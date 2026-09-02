Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 4 de septiembre 2026

El esquema de bandas cambiarias seguirá determinando durante septiembre los límites dentro de los cuales puede fluctuar el dólar oficial mayorista. De acuerdo con los valores informados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el techo del corredor cambiario continuará avanzando durante los próximos días.

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En concreto, el viernes 4 de septiembre de 2026 el límite superior de la banda cambiaria será de $1.885,14 por dólar. Ese será el valor máximo contemplado por el esquema para esa jornada. La brecha con el techo de la banda hoy se encuentra en 24,3%.

Sin embargo, el dato no significa que el dólar vaya a cotizar efectivamente a ese precio. Los $1.885,14 representan el techo de la banda, mientras que el tipo de cambio mayorista puede mantenerse por debajo de ese nivel en función de la oferta y la demanda del mercado.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el viernes 4 de septiembre

Según los datos publicados por el BCRA, el límite superior seguirá aumentando durante las primeras jornadas de septiembre.

Los valores informados son:

Miércoles 2 de septiembre: $1.882,53.

$1.882,53. Jueves 3 de septiembre: $1.883,83.

$1.883,83. Viernes 4 de septiembre: $1.885,14.

De esta manera, entre el miércoles y el viernes, el techo avanzará $2,61, mientras que solamente entre el jueves y el viernes registrará una suba de $1,31.

Valor del dólar segun el BCRA

Así, el cierre de la primera semana de septiembre encontrará al límite máximo del esquema cambiario por encima de los $1.885.

Qué significa que el dólar tenga un techo de $1.885,14

El régimen cambiario establece un piso y un techo dentro de los cuales puede fluctuar el dólar oficial mayorista. El límite superior funciona como una referencia para determinar hasta dónde puede avanzar la cotización dentro del esquema vigente. Por eso, que el techo se ubique en $1.885,14 el viernes 4 de septiembre no constituye una proyección sobre el precio al que efectivamente operará el dólar ese día.

Se trata del valor máximo contemplado dentro de la banda para esa jornada. La cotización efectiva puede mantenerse por debajo de ese nivel según las condiciones del mercado cambiario.

Cómo se mueve el techo de la banda en septiembre

El límite superior de la banda se actualiza diariamente, por lo que su valor aumenta progresivamente con el paso de las jornadas. Para el comienzo de septiembre, el BCRA estableció un techo de $1.882,53 para el miércoles 2, que avanzará hasta $1.883,83 el jueves 3 y finalmente alcanzará los $1.885,14 el viernes 4 de septiembre.

De esta manera, el techo de la banda seguirá siendo una de las principales referencias para medir el margen que tiene el dólar mayorista para subir dentro del régimen cambiario.

Qué puede pasar con el dólar en septiembre

Mientras el dólar mayorista opere dentro del corredor establecido, su cotización puede fluctuar de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda. Por eso, el dato central para el cierre de la semana será $1.885,14: ese será el límite superior de la banda cambiaria el viernes 4 de septiembre de 2026, aunque no implica que el dólar necesariamente vaya a alcanzar ese valor.