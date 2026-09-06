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Conflicto en Medio Oriente

Recrudece la guerra en el estrecho de Ormuz con fuertes ataques de EE.UU. e Irán

En VIVO - Actualizado hace 3 minutos

En Gaza continúan enterrando a los cadáveres que encuentran bajo los escombros, mientras Israel avanza con los bombardeos en Líbano.

Recrudece la guerra en el estrecho de Ormuz con fuertes ataques de EE.UU. e Irán

Crece la tensión luego de que el presidente estadounidense Donald Trump finalmente cumplió con sus anuncios previos y lanzó un ataque contra tres buques iraníes cerca del estrecho de Ormuz, frente a la isla de Kharg, como respuesta a un supuesto primer ataque iraní a su flota en la zona. Uno de los altos mandos militares afirmó en un comunicado que espera que esto "sirva de advertencia" a la Guardia Revolucionaria de Irán. Por su parte desde Teherán todavía no emitieron respuesta, aunque prometieron crueles represalias durante la última semana frente a cualquier agresión de Estados Unidos o sus aliados.

Por otro lado el frente libanés y palestino sigue en tensión. Tras la liberación de cuatro rehenes libaneses, el grupo Hezbolá respondió en un comunicado propio que esto "no es suficiente" y pidió al gobierno de Beirut que termine con las "impías negociaciones" con Israel, al señalar que el Estado israelí violó "en sus repetidas agresiones el acuerdo marco" de paz firmado en junio. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.

Hace 1 hora

Bombardeo israelí alcanza una localidad del sur del Líbano

Las fuerzas israelíes han llevado a cabo un bombardeo en la localidad de Al-Mansouri, en el distrito de Tiro, tras una oleada previa de ataques en la misma zona, según informa la Agencia Nacional de Noticias del Líbano.

 

La ofensiva coincidió con un intenso fuego de artillería entre las localidades de Al-Haniyah y Al-Mansou

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Hace 1 hora

El jefe del Pentágono amenaza con más ataques a petroleros iraníes

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, afirma que el ejército puede atacar toda la flota de petroleros de Irán, después de que Washington anunciara ataques contra tres buques iraníes tras las agresiones a buques de guerra estadounidenses

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Hace 2 horas

En Gaza realizaron un funeral para 100 personas que fueron halladas entre los escombros

Realizaron un cortejo fúnebre en Gaza para casi 100 personas cuyos cuerpos fueron recuperados de entre los escombros en el barrio de Zeitoun, en la ciudad de Gaza.

 

Hace 2 horas

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirma que atacó tres buques vinculados a EEUU

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirma haber atacado tres buques vinculados a Estados Unidos y tres petroleros que utilizaban una ruta "no autorizada" en el estrecho de Ormuz.

 

Hace 22 horas

El diésel en Estados Unidos alcanzó un aumento récord por la guerra en Irán

El diésel llegó a un precio récord en Estados Unidos. La guerra en Irán dispara los costos de la energía.

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Hace 23 horas

EE.UU. anunció un ataque a tres buques iraníes mientras Hezbolá le responde a Israel

El Comando Central estadounidense anunció que atacó a tres buques petroleros iraníes en las cercanías de la isla de Kharg, frente a la costa de Irán. En paralelo, Hezbolá reaccionó a la liberación de prisioneros libaneses de parte de Israel.

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07:31 | 04/09/2026

Israel confirmó nuevos ataques en Líbano mientras EE.UU. busca denunciar a Irán en la OIEA

El Ejército israelí anunció que lanzará nuevos ataques en el sur del Líbano durante la noche de este viernes, mientras que en paralelo Estados Unidos y sus aliados avanzarán con una denuncia internacional contra Irán ante el organismo nuclear de las Naciones Unidas.

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10:31 | 03/09/2026

El petróleo se acelera y se acerca a los US$100 ante nueva escalada en Medio Oriente

A pesar de algunos lapsos de calma en las últimas semanas, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán.

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07:34 | 03/09/2026

Se multiplican los ataques cruzados en Medio Oriente y se teme una mayor guerra regional

Irán informó que atacó bases en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait "en respuesta a los crímenes de Estados Unidos contra el pueblo iraní". 

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07:52 | 02/09/2026

EE.UU. lanzó un sangriento ataque en Irán y hay dos barcos incendiados en Ormuz

Estados Unidos no cesa en sus ataques e Irán respondió con misiles y drones contra posiciones e intereses de Washington en Jordania, Irak y Bahrein, mientras Kuwait también reportó ataques. Fuerzas iraníes dijeron que dos naves tocaron minas subacuáticas en el estrecho de Ormuz y están en llamas. Preocupación por el precio del petróleo.

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13:00 | 01/09/2026

Qatar advirtió que la crisis en Ormuz amenaza con desatar una nueva escalada

El gobierno qatarí pidió reabrir el paso estratégico, mientras Irán negocia con Omán un plan de gestión y exige a EE.UU. cumplir el acuerdo previo.

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07:52 | 01/09/2026

Recrudece la guerra en Ormuz: nuevos ataques cruzados entre EE.UU e Irán

24 horas después, los dos países siguieron con el cruce de ataques, todos confirmados por ambos ejércitos. En este contexto, el precio del barril de petróleo volvió a aumentar y ya supera los US$ 90.

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08:37 | 31/08/2026

El petróleo superó los 90 dólares tras los ataques cruzados y Trump promete represalias

Después de que Irán disparara contra fuerzas estadounidenses en Jordania, el presidente del país norteamericano amenazó: "Habrá una respuesta".

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10:23 | 30/08/2026

EE.UU. atacó la isla iraní de Larak, en Ormuz, y Teherán prometió contraatacar

Irán confirmó el ataque estadounidense e informó que varios combatientes y civiles murieron y resultaron heridos. Crece el temor a una nueva escalada militar en Medio Oriente. 

"Sin final en el horizonte", crece el malestar en EE.UU. por la falta de plan de Trump en Medio Oriente.

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00:05 | 30/08/2026

La guerra contra Irán fortalece el naciente orden mundial

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel no logró quebrar al gobierno iraní y aceleró, en cambio, transformaciones geopolíticas de alcance global. Mientras Washington enfrenta una pérdida de influencia y crecientes tensiones con sus aliados, Irán profundiza sus vínculos con Rusia y China y Eurasia avanza en la construcción de alianzas que consolidan un nuevo orden multipolar.
 

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11:11 | 29/08/2026

Irán promete "firmeza" ante sanciones de EE.UU. mientras Líbano sigue bajo ataque israelí

El gobierno iraní anunció a través de medios locales que preservarán "la firmeza y templanza" contra las sanciones estadounidenses y que apelarán a la diplomacia para defender sus intereses. En paralelo, el Ejército israelí desplegó ataques aéreos en distintas aldeas del sur de Líbano.

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00:04 | 29/08/2026

Desesperado, Trump lanzó una guerra económica contra Irán: efectos y el antecedente ruso

Con arsenales al límite y un costo político en aumento, la Casa Blanca lanzó un feroz paquete financiero contra Teherán. El análisis de especialistas internacionales sobre el impacto en la población iraní, el límite militar de Washington y la respuesta de China para eludir el bloqueo.

El objetivo declarado es forzar a Teherán a negociar el fin de la guerra

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07:47 | 28/08/2026

Tras las sanciones de EE.UU., el ayatolá pidió menor dependencia del dólar

El líder supremo de Irán reapareció públicamente tras las nuevas sanciones de Estados Unidos y llamó a fortalecer la economía nacional. Además, pidió reducir la dependencia del dólar y apostar por la producción interna.

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