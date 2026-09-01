Cómo comprar el dólar más barato del mercado en la primera semana de septiembre 2026

El dólar más barato en la primera semana es el dólar Banco Nación a $1.530 y achica la diferencia con el MEP y el oficial que se ubican a $1535 y $1.531 respectivamente. En tanto, el CCL ya está a punto de rozar los $1.600.

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El dólar mayorista retrocedió $3,50 en la última rueda del mes, aunque acumuló un avance de $23,50 durante agosto. En el Banco Nación, el oficial cerró a $1.530 para la venta, mientras que el blue terminó en $1.555.

El dólar mayorista cerró agosto en alza, pese a registrar una baja durante la última rueda del mes. La cotización terminó este lunes en $1.508,50, luego de retroceder $3,50, equivalente a un 0,2%, respecto del cierre anterior.

En el balance mensual, sin embargo, el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de $23,50, equivalente al 1,6%. De esta manera, durante los primeros ocho meses de 2026 avanzó $53,50, lo que representa un incremento del 3,7%. La última jornada de agosto registró operaciones por USD 593,6 millones en el segmento de contado.

A cuánto se vende el dólar este lunes

Dólar: a cuánto cerró el mayorista en agosto

El dólar mayorista terminó el mes en $1.508,50, después de haber superado durante las últimas jornadas la barrera de los $1.500.

Pese a ese movimiento, la cotización continúa alejada del techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central (BCRA). El límite superior se ubicó en $1.879,92, por lo que el mayorista cerró $371,42 por debajo, una distancia equivalente al 24,6%.

El dato cobra relevancia luego de que el dólar acelerara sobre el cierre de agosto y alcanzara nuevos máximos nominales, aunque finalmente corrigió en la última jornada.

Qué pasó con el dólar blue

El dólar blue cerró la última jornada de agosto en $1.555, sin modificaciones respecto del cierre previo, después de haber alcanzado durante el día un máximo de $1.560. A diferencia del dólar oficial, la cotización informal terminó agosto con una baja mensual de $5.

Con estos valores, la diferencia entre el blue y el dólar mayorista se ubicó en torno a los $46,50 al finalizar el mes.

Qué dólar me conviene hoy

Cómo comprar dólar MEP

Una de las alternativas para acceder a dólares es el MEP, que este martes cotiza apenas por encima del oficial. La operación se realiza dentro del mercado de capitales mediante la compra y posterior venta de títulos. Para comprar dólar MEP es necesario contar con una cuenta comitente en una ALyC o broker, vincular una cuenta bancaria propia y transferir los pesos que se utilizarán en la operación.

Luego se compra un bono habilitado para operar MEP y, una vez cumplidos los plazos establecidos por la normativa vigente, se vende el título contra dólares. Finalmente, las divisas pueden transferirse a una cuenta bancaria a nombre del mismo titular.

Además, distintas plataformas de inversión permiten realizar la operación directamente desde sus aplicaciones, simplificando el proceso para el usuario.