Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 4 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 7 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 4 de septiembre
El dólar oficial se actualiza este viernes 4 de septiembre en el Banco Nación: la divisa estadounidense cotiza a $1480 para la compra y a $1530 para la venta, con una variación de -0,33%.
Hace 23 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 4 de septiembre
El dólar blue cotiza este viernes 4 de septiembre a $1525 para la compra y a $1545 para la venta, con una suba del 0,32% en el mercado informal. La divisa estadounidense registra una actualización normal, en un contexto de operatoria constante entre los cambistas.
Hace 4 horas
Los mil días de Milei: la supuesta “estabilización económica” que pagó el mercado interno
La inflación se redujo, sin lograr perforar el piso de 2%, y, mediante un feroz ajuste, consiguió superávit fiscal. El costo es una la industria que produce menos, que se perdieran 274.600 empleos privados registrados y que el consumo todavía no recupere el nivel previo a la gestión. Familias endeudadas y un salario que no alcanza para llegar a fin de mes son parte de las costas de la cruzada libertaria.
Hace 11 horas
Cómo pagar los dólares de la tarjeta en septiembre
Los consumos en moneda extranjera pueden pagarse directamente con dólares para evitar la percepción del 30% que se aplica cuando el saldo se cancela en pesos. Qué hay que hacer antes del vencimiento y cómo funciona el pago.
Como pagar las tarjetas
Hace 21 horas
Pese a un leve retroceso del dólar oficial, el blue volvió a subir a casi $1.500
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13:20 | 02/09/2026
Cuánto va a valer el dólar el viernes
El techo de la banda cambiaria continuará subiendo durante los primeros días de septiembre. Según los valores informados por el Banco Central, el límite superior rozaría los $1.890.
Valor del dólar segun el BCRA
07:04 | 02/09/2026
El dólar oficial cerró sin cambios y los paralelos operaron con resultados mixtos
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18:15 | 01/09/2026
Los dólares de la soja financiaron la compra de billetes para atesoramiento
Durante agosto, las cerealeras liquidaron 2750 millones de dólares, un 6% menos que el mes anterior. El uso de la capacidad instalada de la industria del aceite y harina de sojas se ubicaría en el 82% a partir de las mayores importaciones de granos desde Paraguay.
14:00 | 01/09/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar arranca septiembre con pocas diferencias entre las distintas cotizaciones: el Banco Nación se ubica en $1.530, mientras que el oficial y el MEP rondan los $1.531 y $1.535.
A cuánto se vende el dólar este lunes
06:50 | 01/09/2026
El dólar oficial cotizó en $ 1.535 y cerró estable
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13:56 | 31/08/2026
Cuánto valía el dólar cuando Messi debutó en la Selección Argentina
La divisa tuvo una escala importante entre el 2005 cuando el astro debuto con una expulsión en un amistoso y su retiro luego de salir campeón del Mundo, de la Finalissima y de la Copa América dos veces.
12:30 | 31/08/2026
El dólar oficial cerró estable y cotizó a $ 1.535
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12:05 | 31/08/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización del 30 de agosto
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16:46 | 30/08/2026
Alerta sobre el dólar de la ex número dos del FMI a Milei: "Que se deprecie"
Gita Gopinath, ex subdirectora Gerente del organismo, alertó sobre la posibilidad de una corrida cambiaria en el contexto de las elecciones de 2027.
Dólar oficial: a cuánto cerró la semana este sábado, 29 de agosto
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19:17 | 28/08/2026
La fuga no para: la compra neta de dólares acumula en el año una salida de 20.977 millones
Durante julio, 1,7 millones de personas compraron billetes para atesoramiento por un total de 2916 millones de dólares. La compra total de moneda extranjera del mes fue de 4124 millones.