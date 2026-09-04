El presidente Javier Milei tendrá una agenda con eje en Misiones y el sector financiero. El mandatario viajará a las 15.30 a Puerto Iguazú y, tres horas más tarde, participará de la Convención Anual del IAEF, en un encuentro que reunirá a ejecutivos y referentes de las finanzas. La actividad se producirá después de que el mandatario anunciara en cadena nacional que aplicará la ley que sanciona a las empresas que operan en las islas Malvinas y confirmara la construcción de una base naval integrada impulsada por Estados Unidos. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei de este jueves 4 de septiembre.
Milei viaja a Misiones tras anunciar medidas sobre Malvinas
El Presidente viajará este viernes a Puerto Iguazú, donde a las 18 participará de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), luego de realizar dos anuncios en cadena nacional vinculados con la Islas.
Hace 1 hora
El discurso de Milei recuerda a Galtieri
Lo primero que hay que decir es que el presidente Javier Milei se sumó a la convocatoria que él mismo hace. En lo que lleva de gestión, es la primera vez que lo escuchamos leyendo artículos de la Constitución Nacional, en los que cita las leyes que ya están vigentes desde hace tiempo y no se cumplen. El lunes pasado, desde el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), nosotros le pedimos a la Justicia exactamente lo mismo: que hagan uso de todos los medios a su alcance para frenar la explotación de nuestro territorio en las Islas Malvinas, haciendo invocación a la cuestión ambiental y de nuestra soberanía.
Hace 1 hora
Malvinas: críticas y desconfianza de la oposición ante el drástico giro de Milei
El peronismo calificó de tardías y oportunistas las sanciones anunciadas contra las petroleras que operan en Sea Lion. Recordó las concesiones realizadas al Reino Unido y advirtió que la base naval y el Consejo de Seguridad podrían profundizar el alineamiento con Estados Unidos.
La oposición reaccionó con críticas y desconfianza ante el drástico giro de Javier Milei sobre Malvinas. El Presidente anunció sanciones contra las empresas petroleras que participen del proyecto Sea Lion, además de la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y de una base integrada en Tierra del Fuego. “El fan de Thatcher tardó 267 días en cumplir la ley. Ahora lo hace de manera oportunista”, señaló el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, mano derecha de Axel Kicillof. “Tras tres años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”, coincidió el ex canciller y actual diputado Jorge Taiana. “Malvinas no puede ser moneda de cambio entre Donald Trump y el Reino Unido”, advirtió el diputado y excombatiente Aldo Leiva. En la oposición hasta utilizaron el término “galtierizar” para definir la repentina voltereta nacionalista de Milei.
Hace 1 hora
Los mil días de Milei: la supuesta “estabilización económica” que pagó el mercado interno
La inflación se redujo, sin lograr perforar el piso de 2%, y, mediante un feroz ajuste, consiguió superávit fiscal. El costo es una la industria que produce menos, que se perdieran 274.600 empleos privados registrados y que el consumo todavía no recupere el nivel previo a la gestión. Familias endeudadas y un salario que no alcanza para llegar a fin de mes son parte de las costas de la cruzada libertaria.
A mil días del inicio de la cruzada libertaria que encaró en diciembre de 2023 el gobierno de Milei, la economía presenta una combinación de resultados, cuyo balance es por demás negativo. En el primer millar de días, la administración anarcocapitalista tiene poco para mostrar. Insistirá en una inflación que apenas logró serenarse levemente, aunque sin llegar al cero por ciento prometido y ni siquiera lograr romper el piso de 2 por ciento. Si bien no son cifras para celebrar, el gobierno de La Libertad Avanza buscará mostrar, como logro de su gestión, un superávit financiero –a partir de un ajuste salvaje de partidas— y el crecimiento de las reservas internacionales brutas del Banco Central, con dólares que ingresaron por endeudamiento de provincias y empresas y cuyo destino inevitable (ante una política de atraso cambiario) fue alimentar la fuga de capitales. En tanto, el tándem mileísta buscará desviarse del tema de la producción industrial, la construcción, el comercio y el empleo privado registrado, que se encuentran por debajo de los niveles que tenían antes del cambio de gobierno.
Hace 8 horas
Maniobras, sospechas y opacidad: las privatizaciones de Milei
El Gobierno no responde los pedidos de informes de la comisión bicameral encargada de controlar la venta de empresas públicas. Brito y los Neuss, los compradores de Transener, cobraron el primer día dividendos que cedió el Estado. La maniobra para correr del proceso al Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Hace 10 horas
Diplomacia berreta
Hace 10 horas
La instrumentalización de Trump sobre Malvinas y el "modo Galtieri" de Milei
Hace 10 horas
Milei confirmó la construcción de la base naval integrada que impulsa EE.UU.
El presidente argentino anunció que ordenará construir una base naval en Tierra del Fuego para "fortalecer las telecomunicaciones" en la zona sur del país. Además prometió sanciones a las empresas que operen ilegalmente en Malvinas.
Hace 10 horas
Milei anunció que aplicará la ley que sanciona a empresas que operan en Malvinas
En cadena nacional, el mandatario informó que firmará para dotar de "mayor celeridad" a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra "quienes participan de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica".
Hace 11 horas
PAX Sílica: la Argentina avanza con la entrega de secretos nucleares a empresas de EEUU
La empresa estatal Dioxitek quiere utilizar la tecnología de la CNEA para la exportación de uranio en formato gasificado. El acuerdo sería con la estadounidense Nano Nuclear Energy.
Hace 12 horas
A qué hora es la cadena nacional de Milei por las Islas Malvinas de hoy
El Presidente compartirá novedades sobre los avances diplomáticos en torno al conflicto. A qué hora comienza el discurso del mandatario.
Javier Milei hablará en cadena nacional este jueves a las 21 hs
Hace 12 horas
Milei y Kast tuvieron un cara a cara y dejaron atrás la tensión por Magallanes y Malvinas
En su encuentro en Santiago, Javier Milei y José Antonio Kast reafirmaron la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes y el reclamo argentino por las Islas Malvinas.
Comunicado publicado por el gobierno argentino
Hace 13 horas
Empresario textil en crisis contó qué le pidió a Caputo: "Contención"
El dueño de dos conocidas marcas de ropa le llevó las críticas del sector a Luis Caputo, a quien le solicitó una "mayor red de contención" para quienes sufren las consecuencias del modelo de Milei.
Hace 13 horas
El Gobierno ahora culpó a los bancos por dar créditos con tasas "impagables"
Mientras Milei y sus funcionarios sigue sin reconocer el problema masivo de la morosidad y se niegan a pensar en soluciones, desde el BCRA aseguran que los bancos "tienen un capital de sobra" para ofrecer refinanciamientos.
Hace 15 horas
Qué dijo Javier Milei sobre los jugadores que mostraron la bandera de Malvinas
Qué dijo el presidente Javier Milei acerca de la bandera que desplegaron los jugadores de la Selección Argentina durante el Mundial 2026 con la frase "Las Malvinas son argentinas". Todas las opiniones del mandatario acerca del histórico gesto de los futbolistas de la 'Albiceleste'.
"Afortunadamente esas frases impertinentes e impropias podrían estar generando ruidos que corresponden a personas intrascendentes y que nadie les da importancia ni los considera seriamente": la frase de Milei sobre la bandera de Malvinas que mostró la Selección Argentina.