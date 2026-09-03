El Gobierno ahora culpó a los bancos por dar créditos con tasas "impagables"

Luego de calificar como un tema "entre privados" a la morosidad de las familias que no llegan a fin de mes, un alto funcionario del equipo económico de Javier Milei apuntó este jueves contra los bancos por ofrecer préstamos con "tasas de interés altas" que "inducen a la mora y resultan impagables". También aseguró que son las entidades bancarias las que "tienen capacidad de absorber las pérdidas" por la falta de pago de los créditos.

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"Las tasas de interés son altas, inducen a la mora y resultan impagables en términos reales para muchos que esperaban que la inflación iba a subir o que iba a haber una devaluación post-electoral", dijo el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, durante un evento en Misiones.

El funcionario se expresó así en la 47° Convención Anual que organiza el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en un auditorio colmado de ejecutivos de finanzas y banqueros, donde Milei deberá acudir este viernes.

"Los bancos hoy tienen un capital de sobra y claramente tienen capacidad de absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado. No necesitan asistencia de afuera", agregó Werning.

Esta definición del mano derecha de Santiago Bausili se dio el mismo día que la propia mesa política del Gobierno tuvo que analizar por primera vez cómo enfrentar la crisis de morosidad de las familias, que en julio aumentó a un exorbitante 12,94% en todo el país.

"Intervenciones como asistir a los bancos, nosotros las vemos desde el Banco Central con poco interés", añadió. De esta manera, Werning rechazó que el Gobierno lleve adelante "recetas populistas" que contemple el giro de fondos para que los bancos puedan condonar deudas de clientes.

Qué propone el Gobierno

Para el vice del BCRA, son las propias entidades bancarias las que deben ofrecer nuevas líneas de crédito para refinanciar los compromisos ya asumidos. "El rol de los bancos, que lo han acelerado últimamente, es refinanciar el crédito. Estas refinanciaciones tienen que venir con tasas de interés mucho más bajas, para darles oportunidad de pago, tienen que venir con plazos más largos", agregó.

Un reciente relevamiento de la consultora 1816, realizado a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central, mostró un incremento de la mora de las familias, que pasó del 12,77% en junio al 12,94% en julio.

En el sector privado no financiero, la irregularidad también aumentó, del 7,63% al 7,73%. En el caso de las empresas, en tanto, pasó del 3,5% al 3,61%.