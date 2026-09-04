EE.UU. refuerza el bloqueo a Irán en Ormuz y celebra el respaldo económico de la UE

Estados Unidos elevó a más de 90 los buques intervenidos en el marco de su bloqueo a Irán en el estrecho de Ormuz, con 87 embarcaciones redirigidas, tres inmovilizadas y dos abordadas. En paralelo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, celebró que la Unión Europea se haya sumado a la estrategia de presión económica contra Teherán, mientras continúan los ataques entre ambos países y permanece estancado el diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo de paz. Todas las noticias del conflicto en Medio Oriente de este viernes 4 de septiembre.

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