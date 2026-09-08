El tráfico en Ormuz cae ante las amenazas de represalias de Irán

El tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se redujo a comienzos de esta semana después de que Irán amenazara con tomar represalias contra nuevas acciones militares de Estados Unidos. Siete buques de mercancías atravesaron el lunes el estratégico paso, frente a ocho el día anterior, mientras Washington asegura haber redirigido 94 embarcaciones, inmovilizado tres y abordado otras dos como parte de su bloqueo a los puertos iraníes. En paralelo, el tránsito por Bab el-Mandeb aumentó y Goldman Sachs elevó sus previsiones para el precio del crudo ante la expectativa de que las interrupciones marítimas en Medio Oriente se prolonguen hasta 2027.Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.

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