El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se redujo a comienzos de esta semana después de que Irán amenazara con tomar represalias contra nuevas acciones militares de Estados Unidos. Siete buques de mercancías atravesaron el lunes el estratégico paso, frente a ocho el día anterior, mientras Washington asegura haber redirigido 94 embarcaciones, inmovilizado tres y abordado otras dos como parte de su bloqueo a los puertos iraníes. En paralelo, el tránsito por Bab el-Mandeb aumentó y Goldman Sachs elevó sus previsiones para el precio del crudo ante la expectativa de que las interrupciones marítimas en Medio Oriente se prolonguen hasta 2027.Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
El tráfico en Ormuz cae ante las amenazas de represalias de Irán
Estados Unidos afirma que ya intervino contra cerca de un centenar de buques en el marco de su bloqueo a Irán, mientras crece el tránsito por Bab el-Mandeb y aumentan las previsiones sobre el precio del petróleo.
Hace 3 minutos
Recrudece la guerra en el estrecho de Ormuz con fuertes ataques de EE.UU. e Irán
En Gaza continúan enterrando a los cadáveres que encuentran bajo los escombros, mientras Israel avanza con los bombardeos en Líbano.
Crece la tensión luego de que el presidente estadounidense Donald Trump finalmente cumplió con sus anuncios previos y lanzó un ataque contra tres buques iraníes cerca del estrecho de Ormuz, frente a la isla de Kharg, como respuesta a un supuesto primer ataque iraní a su flota en la zona. Uno de los altos mandos militares afirmó en un comunicado que espera que esto "sirva de advertencia" a la Guardia Revolucionaria de Irán. Por su parte desde Teherán todavía no emitieron respuesta, aunque prometieron crueles represalias durante la última semana frente a cualquier agresión de Estados Unidos o sus aliados.
Hace 3 minutos
Tras los ataques de EE.UU., Irán advirtió que apuntará contra instalaciones petroleras
El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, señaló que Teherán responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas y gasísticas en la región de Oriente Próximo.
Crece la tensión luego de que el presidente estadounidense Donald Trump finalmente cumplió con sus anuncios previos y lanzó un ataque contra tres buques iraníes cerca del estrecho de Ormuz, frente a la isla de Kharg, como respuesta a un supuesto primer ataque iraní a su flota en la zona. Uno de los altos mandos militares afirmó en un comunicado que espera que esto "sirva de advertencia" a la Guardia Revolucionaria de Irán. Por su parte desde Teherán todavía no emitieron respuesta, aunque prometieron crueles represalias durante la última semana frente a cualquier agresión de Estados Unidos o sus aliados.
Hace 3 minutos
Irán impondrá una zona restringida afuera del estrecho de Ormuz
Irán prepara nuevas restricciones en la región exterior del estrecho de Ormuz: los barcos que ingresen sin autorización serán incluidos en una lista de sanciones. Además, Teherán anunció un corredor acordado con Omán. El comercio internacional, cada vez más complicado en Medio Oriente.
Irán anunció que establecerá en los próximos días una zona restringida afuera del estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones con Estados Unidos por el control del estratégico paso marítimo y una mayor complicación para el comercio internacional. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní (y uno de los dirigentes reclamados por la Justicia argentina por el atentado contra la AMIA), Mohsen Rezaei, precisó que el área comenzará en la línea del bloqueo naval estadounidense y se extenderá hacia el estrecho y el golfo Pérsico.
13:04 | 05/09/2026
El diésel en Estados Unidos alcanzó un aumento récord por la guerra en Irán
El diésel llegó a un precio récord en Estados Unidos. La guerra en Irán dispara los costos de la energía.
11:44 | 05/09/2026
EE.UU. anunció un ataque a tres buques iraníes mientras Hezbolá le responde a Israel
El Comando Central estadounidense anunció que atacó a tres buques petroleros iraníes en las cercanías de la isla de Kharg, frente a la costa de Irán. En paralelo, Hezbolá reaccionó a la liberación de prisioneros libaneses de parte de Israel.
07:31 | 04/09/2026
Israel confirmó nuevos ataques en Líbano mientras EE.UU. busca denunciar a Irán en la OIEA
El Ejército israelí anunció que lanzará nuevos ataques en el sur del Líbano durante la noche de este viernes, mientras que en paralelo Estados Unidos y sus aliados avanzarán con una denuncia internacional contra Irán ante el organismo nuclear de las Naciones Unidas.
10:31 | 03/09/2026
El petróleo se acelera y se acerca a los US$100 ante nueva escalada en Medio Oriente
A pesar de algunos lapsos de calma en las últimas semanas, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán.
07:34 | 03/09/2026
Se multiplican los ataques cruzados en Medio Oriente y se teme una mayor guerra regional
Irán informó que atacó bases en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait "en respuesta a los crímenes de Estados Unidos contra el pueblo iraní".
07:52 | 02/09/2026
EE.UU. lanzó un sangriento ataque en Irán y hay dos barcos incendiados en Ormuz
Estados Unidos no cesa en sus ataques e Irán respondió con misiles y drones contra posiciones e intereses de Washington en Jordania, Irak y Bahrein, mientras Kuwait también reportó ataques. Fuerzas iraníes dijeron que dos naves tocaron minas subacuáticas en el estrecho de Ormuz y están en llamas. Preocupación por el precio del petróleo.
13:00 | 01/09/2026
Qatar advirtió que la crisis en Ormuz amenaza con desatar una nueva escalada
El gobierno qatarí pidió reabrir el paso estratégico, mientras Irán negocia con Omán un plan de gestión y exige a EE.UU. cumplir el acuerdo previo.
07:52 | 01/09/2026
Recrudece la guerra en Ormuz: nuevos ataques cruzados entre EE.UU e Irán
24 horas después, los dos países siguieron con el cruce de ataques, todos confirmados por ambos ejércitos. En este contexto, el precio del barril de petróleo volvió a aumentar y ya supera los US$ 90.
08:37 | 31/08/2026
El petróleo superó los 90 dólares tras los ataques cruzados y Trump promete represalias
Después de que Irán disparara contra fuerzas estadounidenses en Jordania, el presidente del país norteamericano amenazó: "Habrá una respuesta".
10:23 | 30/08/2026
EE.UU. atacó la isla iraní de Larak, en Ormuz, y Teherán prometió contraatacar
Irán confirmó el ataque estadounidense e informó que varios combatientes y civiles murieron y resultaron heridos. Crece el temor a una nueva escalada militar en Medio Oriente.
"Sin final en el horizonte", crece el malestar en EE.UU. por la falta de plan de Trump en Medio Oriente.
00:05 | 30/08/2026
La guerra contra Irán fortalece el naciente orden mundial
La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel no logró quebrar al gobierno iraní y aceleró, en cambio, transformaciones geopolíticas de alcance global. Mientras Washington enfrenta una pérdida de influencia y crecientes tensiones con sus aliados, Irán profundiza sus vínculos con Rusia y China y Eurasia avanza en la construcción de alianzas que consolidan un nuevo orden multipolar.