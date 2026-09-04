Milei viaja a Misiones tras anunciar medidas sobre Malvinas

A mil días del inicio de la cruzada libertaria que encaró en diciembre de 2023 el gobierno de Milei, la economía presenta una combinación de resultados, cuyo balance es por demás negativo. En el primer millar de días, la administración anarcocapitalista tiene poco para mostrar. Insistirá en una inflación que apenas logró serenarse levemente, aunque sin llegar al cero por ciento prometido y ni siquiera lograr romper el piso de 2 por ciento. Si bien no son cifras para celebrar, el gobierno de La Libertad Avanza buscará mostrar, como logro de su gestión, un superávit financiero –a partir de un ajuste salvaje de partidas— y el crecimiento de las reservas internacionales brutas del Banco Central, con dólares que ingresaron por endeudamiento de provincias y empresas y cuyo destino inevitable (ante una política de atraso cambiario) fue alimentar la fuga de capitales. En tanto, el tándem mileísta buscará desviarse del tema de la producción industrial, la construcción, el comercio y el empleo privado registrado, que se encuentran por debajo de los niveles que tenían antes del cambio de gobierno.