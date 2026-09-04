Milei, acorralado, hace piruetas sobre la cuestión Malvinas

Arrinconado, Milei simula cambiar para que nada más cambie. La única novedad de su discurso por cadena nacional es el giro retórico de 180 grados que le imprimió a su posicionamiento respecto al reclamo sobre las Islas Malvinas. Resta por ver cuánto si algo de todo lo que anunció con pompa repercute en la realidad.

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No hubo, como se prometía, ningún avance concreto respecto al ejercicio de soberanía sobre el Atlántico Sur. Hasta aquí, apenas un intento poco sofisticado de abandonar una posición impopular, cambiar la agenda y obligar a la oposición a un clinch incómodo para las dos partes. Señales claras de agotamiento.

La urgencia gira, principalmente, en torno al proyecto petrolero de Sea Lion, del que se planean extraer más de 120 mil barriles diarios desde 2028. Los anuncios prometen aplicar ahora sanciones que podrían haberse aplicado antes para evitar que la iniciativa, totalmente ilegal, llegara al estadío avanzado en el que se encuentra.







“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar. Si lo permitimos estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas", dijo Milei, en una involuntaria autocrítica.

Como señaló el exministro de Producción, Matías Kulfas, en su cuenta de X, la actitud oficial desde diciembre de 2023 “permitió que Navitas acelere Sea Lion”. En una charla con inversores, en marzo de este año, la empresa destacó que su inversión se llevó a cabo “sin ninguna interferencia del gobierno argentino”.

Amit Kornhauser, directivo de la petrolera israelí llegó a decir que “Milei apoya el derecho de autodeterminación de los habitantes de las Falklands y no ve esto como una cuestión política a tratar”. Por supuesto, lo respaldaban las palabras del presidente. Navitas pudo costear su apuesta en Malvinas gracias a esa posición oficial.

La amenaza de quedar afuera de negocios como Vaca Muerta para quienes participen de la explotación es una de las facetas interesantes del discurso de Milei pero también despierta dudas. Las sanciones anunciadas alcanzan a “las empresas que lleven adelante estas actividades, así como sus accionistas, directores y proveedores”.







El financiamiento del proyecto Sea Lion está estructurado a través de los principales bancos de Wall Street y Londres. El cierre financiero, por unos 1000 millones de dólares, lo coordinó legalmente Sidley Austin, uno de los dos o tres estudios corporativos más importantes de Estados Unidos.

Rockhopper y Navitas se financian a través de grandes fondos de inversión como BlackRock, Vanguard o State Street Global Advisors. El flujo de recursos depende de crédito internacional y cobertura crediticia del sector petrolero, donde hay bancos y empresas que ya operan en Argentina. Difícil imaginar sanciones efectivas.

Hay muchos otros asuntos que saltan a la luz, entre ellos la dificultad de amenazar de manera efectiva con sanciones mientras el oro del Banco Central está en Gran Bretaña. O el pequeño detalle de que ayer mismo Chile, cuando Milei estaba en ese país, anunció que abriría una nueva ruta para el comercio marítimo con las Islas.

Mientras espera a recoger los frutos de esta maniobra de márketing de tufillo galteriano y todos los dedos marcados por el asesor Santiago Caputo, hay cosas que el gobierno podría hacer si realmente estuviera interesado. Por ejemplo, cambiar a la secretaria de Malvinas, Paola Di Chiaro, que trabaja el Foreign Office.

También podría avanzar en la demolición, con fallo judicial, del radar operado por una firma británica en Tolhuin, Tierra del Fuego; o controlar lo que sucede en el enclave ilegal británico en Lago Escondido; o garantizar efectivamente que el mar argentino, sus puertos y el espacio aéreo nacional no se utilicen para la logística inglesa.

Por no hablar de que este mismo gobierno es responsable de vaciar la isla de Tierra del Fuego con sus políticas industricidas. La instalación de una base integrada, que volvió a anunciarse ayer, en realidad era un viejo proyecto iniciado en 2022 y que se interrumpió por completo desde que asumió este gobierno.

Debe mencionarse en ese sentido la intervención injustificada del puerto de Ushuaia, en enero de este año y tras la visita de una delegación norteamericana, que permitió que hace un mes atracara allí, por primera vez, un buque británico. También la venta de un terreno estratégico junto a las instalaciones de la Armada Argentina en esa ciudad.

Milei hizo una cadena nacional para que lo aplaudan por hacer, mal y tarde, el trabajo que debería haber hecho desde el primer día. Parcialmente lo consiguió. Ahora el pueblo argentino debe exigirle que cumpla con lo poco que prometió y que adecúe el resto de su gestión a esas mismas premisas.

Por último, es imprescindible mencionar el peligro de que, amparado en la causa Malvinas y el aplauso bienintencionado de muchos compatriotas, utilice eso como excusa para avanzar en una nueva reforma del sistema de seguridad e inteligencia sin pasar por el Congreso, y que no tiene nada que ver con el Atlántico Sur.

La idea de “Seguridad Nacional”, tomada de la doctrina estadounidense, permite borronear los contornos entre defensa, seguridad e inteligencia, algo que este gobierno viene haciendo desde el primer día. Pasó desapercibido en la Argentina que ayer Milei, en su visita trasandina, reivindicó abiertamente el golpe de Estado contra Salvador Allende.

Preocupa doblemente esa invocación toda vez que, hace algunas semanas, la Casa Blanca dejó en claro que la amenaza a esa Seguridad Nacional es el “terrorismo de izquierda”, categoría bajo la que entra cualquiera que se oponga a los designios imperiales de Estados Unidos para el continente.

La historia no se repite, pero rima. La primera vez como tragedia, la segunda veremos.