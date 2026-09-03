Irán ataca Kuwait y crece la tensión con Estados Unidos

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, afirmó este martes que los israelíes tiene "derecho" a vivir en Cisjordania ocupada y anunció que los colonos no se van a ir a ninguna parte. Sus declaraciones se dan un día después de que se conociera un informe de la agencia palestina WAFA, que indicó que los ataques de los colonos aumentaron un 63% en la primera mitad de año del 2026.