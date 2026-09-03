Jueves 3 de Septiembre del 2026 Jue 3 Sep
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre

En VIVO - Actualizado hace 13 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 16 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre

Este jueves, el dólar CCL se actualiza en el mercado de contado con liqui con una compra de $1592.1808 y una venta de $1597.8788, mientras la cotización registra en vivo una variación del 0,55%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre

El dólar MEP o dólar bolsa actualiza su cotización este jueves, 3 de septiembre en el mercado de bonos: se negocia a $1531.13 para la compra y a $1534.04 para la venta, con una variación de 0,49%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre

El dólar oficial se mantiene este jueves 3 de septiembre en el Banco Nación: la compra figura en $1485 y la venta en $1535. La variación de la jornada es de 0,00%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre

El dólar blue cotiza este jueves 3 de septiembre en el mercado informal a $1520 para la compra y $1540 para la venta, con una variación de -0,32%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre

El dólar contado con liqui (CCL) actualiza su cotización este jueves 3 de septiembre y se negocia en el mercado de contado con liqui a $1592.1808 para la compra y a $1597.8788 para la venta, con una variación del 0,55%.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre

En la última actualización, el dólar MEP cotiza a $1531.13 para la compra y a $1534.04 para la venta, con una variación de 0,49%. El movimiento del dólar bolsa sigue de cerca la evolución del mercado de bonos, donde los operadores monitorean las paridades de los títulos en tiempo real.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre

En el Banco Nación, el dólar oficial se mantiene este jueves 3 de septiembre en $1485 para la compra y $1535 para la venta. La cotización registra una variación del 0,00%, sin cambios frente al cierre previo.

Hace 2 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 3 de septiembre

En el mercado informal, el dólar blue actualiza su cotización este jueves 3 de septiembre con una variación de -0,32%. La compra se ubica en $1520 y la venta en $1540, mientras la divisa paralela se negocia con leves movimientos en el inicio de la jornada.

Hace 16 horas

Cuánto va a valer el dólar el viernes

El techo de la banda cambiaria continuará subiendo durante los primeros días de septiembre. Según los valores informados por el Banco Central, el límite superior rozaría los $1.890.

Valor del dólar segun el BCRA

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Hace 22 horas

El dólar oficial cerró sin cambios y los paralelos operaron con resultados mixtos

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18:15 | 01/09/2026

Los dólares de la soja financiaron la compra de billetes para atesoramiento

Durante agosto, las cerealeras liquidaron 2750 millones de dólares, un 6% menos que el mes anterior. El uso de la capacidad instalada de la industria del aceite y harina de sojas se ubicaría en el 82% a partir de las mayores importaciones de granos desde Paraguay. 

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14:00 | 01/09/2026

Cómo comprar el dólar más barato

El dólar arranca septiembre con pocas diferencias entre las distintas cotizaciones: el Banco Nación se ubica en $1.530, mientras que el oficial y el MEP rondan los $1.531 y $1.535.

A cuánto se vende el dólar este lunes

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06:50 | 01/09/2026

El dólar oficial cotizó en $ 1.535 y cerró estable

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13:56 | 31/08/2026

Cuánto valía el dólar cuando Messi debutó en la Selección Argentina

La divisa tuvo una escala importante entre el 2005 cuando el astro debuto con una expulsión en un amistoso y su retiro luego de salir campeón del Mundo, de la Finalissima y de la Copa América dos veces. 

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12:30 | 31/08/2026

El dólar oficial cerró estable y cotizó a $ 1.535

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12:05 | 31/08/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización del 30 de agosto

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16:46 | 30/08/2026

Alerta sobre el dólar de la ex número dos del FMI a Milei: "Que se deprecie"

Gita Gopinath, ex subdirectora Gerente del organismo, alertó sobre la posibilidad de una corrida cambiaria en el contexto de las elecciones de 2027.

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Dólar oficial: a cuánto cerró la semana este sábado, 29 de agosto

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19:17 | 28/08/2026

La fuga no para: la compra neta de dólares acumula en el año una salida de 20.977 millones

Durante julio, 1,7 millones de personas compraron billetes para atesoramiento por un total de 2916 millones de dólares. La compra total de moneda extranjera del mes fue de 4124 millones. 

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19:11 | 28/08/2026

Precio del dólar: el valor máximo que puede alcanzar

El techo de la banda cambiaria volverá a actualizarse en el cierre de agosto y superará los $1.800.

El valor máximo del dólar

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16:23 | 28/08/2026

La Fed advierte por la inflación y vuelve a poner a las finanzas argentinas en alerta

Kevin Warsh dejó abierta la posibilidad de una suba de tasas en Estados Unidos, una decisión que podría encarecer el financiamiento externo y complicar la estrategia financiera del gobierno de Milei.

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07:29 | 28/08/2026

A cuánto cotiza hoy el dólar oficial y los paralelos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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