y, al mismo tiempo, los vencimientos de las deudas acumuladas. El documento sostiene que los trabajadores recurrieron al crédito para afrontar "comida, alquileres, luz, gas y remedios", y cuestiona el peso de las tasas y de los mecanismos de refinanciación en este proceso.

El fenómeno se produce, además, en un contexto donde el propio Gobierno viene sosteniendo aumentos salariales que ATE considera insuficientes frente a la evolución de los precios. En junio, el Ejecutivo cerró el tramo inicial de la paritaria 2026-2027 con una propuesta de 2,4% para junio, 2,2% para julio y 1,9% para agosto, junto con un bono de $50.000 en agosto. El acuerdo fue aceptado por UPCN y rechazado por ATE, que denunció que los incrementos no permitían recuperar la pérdida acumulada.

En agosto, además, el Gobierno volvió a convocar a los estatales con otra oferta salarial y el gremio mantuvo sus cuestionamientos. El nuevo esquema contempló aumentos mensuales que quedaron por debajo de las exigencias planteadas por ATE para recomponer el poder adquisitivo perdido. El conflicto salarial se desarrolló así en paralelo con un escenario de endeudamiento creciente entre los trabajadores públicos.

El relevamiento de ATE Capital muestra además que el problema no se distribuye de manera homogénea dentro de la Administración Pública Nacional. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad registran las tasas más altas de mora, con niveles que van del 20% al 30%, por encima de la mayor parte de los organismos civiles.

El Estado Mayor General del Ejército presenta una mora del 30,1%, la más elevada de la tabla, con una deuda mediana en mora de $1.401.000. En el Servicio Penitenciario Federal la tasa alcanza el 28,5% y la deuda mediana asciende a $2.082.000, mientras que la Policía Federal registra 24,2% y una deuda mediana de $2.856.500. Gendarmería alcanza 24,1%, con una deuda mediana de $2.291.000, y Prefectura Naval llega al 21,9%, con $2.581.500.

También aparece una diferencia significativa dentro de los propios organismos vinculados con la seguridad. El Estado Mayor Conjunto registra una tasa de mora de 21,4%, pero la deuda mediana alcanza $4.127.500, uno de los niveles más elevados del conjunto analizado. En la Policía de Seguridad Aeroportuaria la mora llega al 20,7%, con una deuda mediana de $3.515.000.

Entre los organismos civiles, la Dirección Nacional de Vialidad aparece con una mora del 20,5% y una deuda mediana de $3.849.000. La Administración Nacional de Aviación Civil registra 19%, Migraciones 18,9%, el Registro Nacional de las Personas 18,4% y el INDEC 17,6%. PAMI, por su parte, presenta una tasa de mora de 14,9%, aunque la deuda mediana informada por el estudio asciende a $6.379.000, la cifra más alta de la tabla.

El relevamiento también encuentra una concentración de casos entre trabajadores de edades en las que suelen aumentar las responsabilidades familiares. Entre los empleados civiles analizados, el mayor volumen de casos se encuentra en la franja de 36 a 45 años, con 5.088 trabajadores en mora, seguida por la de 46 a 55 años, con 4.730 casos. Para los menores de 26 años, el estudio registra 185 casos.