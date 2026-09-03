Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 16 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre
Este jueves, el dólar CCL se actualiza en el mercado de contado con liqui con una compra de $1592.1808 y una venta de $1597.8788, mientras la cotización registra en vivo una variación del 0,55%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre
El dólar MEP o dólar bolsa actualiza su cotización este jueves, 3 de septiembre en el mercado de bonos: se negocia a $1531.13 para la compra y a $1534.04 para la venta, con una variación de 0,49%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre
El dólar oficial se mantiene este jueves 3 de septiembre en el Banco Nación: la compra figura en $1485 y la venta en $1535. La variación de la jornada es de 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre
El dólar blue cotiza este jueves 3 de septiembre en el mercado informal a $1520 para la compra y $1540 para la venta, con una variación de -0,32%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre
El dólar contado con liqui (CCL) actualiza su cotización este jueves 3 de septiembre y se negocia en el mercado de contado con liqui a $1592.1808 para la compra y a $1597.8788 para la venta, con una variación del 0,55%.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre
En la última actualización, el dólar MEP cotiza a $1531.13 para la compra y a $1534.04 para la venta, con una variación de 0,49%. El movimiento del dólar bolsa sigue de cerca la evolución del mercado de bonos, donde los operadores monitorean las paridades de los títulos en tiempo real.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre
En el Banco Nación, el dólar oficial se mantiene este jueves 3 de septiembre en $1485 para la compra y $1535 para la venta. La cotización registra una variación del 0,00%, sin cambios frente al cierre previo.
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre
En el mercado informal, el dólar blue actualiza su cotización este jueves 3 de septiembre con una variación de -0,32%. La compra se ubica en $1520 y la venta en $1540, mientras la divisa paralela se negocia con leves movimientos en el inicio de la jornada.
Hace 16 horas
Cuánto va a valer el dólar el viernes
El techo de la banda cambiaria continuará subiendo durante los primeros días de septiembre. Según los valores informados por el Banco Central, el límite superior rozaría los $1.890.
Valor del dólar segun el BCRA
Hace 22 horas
El dólar oficial cerró sin cambios y los paralelos operaron con resultados mixtos
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18:15 | 01/09/2026
Los dólares de la soja financiaron la compra de billetes para atesoramiento
Durante agosto, las cerealeras liquidaron 2750 millones de dólares, un 6% menos que el mes anterior. El uso de la capacidad instalada de la industria del aceite y harina de sojas se ubicaría en el 82% a partir de las mayores importaciones de granos desde Paraguay.
14:00 | 01/09/2026
Cómo comprar el dólar más barato
El dólar arranca septiembre con pocas diferencias entre las distintas cotizaciones: el Banco Nación se ubica en $1.530, mientras que el oficial y el MEP rondan los $1.531 y $1.535.
A cuánto se vende el dólar este lunes
06:50 | 01/09/2026
El dólar oficial cotizó en $ 1.535 y cerró estable
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13:56 | 31/08/2026
Cuánto valía el dólar cuando Messi debutó en la Selección Argentina
La divisa tuvo una escala importante entre el 2005 cuando el astro debuto con una expulsión en un amistoso y su retiro luego de salir campeón del Mundo, de la Finalissima y de la Copa América dos veces.
12:30 | 31/08/2026
El dólar oficial cerró estable y cotizó a $ 1.535
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12:05 | 31/08/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización del 30 de agosto
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16:46 | 30/08/2026
Alerta sobre el dólar de la ex número dos del FMI a Milei: "Que se deprecie"
Gita Gopinath, ex subdirectora Gerente del organismo, alertó sobre la posibilidad de una corrida cambiaria en el contexto de las elecciones de 2027.
Dólar oficial: a cuánto cerró la semana este sábado, 29 de agosto
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19:17 | 28/08/2026
La fuga no para: la compra neta de dólares acumula en el año una salida de 20.977 millones
Durante julio, 1,7 millones de personas compraron billetes para atesoramiento por un total de 2916 millones de dólares. La compra total de moneda extranjera del mes fue de 4124 millones.
19:11 | 28/08/2026
Precio del dólar: el valor máximo que puede alcanzar
El techo de la banda cambiaria volverá a actualizarse en el cierre de agosto y superará los $1.800.
El valor máximo del dólar
16:23 | 28/08/2026
La Fed advierte por la inflación y vuelve a poner a las finanzas argentinas en alerta
Kevin Warsh dejó abierta la posibilidad de una suba de tasas en Estados Unidos, una decisión que podría encarecer el financiamiento externo y complicar la estrategia financiera del gobierno de Milei.
07:29 | 28/08/2026
A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos
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