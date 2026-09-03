Cómo pagar los dólares de la tarjeta en septiembre de 2026 para ahorrar y evitar los recargos

Los usuarios que tengan consumos en dólares en la tarjeta de crédito pueden elegir cómo cancelar el saldo durante septiembre de 2026. La diferencia es importante: si la deuda se paga en pesos, se utiliza el tipo de cambio correspondiente y se aplica una percepción del 30%, mientras que quienes abonen directamente con dólares pueden evitar ese recargo.

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La alternativa está disponible para quienes dispongan de dólares en una cuenta bancaria y quieran utilizarlos para cancelar los consumos realizados en moneda extranjera. Sin embargo, es importante revisar cómo está configurado el pago de la tarjeta. En particular, quienes tengan débito automático deben evitar que el banco convierta automáticamente el saldo en dólares a pesos al momento del vencimiento.

¿Conviene pagar los consumos de la tarjeta en dólares o en pesos?

Para quienes ya cuentan con dólares disponibles, pagar directamente el saldo en esa moneda permite evitar la percepción del 30% que se aplica cuando los consumos en moneda extranjera se cancelan en pesos. Cuando el resumen se abona en moneda local, el saldo en dólares se convierte a pesos y se incorpora la percepción correspondiente. Esto da lugar al denominado "dólar tarjeta", cuyo costo resulta superior al tipo de cambio oficial.

En cambio, si el titular cancela la deuda utilizando dólares propios, esa percepción no corresponde sobre los consumos pagados directamente en moneda extranjera.

Como pagar las tarjetas

Cómo pagar los dólares de la tarjeta en septiembre 2026

Para evitar inconvenientes o débitos automáticos por un importe diferente al esperado, el primer paso es revisar el resumen y la modalidad de pago configurada en el banco. En caso de tener la tarjeta adherida al débito automático, puede ser necesario solicitar un stop debit antes del vencimiento, según el funcionamiento de cada entidad. El procedimiento general es el siguiente:

Revisar el resumen: identificar cuánto corresponde a consumos en pesos y cuánto a consumos en dólares. Solicitar el stop debit: si la tarjeta tiene débito automático, realizar el trámite antes del vencimiento para impedir que se debite automáticamente el saldo. Pagar el saldo en dólares: utilizar los fondos disponibles en la caja de ahorro en dólares para cancelar los consumos expresados en esa moneda. Pagar los consumos en pesos: cancelar por separado el saldo correspondiente a las compras realizadas en moneda local. Controlar la operación: verificar que ambos pagos hayan sido correctamente imputados antes del vencimiento.

Los procedimientos y plazos pueden variar según el banco, por lo que conviene revisar las condiciones específicas de cada entidad.

Qué pasa si tengo débito automático

Quienes tengan configurado el débito automático del resumen deben prestar especial atención antes de realizar el pago en dólares.

El objetivo del stop debit es impedir que, al llegar la fecha de vencimiento, se produzca el débito automático del resumen cuando el usuario ya decidió cancelar por separado los consumos en moneda extranjera. El trámite suele estar disponible a través del home banking, la aplicación móvil o los canales de atención del banco.

Una vez suspendido el débito automático correspondiente, el titular puede cancelar el saldo en dólares con fondos de su cuenta y pagar por separado la deuda en pesos.

Cómo pagar los consumos en dólares

Qué pasa si pago los dólares de la tarjeta en pesos

Cuando los consumos en moneda extranjera se cancelan en pesos, el importe queda alcanzado por la percepción del 30%.

Entre las operaciones que pueden quedar alcanzadas se encuentran las compras realizadas con tarjeta en el exterior, determinados servicios contratados a proveedores extranjeros y gastos vinculados con turismo y pasajes internacionales.

Por eso, para una persona que ya dispone de los dólares necesarios, pagar directamente con moneda extranjera puede reducir el monto final que debe desembolsar. La elección de la moneda también resulta relevante para quienes utilizan una tarjeta de débito vinculada tanto a una cuenta en pesos como a una caja de ahorro en dólares.

Si el consumo realizado en el exterior se debita de la cuenta en pesos, se realiza la conversión correspondiente y se aplica la percepción vigente. En cambio, si el gasto se descuenta directamente de la cuenta en dólares, no corresponde ese recargo.

Antes de viajar o realizar una compra, es recomendable verificar desde qué cuenta se debitarán los consumos en moneda extranjera.

¿Se puede recuperar la percepción del 30%?

La percepción aplicada sobre determinados consumos en moneda extranjera funciona como pago a cuenta de impuestos. Quienes estén alcanzados por Ganancias o Bienes Personales pueden computarla según corresponda. En tanto, las personas que no tributen esos impuestos pueden solicitar su devolución ante ARCA, siempre que cumplan con los requisitos y el procedimiento vigente.

Así, para quienes ya cuentan con dólares, cancelar directamente en esa moneda los consumos de la tarjeta sigue siendo una alternativa para evitar el recargo del 30%. Antes de realizar el pago, resulta clave revisar el resumen, la fecha de vencimiento y las condiciones establecidas por cada banco.