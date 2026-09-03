Fuerte aumento del precio de bebidas en la última semana: subieron casi 14%

Los precios de los alimentos y bebidas cayeron 0,7% durante la primera semana de septiembre, aunque con una marcada heterogeneidad a su interior que incluye un fuerte aumento de casi el 14% en las bebidas. Así lo señaló el relevamiento de la consultora LCG, el cual precisó que se trató de la segunda mayor baja semanal registrada durante el último año, apenas por detrás del retroceso del 0,8% observado a inicios de mayo pasado.

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La disminución se produjo después de dos semanas las que los precios habían mostrado subas importantes, incluyendo una del 0,8% a mediados de agosto, por lo que ahora retrocedieron en parte del aumento acumulado.

De acuerdo con LCG, las mayores contribuciones a la baja provinieron de los productos de panificación, cereales y pastas, que retrocedieron 7,7% en una semana, las verduras, con una caída del 6%, y las carnes, que bajaron 2,2%. Esas variaciones lograron compensar ampliamente el incremento de 13,9% en bebidas e infusiones para consumir en el hogar, el rubro que más aumentó durante la semana.

La dispersión de los movimientos fue además mayor que durante la semana anterior. Dentro de los productos relevados por la consultora, el porcentaje que mostró una caída de precios aumentó hasta el 15%, mientras que la proporción de artículos con aumentos se mantuvo aproximadamente en los mismos niveles que la semana previa.

Pese a la baja registrada en el comienzo de septiembre, la medición que toma un período más amplio todavía muestra una variación positiva. En este sentido, la inflación promedio de alimentos y bebidas de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1%, aunque desaceleró 0,4 puntos porcentuales frente a la medición anterior.

En ese período, poco más de la mitad del aumento acumulado fue explicado por los productos lácteos y huevos, que subieron 2,5%, y los productos de panificación, cereales y pastas, con un incremento del 1,7%. En el otro extremo, azúcar, miel, dulces y cacao acumularon una baja del 5,4%, mientras que los aceites retrocedieron 1,8%.

Cuánto subió o bajó cada rubro de alimentos y bebidas en la primera semana de septiembre

Según el detalla el informe de LCG, las variaciones de la última semana fueron: