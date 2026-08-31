Cuánto valía el dólar cuando Messi debutó en la Selección Argentina

El 17 de agosto de 2005, Lionel Messi se puso por primera vez la camiseta de la Selección Argentina mayor. El partido fue un amistoso ante Hungría, en Budapest, y su debut duró apenas unos segundos: ingresó en el segundo tiempo y fue expulsado antes de cumplir un minuto en cancha. Dos décadas después, aquella noche quedó como el punto de partida de una carrera histórica. También permite dimensionar otra transformación profunda de la Argentina: la del precio del dólar.

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Ese miércoles de 2005, el dólar oficial cotizaba en torno a $2,90. Los registros históricos muestran que la divisa se mantenía por debajo de los $3 y que el 17 de agosto su valor oficial era de $2,90. Apenas dos días después, ya aparecía en $2,92. En otras palabras, cuando Messi debutó, con un peso se compraba aproximadamente un tercio de un dólar.

Durante los primeros años posteriores al debut de Messi, el tipo de cambio se movió lentamente. En septiembre de 2006 rondaba los $3,12; en 2007, $3,17; y en 2008, $3,15. Tras la crisis internacional, comenzó una suba gradual: llegó a $3,85 en 2009, a $3,99 en 2010 y superó los $4 en 2011. Ese año marcó un punto de inflexión con la implementación de restricciones cambiarias y el surgimiento de una brecha cada vez más importante entre el dólar oficial y el paralelo.

Para 2015, el dólar oficial ya se acercaba a los $9,43. La salida del cepo a fines de ese año provocó un salto y en septiembre de 2016 la cotización rondaba los $15,53. Luego llegó una nueva aceleración: en 2017 estaba cerca de $17,63, pero la crisis cambiaria de 2018 lo llevó a superar los $40. Un año después, en septiembre de 2019, ya rozaba los $60.

La década siguiente fue todavía más vertiginosa. El dólar oficial pasó de $80,62 en septiembre de 2020 a $104,30 en 2021 y $154,25 en 2022. En 2023, atravesado por la crisis cambiaria y las devaluaciones, llegó a $367. La devaluación de diciembre de ese año inauguró otro salto y la cotización continuó escalando durante 2024 y 2025.

Hoy, 31 de agosto de 2026, el dólar oficial minorista del Banco Nación cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. Así, desde el debut de Messi, el precio de venta del dólar pasó de $2,90 a $1.535: una multiplicación de más de 529 veces en poco más de 21 años.