Las consultoras estiman que el tipo de cambio quedará detrás de la inflación anual

Las principales consultoras de la City porteña se adelantaron al dato de inflación de agosto. De acuerdo al análisis que realiza el Banco Central, quienes participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado vaticinan una variación de la inflación del 1,7%, el mismo guarismo estimado durante la encuesta del mes pasado. Desde el equipo económico conducido por Luis "Toto" Caputo también especularon con una variación cercana al 1,5%.

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“Respecto del IPC Núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para agosto en 1,7% (mismo valor que la encuesta previa). El Top 10 estimó una inflación núcleo de 1,6% mensual para el octavo mes del año (-0,1 p.p. en relación con el REM anterior)”, puede leerse en el informe del BCRA.

Los datos oficiales podrán mostrar cierta moderación en la variación general de precios pero la confianza de los consumidores tuvo una recaída durante el octavo mes del año. Según el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Nacional Torcuato Di Tella, el índice arrojó un retroceso del 1,1%.

Atraso del tipo de cambio

El tipo de cambio se mantiene atrasado en relación a la variación de la inflación. “La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en 1.530 pesos por dólar para el promedio de septiembre de 2026 (-$15,80/USD comparado con el REM anterior)”, indicaron las consultoras que participan del REM.

Para diciembre de este año, el pronóstico de las consultoras ubica el tipo de cambio nominal en los 1.630 pesos por dólar, lo que arroja una variación interanual esperada de 12,6% respecto de diciembre de 2025. En julio, la variación acumulada en el año se había ubicado en el 19,3%.

Las consultoras, por otro lado, siguen proyectando un superávit primario. “La proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM fue de un superávit de $15,4 billones para 2026 (-154 mil millones respecto del REM previo). El promedio del Top 10 pronosticó un superávit primario de $14,7 billones. Ningún participante esperó un superávit primario inferior a $9,0 billones para este año”, destacó el documento de la autoridad monetaria.

La tasa de interés

Un tema central en la discusión pública tiene que ver con los niveles de morosidad de las familias que no pueden hacer frente a determinados tipos de deuda. Esto se relaciona con la tasa de interés bancaria (porque las billeteras virtuales tienen otro régimen de tasa de interés).

Para septiembre se calcula una tasa de interés en torno al 4,11%, un alza de 1,4 puntos porcentuales en relación al relevamiento del mes pasado.

“Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes del REM proyectó una Tasa de Interés de 23,45% nominal anual (+1,3 p.p. en relación con el REM anterior). El Top 10 de las consultoras pronosticó que la tasa TAMAR se ubicará en 24,1% TNA y en 23,2% TNA, para septiembre y diciembre de 2026, respectivamente”, puede leerse en el informe del BCRA.

Así y todo, las consultoras estimaron que el Producto ajustado por estacionalidad se habría contraído 0,9% trimestral en el segundo trimestre del año, aunque con la perspectiva de avanzar el 1,1% durante el tercer trimestre. Para el último trimestre del año, la proyección de crecimiento del conjunto de analistas del REM fue de 1,3%.

“Para 2026, quienes participaron del REM esperan en promedio un nivel de PIB real 2,1% superior al promedio de 2025 (-0,6 p.p. respecto a la encuesta previa). Quienes conforman el Top 10 proyectaron un crecimiento de 2,2% para el año 2026 (-0,4 p.p. comparado con el REM anterior)”, concluyó el REM.