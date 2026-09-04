Estados Unidos elevó a más de 90 los buques intervenidos en el marco de su bloqueo a Irán en el estrecho de Ormuz, con 87 embarcaciones redirigidas, tres inmovilizadas y dos abordadas. En paralelo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, celebró que la Unión Europea se haya sumado a la estrategia de presión económica contra Teherán, mientras continúan los ataques entre ambos países y permanece estancado el diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo de paz. Todas las noticias del conflicto en Medio Oriente de este viernes 4 de septiembre.
EE.UU. refuerza el bloqueo a Irán en Ormuz y celebra el respaldo económico de la UE
Washington informó que ya intervino contra más de 90 buques en el estrecho de Ormuz y destacó el apoyo de la Unión Europea a su campaña de presión económica contra Teherán.
Hace 1 hora
Israel dice que la Cisjordania palestina es de ellos y aumentan los ataques
El embajador de Israel ante la ONU afirmó que los colonos no se van a ir de Cisjordania ocupada y al mismo tiempo un informe reveló que los ataques crecieron más del 60%.
Activistas palestinos, israelíes y extranjeros intentan acercarse a una casa palestina que fue asediada por colonos israelíes, en Qusra.
El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, afirmó este martes que los israelíes tiene "derecho" a vivir en Cisjordania ocupada y anunció que los colonos no se van a ir a ninguna parte. Sus declaraciones se dan un día después de que se conociera un informe de la agencia palestina WAFA, que indicó que los ataques de los colonos aumentaron un 63% en la primera mitad de año del 2026.
Hace 1 hora
El petróleo se acelera y se acerca a los US$100 ante nueva escalada en Medio Oriente
A pesar de algunos lapsos de calma en las últimas semanas, el retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente al cese de una nueva tregua entre Estados Unidos e Irán.
Los precios internacionales del petróleo se aceleran y se acercan a los US$100 este jueves, ante la persistencia de los ataques entre Estados Unidos e Irán y la inseguridad del paso por el estrecho de Ormuz. El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 1,84%, cotizando a 97,39 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, trepa un 2,09% y se ubica en 92,92 dólares por barril.
Hace 1 hora
Qatar advirtió que la crisis en Ormuz amenaza con desatar una nueva escalada
El gobierno qatarí pidió reabrir el paso estratégico, mientras Irán negocia con Omán un plan de gestión y exige a EE.UU. cumplir el acuerdo previo.
Las autoridades de Qatar lanzaron una dura advertencia sobre las consecuencias del estancamiento en el estrecho de Ormuz y afirmaron que la falta de resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán puede derivar en una nueva escalada militar de alcance regional.
07:34 | 03/09/2026
Se multiplican los ataques cruzados en Medio Oriente y se teme una mayor guerra regional
Irán informó que atacó bases en Emiratos Árabes Unidos y Kuwait "en respuesta a los crímenes de Estados Unidos contra el pueblo iraní".
07:52 | 02/09/2026
EE.UU. lanzó un sangriento ataque en Irán y hay dos barcos incendiados en Ormuz
Estados Unidos no cesa en sus ataques e Irán respondió con misiles y drones contra posiciones e intereses de Washington en Jordania, Irak y Bahrein, mientras Kuwait también reportó ataques. Fuerzas iraníes dijeron que dos naves tocaron minas subacuáticas en el estrecho de Ormuz y están en llamas. Preocupación por el precio del petróleo.
07:52 | 01/09/2026
Recrudece la guerra en Ormuz: nuevos ataques cruzados entre EE.UU e Irán
24 horas después, los dos países siguieron con el cruce de ataques, todos confirmados por ambos ejércitos. En este contexto, el precio del barril de petróleo volvió a aumentar y ya supera los US$ 90.
08:37 | 31/08/2026
El petróleo superó los 90 dólares tras los ataques cruzados y Trump promete represalias
Después de que Irán disparara contra fuerzas estadounidenses en Jordania, el presidente del país norteamericano amenazó: "Habrá una respuesta".
10:23 | 30/08/2026
EE.UU. atacó la isla iraní de Larak, en Ormuz, y Teherán prometió contraatacar
Irán confirmó el ataque estadounidense e informó que varios combatientes y civiles murieron y resultaron heridos. Crece el temor a una nueva escalada militar en Medio Oriente.
"Sin final en el horizonte", crece el malestar en EE.UU. por la falta de plan de Trump en Medio Oriente.
00:05 | 30/08/2026
La guerra contra Irán fortalece el naciente orden mundial
La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel no logró quebrar al gobierno iraní y aceleró, en cambio, transformaciones geopolíticas de alcance global. Mientras Washington enfrenta una pérdida de influencia y crecientes tensiones con sus aliados, Irán profundiza sus vínculos con Rusia y China y Eurasia avanza en la construcción de alianzas que consolidan un nuevo orden multipolar.
11:11 | 29/08/2026
Irán promete "firmeza" ante sanciones de EE.UU. mientras Líbano sigue bajo ataque israelí
El gobierno iraní anunció a través de medios locales que preservarán "la firmeza y templanza" contra las sanciones estadounidenses y que apelarán a la diplomacia para defender sus intereses. En paralelo, el Ejército israelí desplegó ataques aéreos en distintas aldeas del sur de Líbano.
00:04 | 29/08/2026
Desesperado, Trump lanzó una guerra económica contra Irán: efectos y el antecedente ruso
Con arsenales al límite y un costo político en aumento, la Casa Blanca lanzó un feroz paquete financiero contra Teherán. El análisis de especialistas internacionales sobre el impacto en la población iraní, el límite militar de Washington y la respuesta de China para eludir el bloqueo.
El objetivo declarado es forzar a Teherán a negociar el fin de la guerra
07:47 | 28/08/2026
Tras las sanciones de EE.UU., el ayatolá pidió menor dependencia del dólar
El líder supremo de Irán reapareció públicamente tras las nuevas sanciones de Estados Unidos y llamó a fortalecer la economía nacional. Además, pidió reducir la dependencia del dólar y apostar por la producción interna.
07:27 | 27/08/2026
Israel ataca Siria, Líbano y los territorios palestinos en una nueva escalada
En paralelo, el gobierno israelí niega estar ocupando Cisjordania, territorio en el que colonos realizan ataques diarios. "No es tierra ocupada, esta es nuestra tierra", dijo un funcionario más temprano esta semana.
06:58 | 26/08/2026
Hay guerra para rato: Trump dice que no tiene "apuro" para negociar con Irán
El presidente estadounidense le aseguró a Al Jazeera que no tiene "ningún plazo" para sentarse a negociar y poner fin al conflicto que se profundizó hace meses.